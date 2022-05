Mark Slats (45) uit Wassenaar werd twee jaar geleden wereldnieuws nadat hij met compagnon Kai Wiedmer in 32 dagen tijd roeiend de Atlantische Oceaan overstak. Voor Slats was dat nog niet gek genoeg, want vanaf zondag doet hij in tien dagen tijd tien triatlons. Zijn drijfveer? Zijn overleden moeder. 'Ze vroeg of ik haar as wilde meenemen tijdens mijn challenges.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Haagsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat Mark Slats de vanaf morgen tien dagen achter elkaar gaat doen is misschien wel onmenselijk. Een triatlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer wielrennen en 42,2 kilometer hardlopen. En dat dus keer tien. De Wassenaarder is tussen half 6 's ochtends en half 10 's avonds volgens een strikt regime in touw. Dat Slats uitgerekend Moederdag als startdatum voor zijn nieuwe extreme project kiest, is niet zonder toeval.

"Mijn moeder is misschien wel mijn grootste inspiratiebron. Zes jaar geleden kreeg ze de diagnose longkanker, maar ondanks het troebele perspectief heeft ze altijd gevochten tegen deze vreselijke ziekte. Uiteindelijk leefde zij 4,5 jaar langer dan we hadden verwacht, dat heeft veel indruk op mij gemaakt", vertelt de ultrasporter voordat hij zijn wetsuit aantrekt om te trainen. "Vlak voordat mijn moeder stierf, vroeg ze mij of ik haar as wilde meenemen tijdens mijn challenges. Dat heb ik gedaan. En met succes, want mede door haar wilskracht hebben Kai Wiedmer en ik de Talisker Whisky Atlantic Challenge doorstaan. Vijfduizend kilometer roeien van de Canarische Eilanden naar Antigua. We maakten alles mee: extreme hitte, windkracht 8, stevige regenbuien, aanvallen van tonijnvissen en een ruige zee."

Nu verlegt Slats zijn accent dus naar de triatlonsport. Vorig jaar voltooide hij in drie dagen tijd drie hele triatlons. En net als toen kiest hij vanaf zondag bewust een parcours in zijn eigen omgeving uit om mensen mee te nemen in zijn uitdaging. "Ik wil mensen laten zien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Met de juiste mindset kun je ver komen. Be stronger than your excuse is mijn levensmotto. Ik heb zelf een slechte knie."

Om mensen actief bij zijn project te betrekken, knipt hij bewust zijn triatlons, op het zwemonderdeel na, in partjes op. "Sporters kunnen dus met mij mee zwemmen in De Wetering, fietsen en hardlopen in de directe omgeving van Wassenaar. Ik heb via sociale media inmiddels al veel aanmeldingen van sporters gehad, die mij bij diverse onderdelen vergezellen."

In 2019 zeilde Slats solo 214 dagen de wereld rond. In 2019 zeilde Slats solo 214 dagen de wereld rond. Foto: ANP

In tegenstelling tot bij de erbarmelijke roeitocht over de Atlantische Oceaan hoeft Slats de komende tijd niet bang te zijn voor extreme weersomstandigheden. "Maar het wordt zwaar genoeg. Daarom heb ik nu een voedingsdeskundige ingeschakeld. Zij heeft een heel programma voor mij gemaakt, zodat ik dagelijks aan tienduizend calorieën per dag kom. Om zo'n ongelooflijke expeditie vol te houden, moet je voortdurend eten en drinken", blikt hij vooruit. "Ik kies nu meer natuurlijke producten zoals dadels en pannenkoeken in plaats van gelletjes. Mijn maag raakte daardoor van streek."

De aannemer van beroep ging ook vooraf in gesprek met het Sportmedisch Centrum in Rotterdam. "Zij gaven mij de juiste trainingsschema's. Zo fietste ik eind februari al eens een tocht van 350 kilometer. En op 30 april deed ik nog een hele triatlon als generale repetitie." Slats heeft ook een fysiotherapeut in zijn team, die hem elke dag na zijn laatste onderdeel masseert en zijn vriendin legt telkens alle kledij klaar, zodat hij snel van onderdeel kan switchen. "En slapen doe ik ook gewoon thuis."

Ingrijpende operatie

Ondanks de goede begeleiding van zijn team kende Slats geen vlekkeloze voorbereiding. Eerder dit voorjaar kreeg hij het coronavirus, waardoor hij zich wekenlang moe voelde. "Uiteindelijk voelde ik me fit genoeg om er toch voor te gaan. Ik doe alle onderdelen wel op een gedoseerde manier. Het moet wel verantwoord blijven." De Wassenaarder heeft na de roeitocht over de Atlantische Oceaan en zijn tien triatlons in tien dagen al weer een andere missie voor ogen. "Ik wil een stichting opzetten voor mensen om in beweging te komen voor en na een ingrijpende operatie."

Hoe ziet een dag van een triatlon er voor Mark Slats uit?

De ultrasporter staat om 5.00 uur op. Tussen 5.30 uur en 7.00 uur zwemt hij 3,8 kilometer. Na een korte eetpauze stapt hij om 7.15 uur op de fiets voor de 180 kilometer lange tocht. Daarmee is hij om 13.30 uur klaar. Tussen 13.45 uur en 17.30 uur loopt hij in twee sessies vijftien en 12 kilometer hard. Vanaf 17.30 wandelt Slats de laatste 15 kilometer naar huis. Om half 9 eet, drinkt en douchet hij en wordt hij gemasseerd. Om 22.00 uur gaan de luiken in huize Slats dicht, want de wekker staat de volgende dag om 5.00 uur. En dat tien dagen achter elkaar.