Veertig jaar lang woonden Gemmy (80) en Mary (78) Hovers ruim 14.000 kilometer uit elkaar. Nu wonen de zussen samen in Waalwijk. Gemmy twijfelde geen moment toen haar zus dementie kreeg. "Ik ben op het vliegtuig gestapt en heb haar opgehaald.

Een jaar of vier geleden was daar ineens een telefoontje van kennissen uit Australië: 'Het gaat niet goed met Mary. Ze vergeet dingen.' Gemmy Hovers stapte op het vliegtuig om poolshoogte te nemen. Twee maanden later kwam ze terug met een nieuwe huisgenoot. Eenmaal in Australië was het snel duidelijk, vertelt Gemmy. Mary heeft dementie. "Ik heb haar de keus gegeven. Je blijft hier en je weet niet wie er straks voor jou zorgt of je gaat mee terug naar Nederland waar je je familie hebt."

De beslissing was moeilijk. "Mijn zus is altijd alleen geweest, is een echte einzelgänger en woonde op het platteland met paarden, honden, katten en schapen. Maar na een paar dagen, zei ze: 'Oké, ik ga wel mee." Ook Gemmy's leven stond daarmee op zijn kop. "Ik had geen idee waar ik aan begon." Toch was er geen twijfel. "Ze is mijn zus, dus daar zorg ik voor."

Naar Waalwijk

Gemmy, zelf tweemaal weduwe, woonde in Veenendaal, maar verhuisde vanwege de komst van haar zus naar Waalwijk. "Mijn broers wonen hier. Ik wilde dichter bij hen zijn. Nu Mary bij mij woont, moet ik ook keuzes maken voor haar. Dat wilde ik niet allemaal alleen doen." Opnieuw een groot besluit, beaamt Gemmy. "Ik was helemaal thuis in Veenendaal. Ik zat overal bij en in en deed veel vrijwilligerswerk."

Dat drukke sociale leven viel grotendeels weg. Nu is daar vooral de zorg voor haar zus. "Samen koffie drinken, samen wandelen, samen boodschappen doen. Mary kan niet alleen op pad, dan zou ze verdwalen."

Dagbesteding? Vergeet het maar

Natuurlijk, Gemmy zou meer tijd voor zichzelf kunnen hebben als haar zus naar de dagbesteding zou gaan. "Maar Mary wil nergens naartoe. In ieder geval niet zonder mij." Gemmy heeft het wel geprobeerd, zegt ze. Dagbesteding in Giersbergen en in Waalwijk.

Mary Hovers heeft haar hele leven met paarden gewerkt, les gegeven op hoog niveau. "In Giersbergen hebben ze paarden, dus we dachten dat ze dat fijn zou vinden. Maar ze was woedend en wilde er nooit meer naar toe. Ze wist de namen van paardenrassen niet meer, kwam niet meer op woorden als zadel of stijgbeugel. Het was te confronterend."

Ook dagbesteding in Waalwijk viel niet in goede aarde. "De eerste keren wel, toen ik meeging, daarna was het steeds een drama, dus daar zijn we ook maar mee gestopt." Waar Mary wel van houdt? "Samen de krant lezen, naar mijn broers, lekker in de tuin zitten. Elke zaterdagavond eten we bij mijn broer en schoonzus hier om de hoek. Dat is fijn."

Hulp

Naast de steun van haar familie krijgt Gemmy hulp van dementieconsulenten van de gemeente. "Dat zijn prettige mensen die regelmatig vragen hoe het gaat en waarop je een beroep kunt doen als het nodig is."

Eén keer in de week komt er iemand wandelen met Mary en de zussen gaan elke dinsdag naar het Parkpaviljoen. "Dat is voor mensen met dementie en hun partners of begeleiders. We doen daar gezellige dingen, sjoelen, gymen, of gewoon even koffiedrinken."

Gemmy heeft er ook een cursus gehad. "Dat was fantastisch. Niet alleen de tips die je dan krijgt, maar vooral ook het contact met andere mantelzorgers. Het was zo fijn om met mensen te kunnen praten die meemaken wat jij ook meemaakt."

Dinges

Spijt heeft ze nooit gehad van de beslissing haar zus in huis te halen. Zwaar is het wel. "Ik jank ook weleens. Meer dan eens." Bijvoorbeeld als Mary weer boos is op haar. "Als ze me hele verhalen vertelt over dinges en ik niet weet wat dinges is. Of als ze zegt dat ik haar spullen heb afgepakt. We hebben in Australië alles verkocht, maar dat is ze vergeten."

Ook Gemmy verliest soms haar geduld. "Vorige week nog gooide Mary haar bord op de grond. In duizend stukjes, omdat ik zat te zeuren dat ze niet zo moest schrapen. Dan denk ik daarna: waarom doe ik dat nou? Laat haar! Wil ik haar toch nog een beetje opvoeden of zo. Stel dat we bij iemand gaan eten, denk ik dan. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op."

Gemmy en Mary ook lol. "Mijn zus was vroeger een gangmaker, altijd ad rem, veel humor. Een echte dondersteen. Ergens van binnen zit dat nog."

Wat als het niet meer lukt?

Wat Gemmy nodig heeft, is iemand die te hulp schiet op een dag dat ze het even niet meer trekt. "Maar ja, daar zijn gewoon de mensen niet voor." Toch beseft Gemmy dat ze over de toekomst moet nadenken. Want wat als er nu iets met haar gebeurt? "Als het voor een korte periode is, kan ze logeren bij mijn broer en schoonzus, maar anders zal ze naar een verzorgingshuis moeten."

In overleg met de dementieconsulent is Gemmy zich aan het oriënteren. "Zodat ze in ieder geval staat ingeschreven." Op twee plekken is ze Gemmy al wezen kijken. "Maar als ik die mensen daar dan zie zitten, dan denk ik: och meiske toch, daar ben jij nog lang niet aan toe. Blijf jij voorlopig nog maar gezellig hier."