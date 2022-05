Het aantal zzp'ers in de zorg groeit als kool. Corona deed daar nog eens een extra schep bovenop. Is dat erg? "Het helpt ons op geen enkele manier om de zorg van de toekomst te borgen."

Doret Voulon (57) uit Olst verdient als zzp'er in de zorg 4000 euro netto per maand en daar zijn de grootste kosten - zelfs een reservering voor haar pensioen - al vanaf. Maar daar werkt ze dan ook 80 uur per week voor. Nou ja, daar moet ze zelf wat om lachen. In de praktijk 'valt het wel mee'. "Ik doe veel in de terminale thuiszorg en dan draai je in een team zzp'ers 24-uursdiensten rond een cliënt. Dat telt snel aan."

Ze is palliatief verpleegkundige. "Wat mij daar zo in aanspreekt is, en dat klinkt misschien heel raar, dat je in de laatste fase van iemands leven het verschil kunt maken, er helemaal zijn voor jouw cliënt en de familie eromheen. Dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Je wilt ervoor zorgen dat iemand op een zo comfortabel mogelijke manier zijn of haar einde komt. Dat ik er ben, heeft iets geruststellends voor de familie."

Kritiek

Kom bij haar niet aan dat zzp'ers in de zorg minder betrokken zouden zijn omdat ze 'eventjes worden ingevlogen, hun klus klaren en dan weer verdergaan'.

Die kritiek daalt vaak op zzp'ers neer, maar zij herkent zich er absoluut niet in. "Dat is he-le-maal niet zo. Het is maar net hoe je het werk organiseert. Instellingen kunnen daar veel in doen."

Ze koos ooit voor het zelfstandig ondernemerschap 'omdat ik slecht onder een baas kan werken'. "Ik heb een leidinggevenden-allergie." Na haar laatste conflict nam zij zich voor dat zij 'nooit meer in loondienst' zou gaan werken. En dan moet ze weer lachen. "Nou ja, tot Buurtzorg voorbijkwam. Daar maakte ik een uitzondering voor."

"In Olst was nog geen Buurtzorg en die hele manier van werken paste mij wel. Met teams die helemaal zelf beslissen hoe zij hun werk en roosters indelen, geen leidinggevende."

Twee keer vakantie

Ze voelt zich 'als een zzp'er in loondienst'. "De vrijheid die we hebben. De afgelopen tien jaar - zo lang werk ik er al - nam ik bijvoorbeeld twee keer een vakantie van zes weken op. Dat kan ik gewoon doen. In loondienst zien ze je al aankomen."

Ze begon met Buurtzorg 'gewoon bij mij aan de keukentafel'. Nu telt het team elf medewerkers. Doret combineert dat gemakkelijk met haar 'echte' zzp-bestaan in de terminale thuiszorg.

Flinke groei

Zij is lang niet de enige die voor zichzelf begon. Het aantal zzp'ers in de zorg groeide de afgelopen tien jaar van 79.000 naar 174.000. Alleen al de afgelopen twee coronajaren kwamen er 8000 bij, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel die de Stentor opvroeg. Dat verrast Amy Jansen van branchevereniging Solopartners (25.000 zzp'ers in de zorg) helemaal niet.

Solopartners onderzocht waarom zorgmedewerkers ontslag nemen en verdergaan als zelfstandig ondernemer. "Dan hoor je vaak dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Dat ze het thuis niet meer rondgebreid krijgen, bijvoorbeeld omdat werktijden niet aansluiten bij die van hun partner. En dan de hoge werkdruk. Als zzp'er heb je meer de regie, je hebt de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je wel en niet werkt."

Solopartners moedigt niet per se aan om als zzp'er aan de slag te gaan. "Ondernemerschap moet ook bij je passen. Dat is niet voor iedereen zo. Je moet zelf zorgen voor je pensioen, verzekeringen, dat je financieel een buffer opbouwt voor als je ziek bent of op vakantie wilt, bijscholing, administratie en acquisitie."

Uurloon twee keer zo hoog?

Daardoor lijkt het misschien ook dat het uurloon van zzp'ers tot twee keer zo hoog is als bij medewerkers in loondienst. "zzp'ers zouden de kosten van de zorg nog verder omhoog jagen. Maar dat klopt niet." Solopartners laat dat in rekenvoorbeelden zien. Hoewel het 'natuurlijk zo kan zijn dat een zzp'er zelf een hogere prijs onderhandelt'.

Soms zitten er nog bemiddelingsbureaus of uitzendbureaus tussen en dan schieten de tarieven al snel verder naar boven, weet Jan Griepink van zorgorganisatie Carinova (3665 medewerkers op 26 locaties). Hij geeft eerlijk toe dat hij liever niet gebruikmaakt van zzp'ers. Maar schaarste aan personeel door ziekte en corona dwingt hem er soms toe. "Op piekmomenten zijn zzp'ers een prima aanvulling."

Scheve gezichten

Daar houdt het wat hem betreft gelijk ook op. "zzp'ers helpen ons op geen enkele manier om de zorg van de toekomst te borgen. Ze komen hun klus doen en gaan weer. De betrokkenheid is minder, ze maken moeilijker deel uit van een team en je krijgt scheve gezichten omdat vaste medewerkers zien dat zzp'ers een heel ander salaris krijgen." En dat 'andere salaris' krijgt hij niet van de zorgverzekeraar vergoed.

"Wij moeten dat uit onze reserves bijpassen. Of uit het onderhoudsbudget voor gebouwen halen. Of uit de kosten die we maken om de zorg te vernieuwen. Want dat is hard nodig. Als we in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zorg moeten bieden zoals we dat nu doen, moet je de capaciteit verdubbelen."

En dat is 'een mission impossible, onmogelijk'. Dus steekt Carinova geld in innovatie, zoals zorg op afstand en levensstijlmonitoring, zodat je langer zelfstandig thuis kunt wonen. "Stel dat 20 procent bestaat uit zzp'ers in de zorg, dan wordt het wel erg lastig, dan trek je het kleedje onder de zorg vandaan." En die kritiek delen bonden, brancheorganisaties en beroepsverenigingen zoals NU'91, VN&V en Actiz.

Want de kans dat de trend naar meer zzp'ers doorzet, is levensgroot. Michel van Erp van zorgvakbond NU'91 spreekt van 'een zorgelijke ontwikkeling'. "Werken in vast dienstverband wordt er steeds onaantrekkelijker door." Dat komt doordat zzp'ers vaak niet de minder populaire diensten willen draaien, zoals nachtdiensten. "Als hun werktijd erop zit, liggen er nog minder aantrekkelijke klusjes waar geen tijd voor was. Daar draait het vaste personeel dan voor op."

Instellingen, politiek en overheid moeten hun rol oppakken om de oorzaken van de groei van het aantal zzp'ers ('de leegloop van de zorg') fundamenteel aan te pakken, zegt Leonie Ruizendaal van branchevereniging Actiz.