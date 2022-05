Chaos op Schiphol: er zijn meer reizigers en er is minder personeel dan verwacht. Voor een oplossing 'daar' kijken ze ook naar ‘hier’. Maar Eindhoven Airport heeft zelf de handen vol. Zes vragen over de 'druktecrisis' in de luchtvaart.

1. Het lukt Schiphol niet meer om de drukte op de luchthaven in de hand te krijgen. Ook voor komend weekeinde wordt opnieuw chaos verwacht. Dreigt eenzelfde scenario op Eindhoven Airport?

Alle zeilen worden bij gezet in Eindhoven om de luchthavenoperatie in goede banen te leiden, verzekert een woordvoerder. Het is aanpoten: in en rond de meivakantie reizen per week zo'n 100.000 passagiers vanaf of naar Eindhoven. Dat zijn overigens geen recordaantallen. In dezelfde periode in 2019 was het nog iets drukker. Maar het grote verschil zit 'm in het tekort aan personeel op dit moment. Het schrappen van vluchten of grote vertraging door in de soep lopende dienstverlening op Eindhoven Airport, verwachten ze bij de luchthaven niet.

2. Waarom op Schiphol wel en in Eindhoven niet?

Op Schiphol zijn er deze weken gemiddeld 174.000 passagiers per dag, Eindhoven heeft er gemiddeld ruim 14.000. Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland maar nog altijd veel kleiner dan Schiphol. In Eindhoven is er bijvoorbeeld één afhandelaar, op Schiphol zeven. Kortom: de luchthavens zijn lastig te vergelijken. Maar ook in Eindhoven kunnen ze wel extra werknemers gebruiken bij de afhandelaars, in de beveiliging of bij de horeca. Toch zijn er tot nu toe genoeg handen om het uitvallen van vluchten te voorkomen.

3. Het is dan alleen op Schiphol een bende?

Niet bepaald. Het is op meer luchthavens raak. Omdat het aantal passagiers door de coronamaatregelen kelderde, werden in Europa vele duizenden vliegveld-werknemers ontslagen. Terwijl de vraag naar reizen toenam, kampen luchthavens met een enorm personeelstekort. En dus waren er de afgelopen dagen bijvoorbeeld ook lange rijen in Manchester en Birmingham waardoor passagiers hun vluchten niet meer konden halen. En ook op Spaanse luchthavens waren er problemen. Eindhoven Airport waarschuwt reizigers dan ook voor mogelijke vertragingen die elders kunnen ontstaan maar vervolgens ook Eindhoven raken omdat een toestel later binnenkomt.

4. Het blijft druk op Schiphol de komende tijd. Moet Eindhoven vluchten opvangen uit Schiphol?

Ja, een telefoontje kregen ze vorig week in Eindhoven inderdaad. Maar afgezien van hooguit het overnemen van drie of vier vluchten in absolute noodgevallen, kan de luchthaven weinig betekenen. Het is simpelweg al topdrukte in Eindhoven, een functie als overloop van Schiphol zit er niet in. "Het is heel erg afhankelijk van de dag. Het is nu iets minder druk dan in en rond de weekenden", meldt een woordvoerder. Een verzoek om in de zomer bij te springen voor Schiphol heeft Eindhoven nog niet gekregen.

5. Na de wilde staking van het KLM-platformpersoneel op Schiphol van vorige week rijst de vraag: hoe gaat het in Eindhoven?

De sfeer onder de werknemers op Eindhoven Airport is goed, zegt de luchthaven. Of die zo blijft? De vraag is wat er sluimert sinds meer werkgevers naast hun vaste groep werknemers een steeds royalere flexibele schil hebben opgebouwd. Op de huidige krappe arbeidsmarkt hebben die flexwerkers geen enkele reden om loyaal te zijn en terug te keren naar hun voormalige baas. De FNV waarschuwde al dat onder buschauffeurs en werknemers in callcenters, supermarkten en distributiecentra de onvrede toeneemt.

6. Wat moeten reizigers doen?

De luchthaven vraagt reizigers om geduld en begrip. Reizigers moeten zich, zo adviseert Eindhoven Airport, instellen op langere wachttijden dan normaal als gevolg van de toenemende aantallen reizigers en de personeelskrapte op de luchthaven. En dus op tijd aanwezig zijn.