Om Amerikaanse vrouwen te steunen organiseert Annemieke van Straalen (23) morgen in Amsterdam een demonstratie voor het recht op abortus. Ze verwacht duizenden deelnemers. 'Ook hier in Nederland is dat recht niet vanzelfsprekend.'

Het nieuws dat het recht op abortus in de Verenigde Staten dreigt te worden teruggedraaid, kwam bij Annemieke van Straalen zo hard binnen, dat ze iets wilde doen. "Slecht nieuws kan ik meestal wel van me af laten glijden, maar nu zat ik een paar uur later nog steeds met een knoop in m'n maag. Ik heb nooit een abortus gehad, maar het onderwerp emotioneert me heel erg. Wat je met je lichaam doet is jouw keuze. Niemand mag zich jouw lichaam toe-eigenen. Abortus verbieden is een regelrechte aanval op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, op onze menselijkheid.''

Samen met een aantal vriendinnen besloot de jonge feministe uit Utrecht een demonstratie te organiseren. Die wordt gesteund door onder meer Amnesty International, kenniscentrum Rutgers, Women Inc. en de organisatie achter de Nederlandse Women's March.

Demonstranten deze week voor het federaal gerechtshof in Tucson, Arizona. Foto: Reuters

Twintig staten

In de VS gingen eerder deze week al duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het feit dat het Hooggerechtshof waarschijnlijk het federale recht op abortus de nek wil omdraaien. Als het uitgelekte ontwerpbesluit definitief wordt gemaakt, zou elke staat apart wetgeving rond abortus mogen opstellen. Twintig Amerikaanse staten hebben al wetgeving die abortus in veel of alle gevallen zou verbieden, meldde NBC News. In verschillende staten is in de afgelopen maanden strengere abortuswetgeving aangenomen. De gouverneur van Oklahoma tekende bijvoorbeeld dinsdagavond nog een wet die abortus na zes weken verbiedt.

Met de demonstratie in Amsterdam betuigen Nederlanders hun steun aan de Amerikaanse vrouwen die hun recht op abortus dreigen te verliezen, zegt Van Straalen, communicatiestudent en bestuurslid van Feminer, een stichting die strijdt voor gendergelijkheid op de werkvloer. "Het besluit in de VS is nog niet definitief. Dus is het heel belangrijk om te laten zien dat de rest van de wereld meeleeft. Bovendien toont de situatie in Amerika aan dat het recht op abortus ook hier niet vanzelfsprekend is.''

Annemieke van Straalen. Foto: Koen Verheijden

Lobby

In Nederland wordt de Abortuswet juist voor het eerst in veertig jaar versoepeld. De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid ingestemd met afschaffing van de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor abortus, en de huisarts mag de abortuspil gaan uitschrijven. Maar dat stelt Van Straalen niet gerust. "Amerika is altijd onze grote broer geweest. Wat daar gebeurt, kan hier ook gaan gebeuren. De antiabortuslobby is groter dan veel mensen denken. Er hoeft maar één gek aan de macht te komen en het kan weer kantelen. Zo lang hebben we nog geen zelfbeschikkingsrecht. Het is pas vijftig jaar geleden dat de Dolle Mina's de straat op gingen.''

Over de Dolle Mina's gesproken: de watervaste stiften liggen klaar om zo veel mogelijk vrouwenlichamen van de de geuzenleus 'Baas in Eigen Buik' te voorzien. "We hebben grote schoenen te vullen'', zegt Van Straalen. Onder meer directeur Marieke van der Plas van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers, Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) en D66-Europarlementariër Samira Rafaela zullen spreken op de Dam. De demonstratie begint om 13.00 uur.

Wat ze verder kan verwachten weet Van Straalen niet precies, want ze heeft nooit eerder een demonstratie georganiseerd. Afgaande op de reacties op sociale media verwacht ze enkele duizenden deelnemers. "Ik hoor van veel vrouwen dat ze het fijn vinden dat er een gelegenheid is om hun emoties en frustraties te uiten. Samen kunnen we een vuist maken tegen de onderdrukking die op de loer ligt.''