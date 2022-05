Gustavo Petro, favoriet bij de presidentsverkiezingen in Colombia, is links. In het door geweld geteisterde land betekent dit bijna automatisch dat zijn leven in gevaar is. Petro legde zijn campagne deze week al stil vanwege een dreigende aanslag.

De 62-jarige Gustavo Petro staat op het punt het onmogelijke te doen: als voormalig guerrillastrijder president worden van Colombia. Om daarin te slagen, moet hij niet alleen zijn rechtse rivaal Federico Gutiérrez verslaan, maar ook in leven blijven. Dat was de afgelopen halve eeuw geen vanzelfsprekendheid in het door een burgeroorlog geteisterde land. Decennialang woedde in Colombia een bloedige strijd tussen (extreem-)rechts en (gewapend) links, waarbij rechts regeerde en links vocht voor de revolutie.

Op papier is het sinds 2016 vrede. In dat jaar tekende de regering een akkoord met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia en legde de Farc, de grootste guerrillabeweging, de wapens neer. In de praktijk concurreren nog steeds tal van gewapende groepen om een aandeel in de lucratieve smokkel van drugs, wapens, mensen en kostbare mineralen. Doorgaans zijn (lokale) autoriteiten zelf betrokken bij of niet opgewassen tegen het geweld. Er bestaat een 'crimi-legale' structuur, zegt politicoloog María Emma Wills, verbonden aan de Universiteit van de Andes in Bogota.

In de jaren tachtig en negentig was de strijd tussen linkse guerrilla's en extreemrechtse paramilitaire groepen nog doorspekt met Koude Oorlogretoriek, zegt Wills. "De paramilitairen beweerden te vechten tegen het communisme." Nu vermoorden criminele organisaties, de overblijfselen van de gewapende groepen van toen, op grote schaal lokale leiders en activisten die een bedreiging vormen voor hun belangen. "Dissidenten krijgen te maken met geweld. Ook nog na het vredesakkoord", stelt de politicoloog. "Dit land is gedrenkt in bloed."

Dreiging

Misschien de grootste dissident van dit moment is Petro, een uitdager van de gevestigde orde die daadwerkelijk kans maakt alles op te schudden. En dus loopt ook hij gevaar, bleek deze week. "Mijn geplande bezoek aan de koffieregio (in het westen van Colombia, red.) is afgelast vanwege veiligheidsredenen", liet Petro maandagavond weten. De criminele bende La Cordillera - 'een paramilitaire organisatie die zich bezighoudt met drugshandel en huurmoord' - zou het op zijn leven hebben gemunt. 'Wanhopige, corrupte sectoren betalen criminelen om mij uit te schakelen', twitterde Petro.

De regering van de rechtse president Iván Duque zei aanvankelijk niets te weten over een dreiging, maar bood woensdag alsnog extra beveiliging aan. Petro kon niet anders dan zijn campagnereis op dinsdag en woensdag annuleren. Te vaak zag hij in zijn lange politieke carrière hoe collega's werden vermoord. Honderden ex-guerrillero's moesten hun keuze voor de politiek met de dood bekopen. De paramilitairen, zij aan zij met het leger, ruimden jarenlang zowel gewapende guerrillero's als ongewapende politici uit de weg.

Een speciaal vredeshof constateerde afgelopen maand dat sinds 1984 bijna zesduizend mensen slachtoffer zijn geworden van een moordcampagne tegen de Patriottische Unie (UP), de partij die in de jaren tachtig ontstond naast de gewapende tak van de Farc. De politieke aspiraties van de guerrillero's kregen geen kans, de UP werd vrijwel geheel uitgemoord. "Een politieke genocide", zegt politicoloog Wills.

Guerrillero

Ook Petro begon zijn politieke leven als guerrillero. Als jongeling sloot hij zich in de jaren zeventig aan bij M-19, een guerrillabeweging die vooral faam vergaarde met acties in de steden, en die als minder dogmatisch te boek stond dan de marxistisch-leninistische Farc. Eerder dan andere guerrillalegers verruilde 'El Eme' de wapens voor de politiek. Voordat de charismatische leider Carlos Pizarro zijn populariteit werkelijk kon testen, werd hij in 1990 tijdens zijn campagne voor het presidentschap doodgeschoten.

Een van de mannen uit Pizarro's rangen was Petro, klein van stuk, rommelige krullen, brilletje. Hij werd wél parlementariër en staat nu, ruim dertig jaar later, op het punt de vloek te verbreken. Hij krijgt daarbij hulp van jonge Colombianen die de afgelopen jaren veelvuldig de straat opgingen om een eerlijker en veiliger land te eisen. "Petro heeft de weg door de instituties bewandeld", zegt Wills. "Hij wordt niet langer gezien als guerrillero, maar als sociaal hervormer."

De linkse politicus deed in 2010 en 2018 ook al een gooi. Dit keer, zo lijkt het, is het scheepsrecht. In alle peilingen heeft hij een ruime voorsprong op zijn tegenstanders. Lukt het hem niet in de eerste ronde op 29 mei, dan toch in de tweede, zo is de verwachting.