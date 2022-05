Waarom? Dat is het enige wat Loraine Stendert (23) zich nog kan afvragen. Na een avondje stappen in de Rotterdamse gaybar Ferry met haar vriendinnen is de jonge vrouw op brute wijze in elkaar geslagen. Ze moet binnenkort onder het mes omdat haar enkel op drie plekken gebroken is.

Loraine is er nog steeds beduusd van. Ze ligt met haar been in het gips op de bank in haar Dordtse woning en kan voorlopig even helemaal niets meer. Het was zo gezellig met haar vriendinnen op Koningsdag in Rotterdam. Om de avond passend af te sluiten gingen ze nog een paar drankjes doen bij Ferry op de Westblaak.

Maar toen Loraine rond 21.45 uur de bar verliet, ging het gruwelijk mis. Toen ze met haar vriendinnen naar buiten liep, stonden daar drie jongens. "Ze begonnen opmerkingen over ons te maken. Toen ik vroeg of er soms een probleem was, ontstond een woordenwisseling. Ze begonnen ons uit te dagen'', blikt Loraine aangeslagen terug.

'Mijn enkel lag er bijna af'

"Waarschijnlijk dachten ze dat ik een man was. Op een gegeven moment werd ik keihard geduwd in mijn rug, toen werd ik naar een andere jongen toegeduwd, die mij vervolgens heeft geslagen waardoor ik viel en ongelukkig terechtkwam. Ik weet er verder niet veel meer van, maar wel dat mijn enkel er bijna aflag en ik een flinke klap op mijn kaak heb gehad. Vermoedelijk kreeg ik ook een forse klap op mijn slaap, wat ook nog eens heel gevaarlijk is.''

De dader zou volgens Loraines vriendinnen daarna lachend zijn weggelopen, en iets hebben gezegd als: 'Ik heb die gast tegen de vlakte geslagen.'

Spieren en vel

Ondertussen ontfermden haar vriendinnen en een aantal bezoekers van Ferry zich over de zwaargewonde Loraine. Uit de bar werd een zak ijs gehaald om haar verwondingen te koelen. Haar vader kwam direct langs om haar op te halen. "Maar toen hij mij zag liggen, belde hij toch maar gelijk de ambulance. Mijn enkel bungelde alleen nog maar met een paar spieren en wat vel aan mijn been.'' Later bleek de jonge vrouw ook een enorme zwelling op haar kaak en net boven haar slaap te hebben.

Loraine, die door haar moeder wordt omschreven als 'een hele taaie', vindt het nog steeds onbegrijpelijk wat er is gebeurd. Hoewel geweld tegen lhbtiq+'ers vaker voorkomt, had Loraine het zelf nog nooit meegemaakt. "Het is zo zinloos allemaal. Zo bizar. Ik zie er niet uit als een vrouw, dus waarschijnlijk dachten ze een vent in elkaar te slaan. Maar waar gaat het nou over? Waarom doe je dit?''

De jonge vrouw is zzp'er en werkt als installateur van kunststof kozijnen. "Ik word binnenkort geopereerd en moet daarna twaalf weken revalideren. Werken zit er voorlopig ook niet in. De schade is echt enorm.''

Loraine ligt gewond op de grond. 'Ik kan het niet begrijpen.' Loraine ligt gewond op de grond. 'Ik kan het niet begrijpen.' Foto: LS

Aangifte

Ze hoopt van harte dat de daders worden gepakt en heeft aangifte gedaan. Deze aangifte wordt bevestigd door de politie. "Er worden ook camerabeelden bekeken. Hopelijk wordt gauw duidelijk wie dit op zijn geweten heeft'', besluit Loraine.

Marc Kabbedijk, eigenaar van Ferry, noemt het voorval 'bizar'. "Ik heb begrepen dat het allemaal uiteindelijk heel snel is gegaan. We zullen nog een oproep plaatsen op onze socialmediakanalen. Ik hoop dat mensen zich melden als ze wat hebben gezien.''

lhbtiq+-geweld komt regelmatig voor. Zo kwam vorig jaar juli de toen veertienjarige Frederique uit Amstelveen in het nieuws omdat ze zwaar was mishandeld. Ze was meerdere keren in haar gezicht geslagen omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is.