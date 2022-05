Het Amerikaanse recht op abortus dreigt te verdwijnen. Maar een Nederlandse arts staat straks klaar om Amerikaanse vrouwen aan abortusmedicatie te helpen.

Ook als abortus straks verboden zou worden, blijft er voor de Amerikaanse vrouwen nog wel de mogelijkheid om er een te ondergaan, met abortusmedicatie. Maar de vrouwen die dat willen, moeten straks wel meer moeite doen. “Als abortus legaal is, ga je naar een arts. Als dat niet zo is, wordt het een hele andere zoektocht. Die naar een pil, via het internet”, zegt de Nederlandse arts en activist Rebecca Gomperts.

Gomperts zet zich al bijna twintig jaar in voor vrouwen in landen waar abortus niet toegestaan is en zette de eerste online abortusdienst op ter wereld, Women on Web. Vijf jaar geleden kwam daar Aid Access bij, een stichting die internationaal informatie verstrekt over de abortuspil en vrouwen in contact brengt met artsen in hun buurt die ze in het geheim een abortuspil kunnen voorschrijven.

Ook nu het recht op abortus nog wel bestaat, krijgt Gomperts vaak e-mails van Amerikanen. “Er zijn al genoeg vrouwen in de VS die nu ook al zelf proberen een zwangerschap te beëindigen.” In de e-mails schrijven ze dat ze heel veel vitamine C innemen of zichzelf van de trap gooien in de hoop dat dat een miskraam veroorzaakt. “Maar dat heeft dan niet geholpen en dan komen ze naar ons voor hulp.”

Groeiend probleem

Niet verbazingwekkend dat dit zo gebeurt, aldus Gomperts. Het probleem met toegang tot abortus is de laatste decennia een groeiend probleem in Amerika. Abortusvoorzieningen werden uitgekleed of verhinderd, waardoor er in sommige staten al langer slechts één of twee abortushulpverleners waren.

Dat meer Amerikaanse vrouwen gebruik zullen gaan maken van de diensten van Gomperts weet ze zeker, maar hoeveel precies, blijft giswerk. “Dat hangt af van welke hulp lokaal zal worden georganiseerd en hoe vindbaar die is.” Maar als het ook maar een beetje lijkt op de nasleep van het abortusverbod na zes weken dat vorig jaar in Texas werd afkondigd, ligt er volgens Gomperts een grote hoeveelheid aanvragen in het verschiet voor haar organisaties.

Niet alle vrouwen zullen hulporganisaties zoals de hare weten te vinden, omdat ze de taal niet spreken, laaggeletterd zijn of geen toegang hebben tot het internet. Dat is volgens Gomperts ook precies het probleem. Armere vrouwen en slachtoffers van huiselijk geweld worden hierdoor het meest geraakt. “Zij zijn het kwetsbaarst en hebben ook het meest te verliezen. Zonder toegang tot een abortus lopen zij het risico om nooit uit deze situaties te komen. Dat is het effect hiervan.”

Nabootsing miskraam

Voor de vrouwen die wel aan de abortuspillen weten te komen, bestaat ook nog een risico. Als abortus straks in sommige staten illegaal is, zouden vrouwen in juridische problemen kunnen komen als ze zelf een abortus opwekken. De pil, die thuis genomen kan worden, bootst een miskraam na. Gomperts roept vrouwen die een abortuspil gebruiken daarom altijd op om te zeggen dat ze een natuurlijke miskraam hebben gehad. “Om die vrouwen te beschermen. Niemand merkt het verschil.”

De laatste tijd werkt Gomperts veel in Polen, waar sinds vorig jaar een totaalverbod op abortus van kracht is. Vrouwen en hulpverleners zijn daar bang, zegt ze. “Wanneer het abortusrecht eerst wordt toegekend en daarna wordt afgenomen, vergroot dat de angstcultuur onder vrouwen en hulpverleners. Het is heel moeilijk om dat weer terug te draaien.”