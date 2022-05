Nederland heeft al bijna vijftig jaar een complex rapportagesysteem voor broeikasgasuitstoot. Voor landen als Venezuela en Turkmenistan is het moeilijker om grip te krijgen op hun uitstoot. Climate Trace, mede-opgericht door oud-vicepresident Al Gore, heeft een innovatieve oplossing.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In 2015 gaf China toe een foutje gemaakt te hebben in zijn officiële uitstootcijfers. Of ja, een foutje: het land bleek bij een herberekening ongeveer evenveel broeikasgasuitstoot te hebben gemist als de complete uitstoot van Duitsland.

Het meest interessante hieraan was dat er sprake leek te zijn van een oprechte fout. "Geen bedrog of gesjoemel met uitstootcijfers", zegt Gavin McCormick, één van de oprichters van het innovatieve uitstootmeetplatform Climate Trace. "Maar gewoon een menselijke rekenfout, waar China eigenlijk heel transparant over was."

Voor McCormick laat dit voorbeeld zien dat de manier waarop veel landen hun uitstoot meten lang niet altijd betrouwbaar is. Aangezien de aarde met haar dampkring een gesloten systeem is, is het goed bekend hoeveel broeikasgassen er wereldwijd in de atmosfeer zijn. Maar welk land precies hoeveel uitstoot, en dus ook wie wat moet terugdringen, is veel moeilijker vast te stellen. Officiële uitstootcijfers worden vaak berekend op basis van uitstootcijfers van vervuilers, wat meetinstrumenten en berekeningen van experts. Landen zoals Nederland hebben al bijna vijftig jaar een complex en kostbaar emissierapportagesysteem, dat de uitstoot van broeikasgassen in verschillende sectoren relatief goed bijhoudt. Maar andere landen rapporteren al jaren geen betrouwbare uitstootcijfers, zoals Venezuela, Afghanistan of de Centraal-Afrikaanse Republiek. "Problematisch", zegt McCormick. "Want als je de wereldwijde uitstoot wil terugdringen, dan moet je ook weten waar die uitstoot vandaan komt."

Eind vorig jaar presenteerde McCormick aan een volle TEDTalk-zaal wat volgens hem de oplossing voor dit probleem kan zijn. Met het platform Climate Trace bouwen hij en tientallen andere organisaties aan een online database met schattingen van de werkelijke uitstootcijfers van landen en sectoren, gebaseerd op satellietbeelden, economische data en kunstmatige intelligentie. "Als je serieus bent over klimaatverandering", zei McCormick, "dan kan je alleen managen wat je kan meten. We hebben meer informatie nodig." Eén van de medeoprichters van, en donateurs aan, Climate Trace is Al Gore, de oud-vicepresident van de VS die de wereld in 2006 wakker schudde met de klimaatdocumentaire An Inconvenient Truth.

Slimme algoritmen

Wat is dit Silicon Valley-achtige uitstootmeetplatform dan precies en hoe werkt het? Wie op de website van Climate Trace een willekeurig land intypt, ziet daarvan de geschatte uitstootcijfers van de laatste vijf jaar. Niet op basis van zelfrapportage, maar op basis van satellietanalyses, berekeningen en slimme algoritmes, gedaan op basis van grotendeels openbare data van ruim 300 verschillende satellieten en meer dan 11.000 sensoren.

Climate Trace is geen organisatie, legt McCormick vanuit New York via Zoom uit, maar een 'coalitie' van wetenschappers, non-profitorganisaties en techbedrijfjes. In totaal werken er zo'n honderd mensen aan mee. "Bij de klimaattop in Glasgow vorig jaar konden wij aan beleidsmakers voor het eerst uitstootcijfers aanbieden die niet door landen zelf gerapporteerd waren." Die cijfers zijn nog lang niet perfect, geeft McCormick zelf toe. Maar hoe die worden berekend is wel "super interessant en heel inspirerend", vindt Hugo Denier van der Gon, emissiemetingenspecialist van TNO. "Dit kan echt een verschil maken voor sommige landen."

Hoe de onafhankelijke uitstootinventarisatie werkt, valt het best uit te leggen aan de hand van de uitstoot van energiecentrales, één van de sectoren die Climate Trace monitort. Van de meeste wereldwijde energiecentrales zijn satellietbeelden beschikbaar, waarop rookpluimen van verschillende formaten te zien zijn. Van sommige van die centrales is op basis van feitelijke metingen daarnaast bekend hoeveel CO2 ze uitstoten. Het team van McCormick voert zowel de feitelijke uitstootcijfers als de beelden van de stoompluimen aan een slim algoritme, dat vervolgens leert te voorspellen hoeveel uitstoot bij welk formaat stoompluimen past. Vervolgens kan het schattingen doen van de uitstoot van alle energiecentrales ter wereld waar nu nog geen betrouwbare uitstootdata van beschikbaar is, bijvoorbeeld in Venezuela of Afghanistan.

"Die energiecentrales kan je zien als één legoblokje in ons systeem", legt McCormick uit. Toevallig is dit het blokje waar McCormick vanuit zijn eigen specialisme het meeste vanaf weet, aangezien zijn eigen ngo WattTime gespecialiseerd is in het meten van de uitstoot van de elektriciteitssector. Een andere partnerorganisatie van Climate Trace maakt vervolgens schattingen van de uitstoot van verkeer in een land, door slimme algoritmes los te laten op het wegennetwerk van landen, gecombineerd met data over het aantal auto's in dat land en de hoeveelheid verbruikte benzine. Weer anderen maken met hun eigen expertise en technologieën schattingen over bijvoorbeeld scheepvaart en het gasverbruik van gebouwen. Alle organisaties van Climate Trace samen brengen duizenden van deze 'legoblokjes' samen en komen vervolgens tot schattingen van volledige uitstoten van landen.

Haasje-over-sprong

En die schattingen lijken al behoorlijk goed te kloppen, blijkt uit een vergelijking over Nederland, dat haar werkelijke uitstoot redelijk goed in het vizier heeft. Nederland stootte in 2019 volgens eigen cijfers 197.253 kiloton CO2-equivalent uit, als je de luchtvaart meerekent. Op basis van onder meer satellietbeelden schatten de systemen van Climate Trace de uitstoot in dat jaar op 230.000 kiloton CO2-equivalent in. Een afwijking van 17 procent, waarbij een groot deel van de fout hoogstwaarschijnlijk bij Climate Trace ligt.

Maar emissiespecialist Denier van der Gon is vooral onder de indruk van die 17 procent, en wat dat kan betekenen voor het meten van de uitstoot van andere landen. "Als je kijkt naar een land dat al twintig jaar niets over zijn uitstoot zegt, en je kan die uitstoot hiermee met een foutmarge van 20 procent inschatten, dan behaal je een enorme winst."

Denier van der Gon ziet Climate Trace niet zozeer als een platform om landen zoals Nederland of de VS terecht te wijzen op vermeende klimaatleugens, maar als een oplossing voor landen die geen complex en duur uitstootrapportagesysteem hebben. "Je kan deze technologie zien als een haasje-over-sprong voor armere landen. Net zoals de telefoon in Afrika: daar zijn nooit echt vaste lijnen geweest, ze zijn meteen overgestapt naar mobiel. Nederland heeft sinds 1974 een emissierapportagesysteem, maar hoe moet de Centraal-Afrikaanse Republiek dat gaan opbouwen? Zij kunnen beter meteen deze sprong naar nieuwe satelliettechniek gaan maken."

Pilots op zes plaatsen in de wereld

Hoewel Climate Trace in de ogen van Denier van der Gon dus veelbelovend is, ziet hij tegelijkertijd wel fundamentele problemen bij het gissen, raden en voorspellen op basis van beelden. "Je leert een algoritme dat een bepaalde stoompluim boven een energiecentrale gelijkstaat aan een bepaalde CO2-uitstoot", zegt hij. "Maar wat als de centrale iets anders doet in de bedrijfsvoering, waardoor het wel minder waterdamp uitstoot, maar niet minder CO2? Het systeem ziet dan geen stoomwolken, maar de uitstoot is er wel." McCormick zelf erkent ook zelf dat dit één van de grootste moeilijkheden van Climate Trace is. "We proberen nu van elke energiecentrale in de wereld uit te zoeken wat voor boiler ze gebruiken, en wat voor koeltechnologie bijvoorbeeld. Maar je kan je voorstellen dat het voor ons clubje pittig is om dat voor de hele wereld te doen."

Een andere moeilijkheid waarvan McCormick nog niet weet hoe hij die moet oplossen, is bijvoorbeeld het meten van het gasverbruik van huishoudens. "Als iemand zijn oven gebruikt, is dat zo'n kleine hoeveelheid gas: dat is haast niet te zien vanuit de ruimte. Maar als je alle huishoudens wereldwijd optelt, is het wel een grote uitstootbron." Een oplossing zou zijn dat een land als Venezuela alle beschikbare data over gasverbruik deelt, maar op dit moment heeft Climate Trace vooral nog toegang tot openbare data. De techman lacht nerveus in het Zoomscherm. "Daar heb ik nu redelijk veel stress van. Maar we zijn ermee bezig."

's Werelds eerste onafhankelijke uitstootmeter is dus bij lange na nog niet perfect. Toch werken sommige overheden al samen met het team van McCormick. "We zijn nu aan het praten met zes staten en provincies wereldwijd, om pilots te doen met onze technologie. Als dat werkt, kunnen we de opstap naar landelijke overheden gaan maken." De komende twaalf maanden kijken regio's zoals Baskenland in Spanje, de deelstaat Pernambuco in Brazilië en de provincie West-Kaap in Zuid-Afrika of ze via Climate Trace meer inzichten kunnen krijgen over hun uitstoot, en wat ze kunnen doen om deze terug te dringen.

Vuilstortplaatsen

En er zijn meer concrete punten waarop Climate Trace landen nu al kan helpen. Zo maakte het platform een inventarisatie van alle vuilstortplaatsen ter wereld die methaan uitstoten. "Onze resultaten suggereren dat sommige landen veel meer afval hebben dan ze zelf dachten." Dit lijkt volgens McCormick geen poging om uitstootcijfers te verbergen. "Ze wisten letterlijk niet hoeveel afval ze hadden totdat ze het vanuit de ruimte konden zien."

McCormick kan nog niet zeggen of Climate Trace ooit betere schattingen zal doen dan de officiële cijfers van Nederland. Maar hij denkt wel dat zijn systemen nu al gebruikt kunnen worden voor een kritische blik op landen als Nederland. "Mijn gok is dat de officiële cijfers van Nederland redelijk goed zijn. Maar hoe zit het met bedrijven uit Nederland die ook uitstoot veroorzaken in landen zonder goed rapportagesysteem?" McCormicks gok is dat het 'heel interessant' is om bijvoorbeeld naar de uitstoot van Shell in Afrika te kijken. "Dat gaan we ook zeker doen."

Liegen alle landen over hun uitstootcijfers?

De Avondshow van Arjen Lubach scoorde onlangs een hit met het item 'De Grote Klimaatleugen', over de onbetrouwbare zelfrapportage van broeikasgasuitstoot. Lubach haalde in het item een Washington Post-onderzoek aan. De schokkende conclusie was dat alle uitstootrapportages van landen samen slechts driekwart van de wereldwijde uitstoot verklaren. "Dus een kwart van de totale uitstoot is dus gewoon kwijt", zegt Lubach verontwaardigd. "Dat is de grote klimaatleugen."

Maar McCormick is kritisch naar dit Washington Post-onderzoek. De onderzoekers keken volgens hem naar oude uitstootrapportages, en deden zelf aannames over wat die nu zouden betekenen. "Daarnaast gebruikten ze cijfers van landen die geen goed rapportagesysteem hebben. De relevante beleidsmakers weten dat deze landen bij hun VN-verplichtingen maar wat invullen. Tuurlijk vindt je dan zo'n groot verschil, maar dat zegt niet zoveel."

Zinniger is het volgens McCormick om de uitstootcijfers per land op te tellen die beleidsmakers wèl voor waar aanhouden. Wie die cijfers van landen optelt en het resultaat vergelijkt met de huidige schattingen van Climate Trace, ziet geen kwart van de wereldwijde uitstoot ontbreken, maar zo'n 4 procent. "Hoewel onze technologie nog niet perfect is, zijn we over die 4 procent vrij zelfverzekerd." McCormick denkt dat de hoofdreden voor dit gat van 4 procent is dat veel landen onderrapporteren over uitstoot in de olie- en gasindustrie.