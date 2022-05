Al meer dan twintig jaar werkt Herman van Lunen met kruimeldieven, zedenplegers en drugsdealers. Zijn hulp heeft lang niet altijd zin. Toch verliest de reclasseringswerker nooit de moed, zo blijkt ook uit het boek dat hij schreef over zijn werk.

Met een stift in de hand hing hij boven de keukentafel. Het was een koude zaterdagochtend, en terwijl hij kauwde op zijn ontbijt kalkte Herman van Lunen zwarte cirkels in de krant. In de weekendbijlage stonden dit keer heel wat interessante vacatures. Jeugdhulpverlener, gevangenismedewerker, tot zijn vreugde zat er voor Van Lunen best wat bij. Zijn oog viel op een advertentie linksonder: 'De reclassering is een grote organisatie die in opdracht van Justitie jaarlijks vele mensen uit de criminaliteit probeert te houden'.

Hij vond het wat hoogdravend klinken. "En waren ze niet te optimistisch? Want ik dacht dat de reclassering juist criminelen als doelgroep had." Desondanks, of misschien wel juist daarom, intrigeerde de tekst hem. Van Lunen stuurde een brief en mocht komen solliciteren. Op 17 maart 1998 stapte hij voor het eerst het kantoor van de reclassering in Utrecht binnen.

Ruim 24 jaar later is zijn belangstelling voor het reclasseringswerk onverminderd groot. Zo vol van dat werk is Van Lunen dat hij zelfs een boek heeft geschreven over zijn loopbaan. Wij wensen u veel succes met uw verdere leven verschijnt dinsdag.

De titel slaat op de boodschap waarmee de reclasseringswerker afscheid neemt van zijn cliënten.

"Soms duren trajecten enkele weken, vaak meerdere jaren", legt hij uit op een terras naast zijn kantoor. "In die tijd probeer ik mensen de gevolgen van hun handelen te laten inzien. Ik help ze hun leven weer op de rit te krijgen, zodat ze iets te verliezen hebben en in het vervolg andere keuzes maken dan voorheen."

Dat doen ze lang niet altijd, blijkt uit Van Lunens boek. Met veel gevoel voor levendige details beschrijft hij daarin de vele uren die hij doorbracht met tien van zijn cliënten. Zo rept hij over Ilias, een jonge overvaller die aanvankelijk drie jaar reclasseringstoezicht kreeg opgelegd. Voor hem trekt Van Lunen alles uit de kast. Hij ritselt baantjes en woningen, schakelt Ilias' hoogopgeleide ouders in en begeleidt hem naar de keuringsarts van het UWV. Maar wanneer Ilias' eerste Wajong-uitkering wordt overgemaakt, boekt hij meteen een last-minute naar Lloret de Mar. Hij belandt opnieuw achter de tralies.

Anderen verdwijnen wél blijvend uit de 'caseload' van Van Lunen. Van Reinier hoort hij bijvoorbeeld nooit meer wat. Uit de woning van die eenzame man had de politie drie busjes vol pornografisch materiaal weggehaald. Hele kasten en schijven had de organist van een kleine kerkgemeenschap gevuld met beelden van rijpende jongenslijfjes. Tijdens Van Lunens bemoeienis verzamelde Reinier een kring kennissen om zich heen. En hij begon een nieuwe verzameling: radio's van vóór 1970.

Waarom heeft u dit boek geschreven?

"Het was mijn droom een boek uit te brengen. Altijd als ik Giphart en consorten last, dacht ik: dat zou ik ook kunnen. Toch heb ik er veertig jaar mee gewacht. Stom hè? Ik ben onvoldoende stoutmoedig. 'Doe maar normaal', met dat credo ben ik opgevoed."

"Dus toen ik zonder diploma de havo verliet, ben ik maar gaan werken in een verpleeghuis. Ook leuk trouwens. Maar goed, mijn collega's hebben me het laatste duwtje in de rug gegeven voor dit boek. En nu ben ik dus schrijver. Hoe vind je dat ik het doe? Het is mijn eerste interview ooit."

Waarom heeft u dít boek geschreven?

"Wanneer ik voorheen op feestjes vertelde dat ik demente ouderen verzorgde, verloor ik de aandacht van mijn gesprekspartner vaak. Maar sinds ik zeg dat ik bij de reclassering werk, zie ik monden openvallen. Mijn beroep fascineert mensen."

"Tegelijkertijd merk ik dat velen een vertekend beeld hebben van wat wij eigenlijk doen. Met mijn boek wil ik lezers een inkijkje geven in de wereld van de reclassering, de samenleving laten zien dat ons werk veel meer is dan 'iets met criminelen in de gevangenis'."

"Niet alleen helpen we tbs'ers en mensen die de gevangenis uitkomen met hun terugkeer in de maatschappij. Ook controleren we mensen die van de rechter een voorwaardelijke celstraf met toezicht kregen opgelegd. We regelen werkstraffen, gedragstrainingen en enkelbanden. Schrijven rapporten over verdachten die zich nog moeten verantwoorden tegenover een rechter. Ik stop nu hoor, maar dat omvat niet eens alles wat we doen."

"Dan is er nóg iets dat een bijspijkercursus behoeft. Behalve over het werk bestaan er ook veel misvattingen over de mensen aan de andere kant van de streep: mijn klanten. Over hen berichten de media alleen als er iets mis gaat, als bijvoorbeeld iemand zijn enkelband heeft afgerukt en vervolgens een strafbaar feit heeft gepleegd. Dan klinkt het van 'de crimineel zus, de crimineel zo'. Zelf gebruik ik dat woord nooit. Achter delicten zitten namelijk mensen."

'Zij moeten naar mij luisteren', schrijft u in de inleiding, 'maar ik lijk vaak meer op mijn cliënt dan ik wil toegeven'.

"Precies. Zelf betrap ik me heus ook op dat soort vooroordelen. Elke keer als ik het dossier van een nieuwe klant lees, denk ik voorafgaand aan onze eerste ontmoeting: wat een klojo. Ik neem me voor er direct hard in te gaan, er streng op toe te zien dat hij of zij zich aan de afspraken houdt. Maar die wantrouwende houding kantelt meestal al tijdens de eerste ontmoeting. Zelfs mannen die de meest verschrikkelijke dingen op hun kerfstok hebben staan, zijn vaak hele aardige jongens."

"Als ik die mensen spreek, snap ik ook wel dat het is misgegaan. Volgens mij wordt niemand kwaadaardig geboren. Ik heb geen slechte jeugd had. Los van mislukte relaties en dat soort ellende heb ik geen grote tegenslagen gekend. Daardoor is de kans kleiner dat ik keuzes maak die me de afgrond in krijgen. Het gros van mijn cliënten hebben zo'n basis niet. Vaak willen ze hun leven wel veranderen, maar lukt het ze simpelweg niet. Het is onmacht."

"Het beeld van mijn klanten verdient nuancering, dát probeer ik met mijn boek te laten zien. Het zijn stuk voor stuk mensen, met dezelfde doelen als jij en ik. Ze willen een partner, een fijne plek om te wonen en geen geldzorgen." Van Lunen lacht. "Opvallend vaak dromen ze ook van een dure auto trouwens, dat heb ik dan weer niet."

"Het streven is: een stabiel bestaan, voelen dat je deel uitmaakt van de maatschappij. Willen we de samenleving beter en veiliger maken, voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan, dan moeten we die mensen helpen dat doel te bereiken. En dat is iets wat de reclassering probeert."

Hoe pakt u dat aan?

"Het is maatwerk, er bestaat helaas geen gouden formule. Ik zoek naar structuur. Naar huisvesting, dagbestedingen, naar therapie als dat nodig is. Zorg dat mijn cliënten, eventueel met hulp van een expert, hun financiën op orde krijgen. Probeer sociale netwerken rond hen op te bouwen. Helpt dit tegen recidive? Dat is wat ik me afvraag bij ieder plan dat ik smeed. Is het antwoord 'ja'? Dan kom ik in actie."

"Vrijwillig is mijn hulpverlening natuurlijk niet. Dat maakt het soms lastig. Sowieso heb ik niet de pretentie dat ik hele levens omgooi. We kunnen hoogstens een beetje bijsturen. En vaak mislukt dat zelfs, mensen recidiveren geregeld. Ik heb het zelfvertrouwen van cliënten zien groeien, gezien dat ze tegenslagen overwonnen en een wereld opbouwden, om vervolgens weer terug te vallen in hun oude gedrag."

Na een reclasseringstoezicht of taakstraf recidiveert ruim een kwart van de mensen binnen twee jaar, een percentage dat sinds 2008 nauwelijks is veranderd.

"Klopt. Maar zeggen mensen tegen me dat ze nu écht het roer willen omgooien, dan geloof ik ze, soms tegen beter weten in. Ook al zijn ze al drie keer opnieuw in de cel beland, ik ga er met volle kracht tegenaan. Ik ben een Florence Nightingale. Dat moet je ook wel zijn als je bij de reclassering werkt. Wanneer je al je bloed, zweet en tranen voor je ogen ziet verdampen, moet je die teleurstelling snel van je af kunnen zetten. Schrijven helpt mij daar trouwens bij."

"Een tijdje geleden was een klant na twee jaar toezicht bijna klaar. Hij had werk, een leuke vrouw, zijn leven was op orde. Ik had al een afscheidscadeautje voor hem gekocht, een voorleesboekje voor zijn eerstgeborene. Agent en boef, dat vond ik wel toepasselijk. Twee weken voordat we elkaar voor het laatst de hand zouden schudden, werd ik gebeld door de politie. Hij was toch weer gerecidiveerd."

"Ik ben bij hem langsgegaan, in de gevangenis van Lelystad. Hij durfde me niet aan te kijken. Ha, dacht ik, dat is een goed teken: hij schaamt zich rot. Toch snapte ik aanvankelijk niet waarom het was misgegaan. Pas toen hij na een paar maanden weer op vrije voeten kwam, bedacht ik me dat het misschien het vaderschap kon zijn."

"Het hebben van een kind was nieuw voor hem, en uit ervaring weet ik dat een baby veel stress geeft. Maar anders dan ik had hij nooit geleerd hoe hij met spanningen om moet gaan. Ik heb hem aangemeld voor een behandeling bij de psycholoog."

Van Lunen haalt nog een voorbeeld aan, en nóg een. Hij vertelt over de woongroep waarin hij leefde en de controversiële stukjes die hij schreef voor de schoolkrant. Zijn alcoholvrije biertje blijft tijdens het gesprek doodgeslagen op tafel staan.

Al springt hij van de hak op de tak, steeds keert Van Lunen terug naar het onderwerp van zijn boek: zijn cliënten. "Ik zou je nog vertellen over die keurige meneer die boeken stal. Ik zou nog dertig boeken over mijn werk kunnen volschrijven."

Waar komt die bevlogenheid van u vandaan?

"Dat idealisme heeft altijd in me gezeten, denk ik. En het geeft natuurlijk een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen. Dat streelt je ego. Soms durf ik te hopen dat ik echt een verschil heb gemaakt voor iemand. Zoals die keer dat een ex-cliënt een gigantische koek voor me had laten maken, omdat hij dankzij mijn rapport slechts kort de gevangenis in hoefde. Ik kreeg dat cadeau maar amper mee op de fiets."

"Vaak krijg ik niet meer dan een 'bedankt en tot ziens'. En dat is ook prima. Als ik iemand ook maar een beetje zelfvertrouwen heb gegeven, hem heb kunnen overtuigen dat hij geen totale loser is, dan ben ik al blij. En ik focus op de andere kant van die statistieken: driekwart recidiveert niet. Volgens mij is Nederland de laatste decennia veiliger geworden, en dat komt mede dankzij de reclassering."

"Ook drijft de verrassing me. Telkens denk ik: ik weet precies wie ik zo voor me krijg, hebben we weer zo'n drugsdealer. En toch ben ik elke keer weer verbaasd. Dan blijken er weer hele andere oorzaken achter hun gedrag te liggen, moet ik met nieuwe oplossingen op de proppen komen. Nooit ken ik het kunstje wel, kan ik een standaard lijstje afwerken. Dat had ik niet gedacht toen ik die advertentie las."

Notitieboekje

"Voorheen sleepte ik dikke mappen mee naar afspraken met cliënten. Maar mijn notitieboekjes zijn steeds kleiner geworden. Schreef ik eerder hele gesprekken op, noteer ik nu enkele steekwoorden. 'Poker' of 'jeugdvriend' bijvoorbeeld. Het zijn geheugensteuntjes voor onderwerpen waar ik een volgende keer op terug wil komen. Die heb ik wel nodig, want mijn caseload schommelt altijd zo rond de 25 klanten. Zwaait er eentje af, dan komt er een nieuwe bij."

"In het begin hield ik me vast aan vragenlijsten. Maar nu heb ik gelijkwaardige gesprekken met cliënten. Dat ontregelt degene tegenover mij nogal eens. Reclasseringswerkers zijn toch strenge, onaardige lui? Mispoes. Ik breng soms uren door met mijn cliënten, iets waarvoor ik door mijn collega's meer dan eens op de vingers ben getikt. Maar benader ik iemand van mens tot mens, dan kom ik veel meer over de ander te weten, zo heb ik ontdekt. Eigenlijk hoef je alleen te luisteren om iemand in kaart te kunnen brengen."