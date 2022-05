Samen kochten we afgelopen jaar 1,1 miljard sneakers. Achter deze hippe, fijne schoenen gaat een hele wereld schuil van verzamelaars en handelaars. Een wereld waar kapitalen in omgaan en ook criminelen de weg weten.

Van zijn verjaardagsgeld kocht Frank Klerks als jochie van 12 zijn allereerste Nike Air Max 1. Die gaven hem zo'n wauwgevoel dat hij er meer en meer wilde kopen. Eerst twee paar per jaar, vervolgens twee per maand en uiteindelijk sloeg hij door naar twee paar per wéék. En zolang zijn vriendin niet op de rem trapt, zal hij zijn collectie sneakers blijven uitbreiden.



Met meer dan 1500 exclusieve exemplaren - voor het overgrote deel Nikes - is Klerks nu eigenaar van het grootste onlineplatform in Europa voor tweedehandssneakers, Outsole. "Wij zijn de spin in het web tussen verzamelaars en liefhebbers die willen kopen, en handelaars en verzamelaars die willen verkopen."



Sinds pak 'm beet de eeuwwisseling is de sneakermarkt ontploft. Of het nou is voor een feestje of werk, een theaterbezoek of spelen op straat, een sneaker kan tegenwoordig altijd. Afgelopen jaar gingen er wereldwijd 1,1 miljard over de toonbank. Daarnaast is er dus ook nog een hele handel in zeldzame sneakers, van nooit uit de doos geweest tot tweedehands. Mondiaal is dat een miljardenbusiness. Zoals er ook mensen wijn of horloges kopen als belegging. Schrik niet van een paar sneakers van 450 euro, ook niet van een ton trouwens of zelfs een miljoen.



Bij Nike zijn ze niet op hun achterhoofd gevallen. Dus de marktleider pikt maar wat graag een graantje mee van deze booming business. "Dat doen ze door zowat elke schoen te verkopen als limited edition, waardoor verzamelaars ze als een gek gaan kopen. Continu wegen ze af wat de ideale oplage is. Marketingtechnisch doet Nike dat fantastisch", zegt Klerks. "Eindeloos komen ze met nieuwe modellen en kleuren. Dat doen ze alleen maar om via influencers een tof merk te blijven."

27.000 euro

Van de tien duurste sneakers - we hebben het dan over 'gewone' winkelprijzen - zijn er niet voor niks zeven van Nike. En die kosten 4500 tot 13.500 euro per paar, aldus Farfetch, een platform voor luxueuze modewinkels. Zeldzaamheid is niet de enige factor die zorgt voor zulke duizelingwekkende bedragen. De materialen waarvan de sneaker zijn gemaakt en (vooral) welke designers ze hebben ontworpen, spelen een grote rol. Zo leverde een samenwerking van modehuis Louis Vuitton met rapper annex ontwerper Ye een paar sneakers op met een winkelwaarde van liefst 27.000 euro.



De sneakermarkt is dus heel wat breder dan die afgetrapte Puma's en die kekke Adidasjes die we thuis hebben staan. Dat de sneaker de modewereld op zijn kop heeft gezet, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd en het populairste designobject ter wereld is, is voor het Design Museum in Den Bosch meer dan voldoende reden om er een tentoonstelling aan te wijden. Die is deze week begonnen en duurt tot en met 16 oktober. "In de sneaker komen alle belangrijke designthema's van onze tijd samen: van duurzaamheid tot commercie, van stijl tot subcultuur, van technologie tot mode. De sneaker is het belangrijkste culturele object van onze eeuw", verklaart museumdirecteur Timo de Rijk.



Voor verzamelaars, zoals de 24-jarige Bram ter Haar, moet die expositie een walhalla zijn. "Ik ga ook zeker kijken", zegt de student Business and Fashion Academy, een particuliere modeopleiding in Eindhoven. Thuis in Oss liggen op de salontafel onder meer een boek over het succes van Nike en The Ultimate Sneaker Book. Zelf is hij ook een lopende encyclopedie als het gaat over sneakers. "Ik ben gewoon fan en dus volg ik alles daarover op sociale media en lees ik dit soort boeken."



Maar de charme van de handel begint er voor de Ossenaar wel een beetje van af te raken. "Omdat je tegenwoordig winkels hebt die erop inspelen dat er mensen zijn die een hoge prijs willen betalen, veel hoger dan de straatwaarde." Rijke mensen die te lui zijn om enig speurwerk in bijzondere sneakers te steken, bedoelt hij.

Namaakindustrie

De lucratieve handel in sneakers heeft nog meer kapers op ideeën gebracht. Zoals de namaakindustrie. Om die te slim af te zijn gebruiken sneakerverzamelaars het Amerikaanse bedrijf StockX, dat sinds 2,5 jaar in Veldhoven een vestiging heeft, als tussenstation. Kopers en verkopers van exclusieve sneakers uit heel Europa en soms ook Amerika brengen daar via onlineverzending hun handelswaar samen. De specialisten van StockX controleren dagelijks duizenden schoenen op echtheid, of ze zijn gedragen en of ze nog in de originele verpakking zitten. Vervolgens zorgen ze dat de collector's items en het geld bij de juiste personen komen.



Criminelen weten ook hun weg te vinden naar StockX, bleek begin deze maand. De politie meldde toen dat ze een man uit Nieuwkuijk en een vrouw uit Berlicum heeft aangehouden voor de roof van negenhonderd exclusieve sneakers ter waarde van 200.000 euro, een half jaar eerder. "We verwachten nog meer aanhoudingen te doen, maar het onderzoek loopt nog", zegt woordvoerder Manon van der Heijden van politie Oost-Brabant.



"Dat hebben ze goed stil weten te houden", zegt Frank Klerks van Outsole. "Pas geleden hadden we een beurs in Tilburg, maar daar wisten de meesten het nog niet. Iedereen in het wereldje kent elkaar, dus het is als een lopend vuurtje rondgegaan. Het leeft enorm. Ook omdat vorig jaar in Den Bosch van een verzamelaar honderden sneakers zijn gestolen, is iedereen huiverig."



Collecties zijn over het algemeen goed beveiligd, weet Klerks. "Wij zitten in dezelfde klasse als juweliers, ook qua verzekering. Tegelijkertijd heb je vrij weinig aan het stelen van tweedehandssneakers. Ze zijn veel geld waard, maar van sommige zijn er zo weinig dat het snel opvalt als die op de markt komen. Alleen sneakers nieuw in doos kun je relatief anoniem doorverkopen."