'Je bent een moordenaar!' Om vrouwen die een abortus ondergaan in een Utrechtse kliniek te beschermen tegen demonstranten en uitspraken zoals deze, worden er vanaf juli zogenaamde buddy's ingezet. Emma Bakels (30) is zo'n abortusbuddy. 'Sommige meiden zeggen niks, anderen vertellen juist graag hun verhaal.'

Nog maar twee weken geleden startte de stichting Samen bij de Kliniek met de werving van buddy's voor het Utrechtse Vrelinghuis. En nu al stroomt de mailbox vol. Emma Bakels, bestuurslid en buddy, is maar wat trots. "Het is altijd spannend in een nieuwe stad zonder netwerk, maar we hebben hartstikke veel aanmeldingen gehad. We hebben maar twee handen nodig, maar hebben ruim twintig keer zoveel mails gehad. Blijkbaar willen Utrechters heel graag iets betekenen."

Wat doet zo'n abortusbuddy dan? Heel simpel gezegd: een buddy is iemand die met de kliniekbezoeker mee naar binnen en naar buiten loopt. Hij of zij probeert antiabortusdemonstranten, die verschillende keren per week bij de kliniek te vinden zijn, op afstand te houden. Vrouwen worden door de demonstranten gehinderd en geïntimideerd; er worden hen folders, bijbels en plastic foetussen overhandigd of aangeboden.

Pittige verhalen

Maar er komt nog wel wat meer bij kijken dan alleen maar meelopen, legt Bakels uit. Zij heeft van tevoren via de telefoon contact met de vrouwen die haar hulp inroepen bij een abortus. Ze spreekt met hen af bij een koffietentje, waar ze een kop koffie halen en vanaf daar een rondje lopen, richting de kliniek. Sommige meiden zeggen niks, anderen vertellen juist graag hun verhaal. Dat verhaal varieert van 'de timing is niet goed', 'het is niet van de juiste vader', tot dat ze niemand mee durfden te vragen, dus dan maar een buddy. Stuk voor stuk pittige verhalen.

Eenmaal in de wachtkamer blijft Bakels achter, tot de procedure voorbij is. Als het roesje is uitgewerkt, loopt ze met de vrouw richting de auto of het openbaar vervoer. Het klinkt zo simpel, maar dat is het zeker niet altijd. Hoewel Bakels het buddy-zijn vooral als positief bestempelt, is het vaak ook zwaar. "De ervaring zelf is positief, maar alles eromheen is negatief."

Sip

Ze hoort continu verhalen die de vrouwen in kwestie niet aan hun moeder, partner of beste vriendin kunnen of durven te vertellen. Dat doet natuurlijk wel wat met een mens. "Je wordt er best sip van als je dat hoort. Je bent natuurlijk niet zomaar buddy; je doet dit omdat je uitgesproken bent voor keuzevrijheid en zelfbeschikking. Als je dan steeds weer verhalen hoort die daar tegenin druisen, dan is dat heftig."

Emma Bakels. Emma Bakels. Foto: Howard White

Bakels deed het werk als buddy tot voor kort naast haar kantoorbaan. Ze kwam er via-via bij, maar was al een tijd bezig met het onderwerp. Haar vriend woonde namelijk in Ierland en daar is abortus pas recentelijk gelegaliseerd. "Toen ik hoorde dat daar in de grondwet stond dat abortus verboden was, vond ik dat zó bizar. Daarom heb ik meegelopen in pro-choice demonstraties en me ingezet voor campagnes om het te legaliseren, want wat is het debiel dat dit een luxe is."

Aanmeldingen

Toen ze hoorde over toenemende antiabortusdemonstraties bij klinieken in Nederland wilde ze iets doen. En zo geschiedde. Ze werd buddy en ook bestuurslid bij Samen bij de Kliniek. Bakels is nu betrokken bij het initiatief om het buddysysteem vanaf de zomer ook uit te rollen in Utrecht.

Utrecht leek heel voortvarend met een 'bufferzone' rondom de arbortusklinieken, maar blijkt dat toch niet zo goed te helpen om vrouwen te beschermen tegen antiabortusdemonstranten. Waar Bakels in haar tijd als buddy in Den Haag nooit een demonstrant tegenkwam, krijgt ze van Utrechters te horen dat daar meerdere keren per week demonstranten worden gezien. "Ze staan bij de bushaltes en vragen lukraak aan mensen of ze toevallig naar het Vrelinghuis gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

De buddy's moeten vanaf midden of eind juli beschikbaar zijn voor vrouwen die een behandeling ondergaan bij het Vrelinghuis.