De 4 mei-lezing, in de Amsterdamse Nieuwe Kerk, wordt woensdagavond verzorgd door Hans Goedkoop. Hij zei meteen 'ja' toen hij ervoor werd gevraagd. Graag iets negatiefs over mij zeggen, adviseert Goedkoop nu, want aan ieder mens kleven vlekjes.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rond de eeuwwisseling, op het laatste moment, zegt Hans Goedkoop een screentest af voor het presenteren van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. De hoofdredacteur en medebedenker ervan springt in de auto en rijdt naar Amsterdam om hem alsnog over te halen.

Ad van Liempt blikt terug: ‘Volgens mij was hij nou precies die ideale geschiedenisleraar die we zochten.’ Van Liempt heeft Goedkoop (nu 59) dan al een paar keer op tv gezien.

Zo rond diezelfde tijd schrijft Goedkoop boekrecensies voor NRC Handelsblad. Punctuele stukjes, vindt Hubert Smeets van die krant. Maar Goedkoop heeft meer in zijn mars, denkt hij. Dragende essays van pakweg 2.500 woorden met een verbintenis tussen literatuur en actualiteit.

Nu zegt Smeets: ‘Het heeft heel wat drankjes gekost, bij mij thuis, om Hans te overtuigen dat hij dat kon.’

Wat leren we hieruit? De geschiedenis kan zo maar een andere loop krijgen, door het al dan niet kruisen van personen en tijd.

Twijfelaar

Hans Goedkoop – in 1996 cum laude afgestudeerd als historicus op de biografie van Herman Heijermans – weet dat als geen ander.

Vanavond mag hij de 4 mei-lezing houden in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. De voorlaatste is door Arnon Grunberg uitgesproken.

Laat Goedkoop nu als NRC-recensent een vernietigend stuk hebben geschreven over Grunbergs roman Figuranten. Zo negatief getoonzet (niks persoonlijks, de opvolger Fantoompijn werd geprezen) dat Grunberg dreigde nooit meer voor NRC te schrijven. Het kan raar lopen met die geschiedenis.

Hans Goedkoop – bij het grote publiek vooral bekend als presentator van tv-programma Andere Tijden – zegt onmiddellijk ‘ja’ als hij in december vorig jaar wordt benaderd om in de Nieuwe Kerk de 4-mei lezing te verzorgen. Dat vindt hij namelijk ‘eervol’.

Maar zo beslist is hij dus niet altijd. De in Ermelo geboren Goedkoop heeft wel iets van een twijfelaar, alleen al vanwege zijn streven naar perfectie en grip houden op alles. Als student heeft hij geen vastomlijnde plannen over hoe en wat. Totdat Rena Fuks-Mansveld, de in 2012 overleden hoogleraar Joodse geschiedenis, hem inspireert de kant van geschiedenis op te gaan.

Actuele geschiedenis

Waarover zijn lezing vanavond gaat is geheim. Voor een gehoor van nu weer 1.600 mensen gaat het volgens afspraak over iets dat verband houdt met de Tweede Wereldoorlog.

Goedkoop moest zijn tekst al binnen twee maanden aanbieden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een korte tijdsspanne. Toen hij alleen al daarover begon na te denken, en zich begon in te lezen, kwam hij tot de ontdekking dat zeer actuele geschiedenis bij voorgaande lezingen vrijwel nooit aan bod kwam. Alsof de tijd even stilstaat tussen januari en mei.

Maar altijd is er ergens geschiedenis, historie kent geen pauze, weet Goedkoop. Hij heeft, zeggen velen, een groot talent om geschiedenis ‘levend’ te maken. Onmiskenbare talenten als voordrachtskunstenaar, iemand met een vlotte pen bovendien. ‘Wat kan de ideale geschiedenisleraar?’, vraagt Ad van Liempt aan zichzelf. Het antwoord: ‘Dat je een verhaal heel geloofwaardig kan vertellen én het publiek het idee heeft dat je nog veel en veel meer weet.’

Voor het tv-geschiedenisprogramma waarbij ze samenwerkten ging het er in het verleden ongeveer zo aan toe. De geschiedenis begon in pakweg 1898 (er was nu eenmaal bewegend beeld nodig) en Goedkoop werd door de redactie gevoed met feitjes over het onderwerp. Van de geschiedenis van de Dolle Mina’s tot het het ontstaan van files.

Van Liempt: ‘Dan schreef hij als presentator altijd zijn eigen teksten op basis van die informatie. Puntgaaf, heel precies, boeiend om naar te luisteren. Als je dan ook nog eens zo’n stem hebt...’

Goedkoop schreef standaardwerken over Herman Heijermans en Renate Rubinstein. Als literatuurcriticus legde hij het werk van anderen langs een eigen, herkenbare meetlat. Hij beschreef ook zijn familiegeschiedenis: het doen, laten en denken van zijn grootvader, KNIL-generaal Van Langen, tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Hij spreekt al tijden lang zalen met Indische mensen toe. ‘Die verwachten een gezellige middag, met spekkoek, en dan kom ik.’

Jubelportretje

Er zijn nu eenmaal verhalen die verteld moeten worden, vindt Hans Goedkoop. Vooral ook minder prettige. Het voordragen van zo’n verhaal is één ding, het zelf maken en uitzoeken iets anders. Ook als documentairemaker heeft Goedkoop zijn sporen verdiend met reeksen programma’s over onder meer de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw.

Bij die programma’s werkte hij samen met Marja Ros, hoofdredacteur van de afdeling geschiedenis van de NTR. Zij beklemtoont dat Goedkoop zich voor alles wat hij doet of waar hij aan meewerkt hyper-verantwoordelijk voelt. Hij denkt ook met alles mee.

Ook voor dit Slotakkoord. Ros heeft van Goedkoop het advies gekregen negatieve kwalificaties over het voetlicht te brengen. Anders zou het zo’n jubelportretje worden. En? Er schiet niets te binnen. Ros zwijgt.

Al het denk- en schrijfwerk heeft sinds enkele jaren Monnickendam als basis. Hans Goedkoop en zijn echtgenoot en kunstenaar Arnoud Holleman verruilden Amsterdam voor een rustiger omgeving. Ze wonen er met een ‘aanloopkat’ die aanvankelijk Corona werd gedoopt en nu Poes heet.

Goedkoop: ‘Het stond toch een beetje gek om steeds te roepen: Corona! Co-ro-na!’ En anders dan Goedkoop gewend is: geen gehoor. De kat luisterde niet. Zoals katten nooit naar een naam luisteren. Net zoals sommige mensen, leert de contemporaine geschiedenis, niets van corona willen horen.