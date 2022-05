Wie vitamine C wil opnemen, grijpt in de fruitmand automatisch naar citrusvruchten zoals appelsien of pompelmoes. Waarom is die vitamine C zo belangrijk? En bevatten de citroenen en co effectief het meeste van de vitamine? Hoogleraar en plantenbiotechnicus Wannes Keulemans (KU Leuven) zet de voedingsmiddelen met het hoogste vitamine C-gehalte op een rijtje.

Vitamine C voor weerstand van het fruit

Dat er wel degelijk vitamine C in citrusvruchten zit, kan professor Keulemans alvast bevestigen. "In citrusvruchten zit inderdaad heel wat vitamine C. En in de eerste plaats is die vitamine C al nuttig voor de ingrediënten zelf. We persen niet voor niets een citroen uit over bijvoorbeeld witloof. De antioxidant gaat verbruining bij dit soort voedingsmiddelen tegen." Ook bij het groeiproces van citrusvruchten zelf valt het belang van de vitamine niet te onderschatten. "In stress-situaties, denk maar aan een plant die de hele dag in de felle zon staat, maakt de vrucht schadelijke 'zuurstofradicalen' aan. Via een ingewikkeld systeem van antioxidanten zoals vitamine C is de plant in staat om die giftige stoffen te neutraliseren en de oxidatie van het fruit te voorkomen."

Vooral in het geval van appels is dat laatste proces nuttig. Het is niet zomaar dat die soms een groene en een rode kant heeft. Die rode kant is het resultaat van de werking van verschillende van die antioxidanten en meteen ook de reden waarom de rode kant in en onder de schil het meeste vitamine C bevat. "Al is die rode kleur geen indicatie voor de hoeveelheid van vitamine C in andere fruitsoorten, want iedere fruitsoort zit anders in elkaar. In het algemeen kan je daarentegen wel stellen dat vitamine C een belangrijk verdedingsmechanisme meebrengt voor fruit."

'An apple a day keeps the doctor away' klopt: de vitamine C in fruitsoorten zoals appels helpt mee om je immuunsysteem en gezondheid te ondersteunen. 'An apple a day keeps the doctor away' klopt: de vitamine C in fruitsoorten zoals appels helpt mee om je immuunsysteem en gezondheid te ondersteunen. Foto: Shutterstock / Africa Studio

Gezondheidsvoordelen van vitamine C voor ons

Natuurlijk heeft vitamine C niet alleen voordelen voor planten, maar zeker ook voor ons én ons immuunsysteem. "Het is wetenschappelijk bewezen dat Afrikaanse vrouwen die veel vitamine C eten minder vaak doodgeboren kinderen krijgen. Daarnaast zou de stof blindheid en andere oogafwijkingen tegengaan en de kans op kanker en problemen met de bloedvaten drastisch verminderen." One apple a day keeps the doctor away is kortom een terechte metafoor met dank aan de vitamine C. Ook wat citroen toevoegen aan je thee is een goed idee, al zijn er naast citroenen en appels fruitsoorten te vinden die nog meer vitamine C bevatten. Elk van die soorten draagt bij aan de gezondheidsvoordelen. "Waar die verschillen in hoeveelheden juist vandaan komen, is zelfs voor ons wetenschappers nog een raadsel," benadrukt de plantenbiotechnicus.

Welke voeding bevat het meeste vitamine C?

Elk voedingsmiddel met vitamine C draagt dus bij aan onze gezondheid, maar welke bevat dan het meeste van deze vitamine? "Wat we zeker weten is dat respectievelijk de Acerola, de Guave-vrucht, de bekendere zwarte bes, kiwi's, aardbeien en sinaasappels het rijkst zijn aan vitamine C. Daarna komt de citroen aan bod. En ook in groenten zoals spruitjes, boeren- en rode kool, groene paprika en tuinkers kan de stof overvloedig aanwezig zijn."

De Acerola-kers is de fruistoort die het meeste vitamine C bevat. Spruitjes zijn de groenten met het hoogste vitamine C-gehalte. De Acerola-kers is de fruistoort die het meeste vitamine C bevat. Spruitjes zijn de groenten met het hoogste vitamine C-gehalte. Foto: Shutterstock

Krijgen we voldoende vitamine C binnen?

Wie een gezond en afwisselend eetpatroon met voldoende groenten en fruit heeft, zal normaal gezien genoeg vitamine C binnenkrijgen. Een tekort komt niet zo héél vaak voor. Vanaf een bepaalde grens, zo'n 75 milligram per dag, gaat je lichaam de antioxidant sowieso niet meer extra opslaan. Voldoende ijzer in je lichaam vergemakkelijkt wel de opslag van vitamine C. "Focus daarom niet per se op de opname van vitamine C via voeding, maar kijk eerder naar de versheid van je producten", aldus de expert. "Groenten en fruit die lang in een koelcel zitten, verliezen heel snel hun vitamine C-gehalte. Koude is ook een vorm van stress voor fruit en dus een 'aanval' op de antioxidant. Ook het bewerken van groenten en fruit vermindert het vitamine C-gehalte." Vers én onbewerkt eten is dus de boodschap om zo veel mogelijk vitamine C uit voeding op te nemen."