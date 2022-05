Het wekenlange proces tussen Johnny Depp en Amber Heard wordt niet alleen in de rechtbank beslecht, maar ook op sociale media. Hoe belangrijk is reputatie in zo'n gemediatiseerde rechtszaak?

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het zes weken durende proces tussen Johnny Depp en Amber Heard is slechts halfweg, maar afgaande op het applaus voor elke zittingsdag lijkt het publiek al een kant gekozen te hebben. Waar Heard elke ochtend aan de rechtszaal op gejoel onthaald wordt, moet Depp zich een weg banen door een meute fans die voor hem uitgerukt zijn met lama's, piratenvlaggen en bordjes met 'Justice for Johnny'.

Nog heviger is de strijd op sociale media. Filmpjes van Depps sarcastische tussenkomsten ('Johnny Depp being hilarious in court') worden miljoenen keren bekeken op YouTube. Toch is het vooral op TikTok waar zijn miljoenenaanhang echt alles uit de kast haalt. Heards advocaten hadden tijdens de rechtszaal een make-uppalet van het cosmeticamerk Milani getoond, want de actrice zou dat tijdens haar relatie met Depp gedragen hebben om haar blauwe plekken te maskeren. Vervolgens plaatste Milani zelf een video op TikTok waarin het aantoonde dat dat paletje pas op de markt gekomen was toen Heard en Depp al gescheiden waren. "Boom!", zei TikTok-influencer Ethan Trace (2,8 miljoen volgers). Zijn video 'Amber Heard caught lying' kreeg, net als het filmpje van Milani zelf, miljoenen views.

Onbegonnen werk

"Hoewel Heard zelf nog niet aan het woord is gekomen, komt haar kamp op dit moment niet goed uit de verf", zegt expert crisiscommunicatie Tom de Bruyckere, die al dertig jaar mensen en bedrijven adviseert. "Authenticiteit is het allerbelangrijkste. En als je dan betrapt wordt op een leugen, zoals bij dat cosmeticaverhaal, is het bijna onbegonnen werk om dat recht te zetten."

Heard beseft dat ze weinig steun geniet. Waar de hashtag #justiceforjohnnydepp op TikTok bijna 7 miljard views heeft, moet #justiceforamberheard het met een kleine 25 miljoen doen. Net voor Heard in het proces zelf aan zet komt, besliste ze om Precision Strategies, het bureau dat haar communicatie verzorgde, te vervangen door een nieuw pr-bureau. Heard zou genoeg hebben van alle negatieve krantenkoppen van de voorbije weken.

"Dat is een heel opmerkelijke beslissing", zegt reputatie-expert Jeroen Wils. "Het beeld ontstaat zo dat ze haar imago wil opsmukken, waardoor we net minder geneigd zijn om haar te geloven. Een reputatie is helaas te belangrijk om alleen aan pr over te laten. Wat echt telt, is oprechtheid en consistentie in je gedrag, anders kun je dat met geen enkele pr-campagne goedmaken." Zo kreeg Heard de afgelopen weken kritiek toen bleek dat ze het geld dat ze van Depp na de scheiding kreeg niet volledig aan goede doelen had geschonken, zoals ze beloofd had. Ook bleek dat Heard in 2009 gearresteerd werd omdat ze haar toenmalige echtgenote Tasya Van Ree had geslagen.

Elk uur happy hour

"Depp komt veel authentieker over", zegt Wils. Als de advocaten van Heard hem wijzen op zijn veelvuldig drankgebruik en vragen of hij 's ochtends whiskey drinkt, antwoordt Depp: "Is niet elk uur happy hour?" Net met dat soort opmerkingen wint hij sympathie, denkt Wils. "We krijgen de indruk dat we Johnny Depp zien zoals hij echt is. Een rebel met een stout kantje, die niet bang is om het over zijn kleine kantjes te hebben. Niemand verwacht dat iemand perfect is. Als je kunt toegeven dat je al eens uit de bocht gaat, gaan we die persoon zien als iemand van vlees en bloed. Zo iemand vertrouwen we veel meer dan iemand die zich als een engel voordoet, en al helemaal als die laatste door de mand valt natuurlijk."

Wils wijst er ook op dat vele fans Johnny Depp zien als de underdog in dit proces. Het was namelijk Amber Heard die de hele zaak deed losbarsten, toen ze een jaar na hun scheiding in The Washington Post schreef dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Iedereen wees Depp als schuldige aan, ook al had ze hem niet bij naam genoemd. Depp greep vervolgens naast grote rollen in onder meer de filmreeksen van Pirates of the Caribbean en Fantastic Beasts en verloor een proces tegen The Sun, de tabloid die hem volgens de rechtbank met reden een 'vrouwenmepper' had genoemd. Niemand had dan ook gedacht dat de acteur zou doorgaan met zijn zaak tegen Amber Heard.

Kruistocht

Voor zijn vele fans is het proces van Johnny Depp daarom een kruistocht van een gevallen held. Soms lijken ze daarbij amper het onderscheid te maken tussen de mens en de acteur. Wanneer een reporter van The New York Times aan de in piratenkleren gehulde Jack Baker vraagt waarom hij bij elke zittingsdag trouw op post staat, antwoordt hij: "We willen onze kapitein aanmoedigen. Als hij met zijn schip ten onder gaat, dan wij ook."

In die zin is de zaak een interessant voorbeeld van wat gebeurt als een rechtszaak hand in hand gaat met 'stancultuur', of de aanbidding van beroemdheden door een schare obsessieve superfans. Fans van Johnny Depp halen daarbij inspiratie uit de rechtszaak van Britney Spears, die na een jarenlange strijd - en met dank aan de hashtag #freeBritney - verlost raakte van het voogdijschap van haar vader. Al betekent dat volgens Wils nog niet dat rechtszaken daarmee louter een populariteitsstrijd geworden zijn. "Sociale media hebben zeker een invloed, wellicht meer dan ooit. Maar uiteindelijk kijken de rechters naar de bewijsvoering in het dossier."