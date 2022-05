De ballen blijven opgeborgen en ook netten, korven of ringen zijn niet nodig. De sporthal van hogeschool Windesheim in Zwolle is deze zaterdag het toneel van een bijzonder toernooi: het NK historische krijgskunsten. En het blijkt voor velen ook nog eens een thuiswedstrijd.

Tegen elf uur in de ochtend zit links iemand met een doek in zijn mond, terwijl aan de andere kant van de sporthal een deelnemer door EHBO'ers wordt onderzocht. Botte pech, maar ook 'risico van het vak'. "Het is best een confronterende sport'', zegt de twintigjarige David van der Laan uit Hattem. "Het is een gevecht tot de dood.'' Pardon?

Slachtoffers vallen er wel degelijk in Zwolle, maar de schade blijft vandaag wel beperkt tot een afgebroken tand en een verzwikte enkel. "Veiligheid staat voorop'', zegt Van der Laan. Om die eerdere uitspraak van hem te kunnen begrijpen, laten we ons graag uitleggen wat deze sport nou eigenlijk inhoudt.

Geweld als norm

Daarbij wordt al snel duidelijk dat de deelnemers liefhebbers zijn van geschiedenis. Want in feite bootsen ze vechtkunsten na die ze eerst in oude boeken hebben opgezocht. "Alles wat hier vandaag gebeurt, is terug te vinden in de manuscripten die de oude meesters in de middeleeuwen hebben uitgeschreven. Over hoe je jezelf veilig houdt met een wapen in een maatschappij waar geweld eigenlijk de norm was.''

Die uitleg komt van Maurice Booij, die nu nog in driedelig pak rondloopt als voorzitter en instructeur van de Zwolse vereniging Mars: een vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten. Later op de dag is hij ook deelnemer aan het NK, dat dus voor de leden van Mars een thuiswedstrijd is.

Meer schade? Meer punten

Van der Laan heeft daardoor vrienden en familie op de tribune zitten: "Ze vinden het heel leuk, maar snappen er niks van'', zegt hij eerlijk. Zelf kwam hij een jaar of drie geleden in aanraking met de sport. Drie proeflessen waren meer dan voldoende om na negen jaar hockeyen te ontdekken dat dit beter in zijn straatje past. "Historie interesseerde mij al en dat kan ik nu combineren met sport. En dan ook nog in Zwolle.''

En zo gaat dat dan: twee tegenstanders staan tegenover elkaar op een veld van gymmatten. Een duel duurt drie minuten en het is zaak om zoveel mogelijk punten te halen en zo je opponent te verslaan. "Wie als eerste bloedt, verliest'', schetst Van der Laan hoe het in de middeleeuwen ging. Soms was de eerste slag meteen fataal, vandaar die eerdere uitspraak van hem.

"Punten verdien je door de ander te raken en zelf niet geraakt te worden.'' Hoe meer schade je toebrengt met een slag, hoe meer punten je behaalt. "Dus liever een wond aan je pink dan een zwaard in je keel.'' Twee juryleden naast de mat en een scheidsrechter bepalen de score.

Gebroederlijk

"Het is best een gebroederlijke sport'', zegt de jonge Hattemer. "Doordat het een kleine sport is, kent iedereen elkaar wel. Je komt hier dan ook eigenlijk helemaal geen rivaliteit tegen. Soms maakt de scheids wel eens een foutje, maar het is niet dat ik dan denk: 'Ik moet mijn tegenstander nu een kopje kleiner maken'.''

Van der Laan heeft zich op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen door de historische krijgskunsten: "Een ander onderdeel bij Mars is 'ringen'. Dat is een soort worstelen. Ik vind dat niet het leukste onderdeel, was nooit zo van het stoeien, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik heb er veel meer zelfvertrouwen door gekregen. Je leert letterlijk om goed op je voeten te staan.''

Daarnaast is het gewoon leuk om iets te delen met anderen, zegt Van der Laan. Hij overleeft de poulefase van het NK en bereikt daarmee zijn sportieve doel. In de eerste eliminatieronde wordt hij uitgeschakeld, met één puntje verschil. "Het was spannend en ik had kunnen winnen. Maar ik vind dat ik mooi heb gevochten.''