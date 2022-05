Al jaren hangen er webcams in het olifantenverblijf van DierenPark Amersfoort. Wie kijkt daar nou naar? Honderden mensen, zo blijkt uit de paniek nu de directie de livestream wil stoppen. 'Tránen in mijn ogen. Dit kunnen ze niet maken. Ze voelen een beetje als familie.'

"Ze zijn vriendelijk. Rustgevend. Ze wandelen gewoon gezellig door je beeld." Anja van Dijk (63) uit Den Haag doet al jaren niet anders: kop thee, krantje en de olifanten uit Amersfoort op de livestream. "Yindi bijvoorbeeld, daar kun je uren zoet mee zijn. Ze rent, ze drinkt, ze duikt in het water. Bijna net zo mooi als naar mijn kleinkind kijken."

Dienstmededeling: de webcams van de olifanten worden verplaatst naar het tijgerverblijf. Per 17 mei. De communicatieafdeling van DierenPark Amersfoort tikt het op, zet het online en gaat over tot de orde van de dag. Luttele minuten later slaken tientallen olifantenfans, verspreid door heel Nederland, een kreet.

Anja uit Den Haag dus, die door ziekte noodgedwongen veel thuis zit. "Tranen in mijn ogen toen ik dat las." "Ik ook", zegt Melody Steenkamp uit Assen, die een petitie startte om het dierenpark op andere gedachten te brengen. In de eerste uren werd die zestig keer getekend.

"Dat ik in Den Haag woon", zegt Anja "is dankzij de olifantengroep." Want olifanten kijken is één ding: door de jaren heen vormde zich een heuse community in de chatbox naast de grijze goedzakken. "Ik begon met kijken tijdens de schijnzwangerschap van Indra. Dat het een schijnzwangerschap was, was toen nog onduidelijk. Op een gegeven moment ontdekte ik het chatvenster."

Tot in het holst van de nacht blijft Anja de zwangerschap volgen. In het virtuele gezelschap van tientallen andere olifantkijkers. "Dan ga je om 4 uur toch maar slapen in de hoop dat ze niet gaat bevallen als je net in bed ligt." Anja zat destijds in een 'niet zo gezonde relatie'. "Ik genoot van de olifanten, maar in de chat deelde ik steeds meer persoonlijke dingen. Ik kreeg veel steun. En uiteindelijk waren het de vrouwen in de chat die mij het duwtje in de rug gaven om uit mijn relatie te stappen."

Ze verhuisde van Hengelo naar Den Haag. "Met hulp van mensen die ik via de chat heb leren kennen. Zíj hebben gezorgd dat ik hier kon wonen en ze stuurden zelfs meubels en huisraad." Enkelen ziet ze ook in het echte leven. "Een vriendin die ik leerde kennen in de olifantenchat woont hier om de hoek. En voelt iemand zich rot, dan stuur ik een zelfgemaakt olifantje op. Dat deed ik ook veel tijdens corona."

Eén keer ging ze naar het dierenpark. "Met Melody, in 2020. Dat is voor mij niet vanzelfsprekend. Ik heb COPD. Ik kan er echt niet zomaar heen. Dat geldt voor meer mensen. Niet iedereen is goed ter been. Daarom is die webcam zo geweldig."

Aandacht

"We vinden het belangrijk dat er ook aandacht naar andere dieren gaat, vandaar", verklaart Sharon de Kruijff van DierenPark Amersfoort de beslissing. Ze noemt de online fanschare van de kudde 'echt heel waardevol'. "Maar er zijn meer dieren. En wij maken de keuze om ook die te laten zien. Nu is de tijger aan de beurt."

Anja: "Prachtig dier hoor. Maar die slaapt overdag." De Kruijff: "Nu hebben we één vrouwtje, maar we hopen binnenkort een mannetje te introduceren. Harstikke leuk om vanuit huis te volgen."

Maar die roofdiersoap haalt het niet bij de olifanten. Anja: "We hebben olifanten geboren zien worden. We hebben olifanten zien overlijden. Yindi willen we zien opgroeien. Waarom kan het niet allebei?"

"We willen niet én én", zegt De Kruijff. "Het is geweldig om te zien hoe betrokken iedereen is", zegt ze over de petitie. "Maar ik verwacht niet dat we de keuze gaan heroverwegen."