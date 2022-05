Veel mannen zijn ontevreden over hun penis. Maar hoe denken vrouwen daarover? Wat is 'normaal'? Hoeveel erecties krijg je per dag? En wat als het daar beneden niet meer lukt? De Noorse uroloog Sturla Pilskog schreef een boek over alles wat mannen én vrouwen moeten weten over het mannelijke geslachtsdeel.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Twee derde van alle mannen vindt zijn piemel te klein, terwijl 85 procent van de vrouwen de lengte als prima beoordeelt. "Mannen, wees niet zo onzeker", zegt de Noorse uroloog Sturla Pilskog (45), auteur van De penis, handleiding voor eigenaren. "Vrouwen vinden andere eigenschappen belangrijker. De grootte bungelt ergens onderaan. Het gaat er vooral om hoe je 'm gebruikt."

De primaire taak van een penis is om bij een zaadlozing twee à drie miljoen spermatozoïden zo dicht mogelijk bij de baarmoeder te laten uitkomen. Oké, mannen plassen er ook mee. "Daarvoor is hij eigenlijk niet nodig", zegt Pilskog. "Als de urineafvoer de enige taak was geweest, hadden mannen net als vrouwen een kortere urinebuis gehad."

Een groot deel van de jongens en mannen die de Noorse uroloog in zijn behandelkamer krijgt, denkt dat er iets mis is met zijn geslachtsdeel. Ze twijfelen of ze niet te vroeg klaarkomen, en of de verdikking in het scrotum een gezwel is. Pilskog vond het tijd voor een laagdrempelig boek waarin hij een aantal taboes en onwaarheden wegneemt.

Wat vrouwen moeten weten

1. Stel een man gerust over zijn formaat

De feiten op een rij: wereldwijd is de gemiddelde lengte van een stijve penis 13,1 centimeter. Mannen in Congo hebben met gemiddeld 18 centimeter de grootste. In Azië hebben ze de kleinste, 10 centimeter. In Europa staan IJslandse mannen op nummer 1, met circa 15 centimeter. Belgen liggen rond het wereldwijde gemiddelde. Mannen zijn soms obsessief bezig met de grootte van hun piemel, zegt Pilskog. "Terwijl veel vrouwen eigenschappen als humor, vriendelijkheid, intelligentie en lichaamsbouw belangrijker vinden. Alle studies wijzen dat uit." Er is volgens de uroloog maar één remedie: stel ze gerust, zeg dat het goed is.



2. Een penis breekt zelden, al bestaat 'de penisbreuk'

"Een penis heeft geen bot, dus in de letterlijke zin van het woord kan hij niet breken", zegt Pilskog. Al bestaat de penisbreuk wel. "Dat gebeurt wanneer een erectie een keiharde klap of duw krijgt waardoor het stevige bindweefsel rondom de zwellichamen in de penis barst." Zo'n knak kun je horen 'alsof er een tak of wortel breekt'. "De meest voorkomende oorzaak is wanneer de penis uit de vagina of anus glijdt en met grote kracht de opening mist wanneer hij weer naar binnen wil. Het komt weinig voor, maar wat als het gebeurt? Kleed je aan en breng je partner met spoed naar een dokter."



3. Logisch dat hij na de seks direct in slaap valt

Zo ongezellig en egoïstisch, mannen die na het klaarkomen gelijk opzij rollen en in slaap vallen. Waarom niet even samen nagenieten? "Er is een natuurlijke verklaring voor", zegt Pilskog. "Bij een orgasme komt er namelijk een gelukzalig mengsel van hormonen en chemische stoffen vrij dat inwerkt op de hersenen. In dat mengsel zit onder meer prolactine, een hormoon dat hersenen aanzet om te slapen." Dat prolactineniveau stijgt na seks ook bij vrouwen, maar in veel mindere mate.

4. Impotent? Laat de viagra nog even liggen

'Gebrek aan kracht', dat is de vertaling van het Latijnse impotencia. Over de oorzaken wordt al eeuwen gediscussieerd. Anno 2020 zijn er grofweg twee oorzaken te noemen: organisch en psychogeen (door de geest veroorzaakt). Als het niet aan diabetes of hoge bloeddruk ligt, kunnen vrouwen het best het gesprek aangaan, aldus Pilskog. Wellicht is er sprake van angst. "Het klinkt misschien gek, maar de geruststelling dat er geen ernstige oorzaak is, is vaak al voldoende om hem omhoog te krijgen."



5. Een kromme penis heeft niets met masturbatie te maken

Uitzonderingen daargelaten, maar kaarsrechte piemels bestaan niet. Er wordt weleens gezegd dat een geslachtsdeel naar de kant wijst van de hand die wordt gebruikt bij masturbatie: naar links bij linkshandigen, naar rechts bij rechtshandigen. Onjuist, zegt Pilskog. "De kromming is genetisch bepaald en heeft dus niets met masturberen te maken."



Wat mannen moeten weten

1. Een penisvergroting? Begin er niet aan

Pilskog houdt niemand tegen, maar durft te stellen dat geen enkele methode effect heeft. Onderzoek wijst zelfs uit dat veel pillen en zalfjes gevaarlijke stoffen bevatten als lood, insecticiden en uitwerpselen. Een vacuümpomp kan helpen bij impotentie, maar verlengt je penis niet. Strekoefeningen om de lengte te vergroten zijn ongevaarlijk, maar bewijs dat het werkt, ontbreekt.

Opereren is een optie, al is het riskant. Ligamentolyse komt het vaakst voor, met als resultaat dat de penis 1 tot 3 centimeter meer naar beneden hangt. Bij een erectie wordt hij niet groter. Pilskog: "Neem geen risico's. Als je penis het doet, begin je er beter niet aan."

2. Overdag erecties? Denk aan spruitjes of schoonmaken

Een man krijgt gemiddeld elf erecties per dag, meestal zonder seksuele stimulans, en soms op momenten dat het niet uitkomt. Dat heeft te maken met je hormoonbalans. Een erectie wordt opgewekt door het autonome zenuwstelsel. De uroloog adviseert om die paal in je broek te laten voor wat hij is. Of denk aan iets aseksueels: aan eten dat je niet lekker vindt of je badkamer poetsen. Ook baby's krijgen erecties. Geen zorgen: dat draagt bij aan het op gang houden van de bloedcirculatie en is goed voor de ontwikkeling van de penis.



3. Pubers, die witte zwellinkjes zijn ongevaarlijk

Pilskog houdt regelmatig een online spreekuur voor pubers met gezondheidsvragen. Een derde gaat over die witte zwellinkjes bij je eikel: de meeste pubers vrezen voor geslachtsziekte of kanker. "Er is geen reden tot paniek. Het gaat om goedaardige huidflapjes als gevolg van hormoonveranderingen in de puberteit. De helft van de jongens krijgt er mee te maken. Ze verdwijnen vanzelf."



4. Nee, vrouwen vinden dickpics niet leuk!

Afbeeldingen van een penis zijn van alle tijden en altijd een symbool van macht. Foto's die mannen van hun geslachtsdeel tonen, dickpics, gaan rond via Snapchat en datingapp Tinder. "De meeste vrouwen vinden ze ronduit aanstootgevend", zegt Pilskog op basis van Noors onderzoek. "Ze voelen zich er ongemakkelijk door en geen enkele vrouw raakt er opgewonden van."



5. Was jezelf, maar overdrijf niet. En check je scrotum af en toe

Voor een schone piemel heb je geen zeep met een geurtje nodig. Die wordt zelfs afgeraden. "Zulke zepen drogen de huid uit en verwijderen beschermende stoffen. Alleen water is voldoende, al dan niet met een neutrale zeep. Om de dag een wasbeurt is voldoende. En check je ballen eens per maand. Doe dat bij voorkeur onder de douche: door het warme water ontspant het scrotum. Controleer op zwellingen, hardheid of pijnlijke plekken."