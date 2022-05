Jeu de boules, een hapje eten en een biertje. In bijna elke grote stad is voortaan wel een Jeu de boules-horecaconcept te vinden. Eindhoven telt er tegenwoordig zelfs twee. Volgens Ralph Opbroek, eigenaar van 'Mooie Boules Eindhoven', voedt de laagdrempeligheid van het spel de hype.

Een jaar geleden opende met 'Mooie Boules Eindhoven' de eerste Jeu de boules-horecagelegenheid aan de Kleine Berg. Eigenaren Ralph Opbroek en Youri de Bok brengen met het concept, dat tegenwoordig in bijna elke grote stad in Nederland te vinden is, jeu de boules en een café-restaurant bij elkaar. Je kunt bij Mooie Boules wat drinken en bijvoorbeeld een burger of sparerib eten, daarnaast kun je ook een balletje gooien op een van de banen.

Volgens Opbroek zit de hype in de laagdrempeligheid van het spel. "Je merkt tegenwoordig dat mensen steeds vaker in groepsverband dingen willen ondernemen. Dan kan je met z'n allen gaan uiteten, maar op een gegeven moment heb je jezelf dan stijf gezeten. Dan is het lekker om even van tafel te gaan en een potje jeu de boules te spelen. De 'doe-horeca' is daardoor steeds meer in opkomst. Jeu de boules is daar wel een uitkomst in. Het is een vrij makkelijk spel. Eigenlijk kan iedereen het wel meedoen.''

Voor een lager prijsje

Het prijskaartje van een avondje spelen helpt volgens de ondernemer ook mee in de hype. "Als je gaat lasergamen of bowlen, ben je meteen een stuk meer geld kwijt. Nu kan je op je gemak een balletje gooien voor een lager prijsje. Dan is het ook prima als je na drie keer gooien aan de bar of je tafel wilt zitten met een biertje.''

Ofschoon het volgens de ondernemer bij de meesten bekend staat als een echte 'bejaardensport', komen enorm veel jongeren op het concept af. "Daarmee is het zeker aan het verjongen'', zo vertelt Opbroek. Wel zijn de banen enkel bedoeld voor recreatief gebruik. "Het is niet zo dat mensen met een professioneel ballensetje naar ons komen. Daardoor weet ik niet zo goed of de sport zelf ook aan het verjongen is. Mag je het bij ons wel een 'sport' noemen of is het bij ons meer het gezelligheidsgevoel met een hapje en een drankje? Dan denk ik vooral het laatste.''

Verdwijnt niet zomaar

Zijn de jeu de boulesbanen nu vooral een hype of klinkt er echt toekomstmuziek voor dit concept? "Ik denk dat dit wel blijft'', gokt Opbroek. Volgens hem verdwijnt de behoefte om iets met een groep te ondernemen niet zomaar. "'Doe-horeca', waarin je horeca combineert met een activiteit, verdwijnt niet zomaar. Ik denk dat er zelfs wel meer van dit soort zaken bij zullen komen. Dan hoeft het niet alleen om jeu de boules te gaan. De behoefte om iets te doen onder het genot van een hapje en drankje blijft wel. Jeu de boules is leuk, maar het is het totaalplaatje van laagdrempeligheid, de ambiance en iets te doen hebben dat dit soort zaken een succes maakt.''