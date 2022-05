Een hoogzwangere vrouw uit Hengelo was officieel niet vermist, zegt de politie. Maar zo liet haar verloofde dat wel overkomen. Een verhaal over de gevaren van een onwaarheid op Facebook, en de duizenden mensen die dat klakkeloos overnemen. "Dit heeft een enorme impact op iemands privacy."

Ze kijkt tevreden naar beneden. Naar haar ronde buik, waarin nieuw leven groeit. Hoogzwanger is de Hengelose, en dat is haar aan te zien. Nog een paar weken en dan zal ze voor het eerst moeder worden. Van een zoon, dat weet ze al. Ze glimt van oor tot oor.

Het is nog geen week geleden dat de 24-jarige, die foto op Facebook deelde. 'Mama is er altijd voor jou, mijn kleine aap', zette ze erbij. Tientallen likes kreeg ze ervoor terug. Van bekenden, vrienden en van haar verloofde Adrian, die zijn liefde er in een reactie ook nog onder plaatste.

Dat zijn aanstaande vrouw een paar dagen later ineens uit zijn leven verdwenen zou zijn en hij online haar vermissing zou delen, kon hij op dat moment niet bevroeden. Het gebeurde na Koningsdag. Samen met zijn twee kinderen waren ze in Hengelo geweest. Een beetje slenteren, gewoon gezellig, vertelt Adrian (37), maar eenmaal bij hem thuis sloeg de sfeer om. "Ze had bij het gemeentehuis op de trap gezeten en kauwgom in de broek gekregen. Dat moest gewassen worden, ze was helemaal wild."

Daarvoor ging ze naar haar eigen woning, aan de overkant. De twee zijn zo'n twee jaar samen, maar wonen nog gescheiden. Daarvoor hebben ze zo hun redenen. "We zeuren wel eens, we zijn twee ADHD'ers bij elkaar en kunnen elkaar de kop gek maken, maar we doen alles samen." Een 'powercouple', zo noemt hij hen. "We zijn Bonny en Clyde."

Als Adrian poolshoogte wil nemen - 'Schat, doe die deur eens open' - blijkt dat zij die deur liever voor hem gesloten houdt. Hij begint erop te rammen. "Stond ineens de onderbuurman achter mij. Die sloeg me op mijn gezicht. Nou, ik ben ook een man, ik laat me niet zomaar slaan, dus ik geef hem een 'poffertje'. Toen viel hij van de trap."

Er ontstaat een ruzie, in het trappenhuis, beiden delen uit, tot Adrian na een nieuwe tik door de onderste ruit van de portiek van zijn verloofde valt. De politie wordt erbij gehaald, met meerdere auto's komen ze ter plaatse, om het conflict tussen de mannen te sussen. Dat lukt, maar voor haar is op dat moment de maat vol. Ze laat de politie weten dat ze een paar dagen rust nodig heeft.

Echo gemist

Adrian wordt dat ook verteld, maar als hij na vier dagen nog steeds niks van haar gehoord heeft - ze reageert niet op WhatsApp, Instagram, TikTok of Facebook - besluit hij via dat laatste platform een emotioneel vermissingsbericht te delen. Want ook vrienden, bekenden en haar ex hebben niets van haar vernomen.

'Vandaag hadden we de echo van onze baby in het ziekenhuis, ook hier is ze niet geweest', schrijft hij, onder foto's van hen beide. 'Waar ben je schatje? Geef een teken van leven aub!'

Wat de elfduizend (!) mensen die het bericht verder verspreiden op dat moment niet weten, en wat Adrian er ook niet bij vermeldt, is dat de politie haar officieel niet als vermist beschouwt. Er is geen zoektocht, geen burgernetactie, geen team dat in actiestand schiet. De Hengelose is namelijk niet vermist. Ze wil alleen even niet gevonden worden.

Van de radar

En dat recht heeft ze, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Het komt geregeld voor dat mensen denken dat een geliefde vermist is, terwijl die persoon gewoon weg wil zijn, van alles en iedereen. Tijdelijk of permanent. "Daar kunnen ze heel goede redenen voor hebben", zegt Klok, die verder op deze kwestie niet in wil gaan. "Een volwassene mag van de radar verdwijnen."

Maar wanneer dat gebeurt zonder daar iemand in de naaste omgeving in te lichten, kan dat wel voor paniek zorgen, geeft de politiewoordvoerder aan. En ertoe leiden dat die 'achterblijvers', zoals Klok ze noemt, de publiciteit zoeken.

De manier waarop dat gebeurt, is wezenlijk anders dan vroeger, toen de krant of tv nodig was om een groot publiek te bereiken. Adrian wist deze week honderdduizenden mensen te bereiken, met een simpel berichtje op z'n eigen Facebook-pagina. Simpel, maar met grote gevolgen, weet Klok. "Dat heeft een enorme impact op de privacy van die persoon." En daar is heel weinig aan te doen.

Hij legt uit dat de politie bij een melding van een vermissing altijd kijkt naar wat zij al over die persoon weten. Is hij of zij al vaker weggeweest? Kan de politie contact leggen, direct of indirect? Als er ernstige zorgen zijn over de gezondheid, krijgt de vermissing het stempel urgent, en kunnen de opsporingsdiensten aan de hand van bijvoorbeeld een telefoon of bankrekeningnummer iemand traceren. Maar, zegt hij: "We gaan niet zomaar op zoek."

Het teken van leven

Zelfs als er contact is, wil dat niet zeggen dat 'achterblijvers' op de hoogte worden gebracht. Daarvoor moet toestemming zijn van de 'vermiste', geeft Klok aan. Een familielid, verloofde of vriend kan wel aandringen, maar daar is de politie niet gevoelig voor. "Zo iemand heeft altijd een eigen belang."

Zoals Adrian. "Ze draagt mijn kind", zegt hij. "Als ze niet met me verder wil, prima, dat accepteer ik. Ik ga niemand dwingen. Maar ik wil wel graag weten: hoe gaat het met de bevalling? Mag ik erbij zijn? Dat zijn vragen waar ik mee zit. Ik wil gewoon een teken van leven. Als verloofde heb ik er toch recht op dat te weten?"

Dat teken, dat kreeg hij. Dinsdagochtend, op het bureau. 'Er is contact geweest, (***) is veilig', meldt hij vlak daarna op zijn Facebook-pagina. Meer wil hij er niet over kwijt. De VERMIST-oproep is verwijderd, net als een video, waarin hij haar huilend verzocht om terug te komen. 'We gaan ons nu richten op de geboorte van onze zoon, verder laat ik het hierbij'.