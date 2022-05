Therapeut Charlie Paludanus (56) heeft zelf ondervonden hoe heftig een eetstoornis is. De Utrechtse worstelde in haar jonge jaren met boulimia. In haar studentenkamer kotste ze stiekem in een HEMA-emmer. "Als ik daarover vertel, voel ik me weer even dat hoopje ellende van toen.''

Zeven jaar lang leidde Charlie Paludanus een dubbelleven. Ze had last van de eetstoornis boulimia nervosa. In haar geval betekende dat: eetbuien en dan overgeven. Alleen haar toenmalige vriend wist ervan, maar die vroeg alleen of ze al gespuugd had en nooit hoe ze zich voelde.

Toen mocht (bijna) niemand het weten, nu de hele wereld, getuige de titel van haar laatste boek over het onderwerp: Een emmer kots in de kast.

Startpunt van de stoornis was dat ze als studente door wat al te uitbundig eten en drinken in een jaar tijd 10 kilo aankwam. "Ik had gemerkt dat kleine, tengere meisjes altijd een streepje voor hadden en zelf was ik groot en toen dus ook stevig. Ik moest en zou daarom weer slank worden.''

Een strak crashdieet deed de kilo's er in zes weken af vliegen. "Heel ongezond natuurlijk, maar het leverde me wel veel complimenten op. Ik wilde dat gewicht per se vasthouden en sloeg door. Het was pure angst om afgewezen te worden.''

Door de knieën

Overdag at ze weinig, maar 's avonds ging Paludanus vaak alsnog door de knieën en werd drop of chocolade soldaat gemaakt. "Vervolgens spuugde ik dat weer uit. Omdat de dag dan toch al verpest was, ging ik daarna naar de snackbar om later nog een keer te kotsen.''

Maar onopgemerkt overgeven is lastig in een studentenhuis met een gedeelde wc. "Die kon ik niet eindeloos bezet houden. Bovendien konden huisgenoten het horen of me na afloop op de gang zien met betraande ogen.''

En dus kotste ze veiligheidshalve in de zwarte emmer van de HEMA die in haar kast stond, afgedekt met een vuilniszak. "Mijn huisgenoten mochten daar niet achter komen, want ik schaamde me en wilde de schone schijn ophouden. 's Nachts of als iedereen weg was, sloop ik over de gang om gauw de emmer met kots leeg te gooien.''

Hoopje ellende

Paludanus schrijft er in haar boek openhartig over en wil er desgevraagd ook best over vertellen. "Maar het brengt me wel terug naar de tijd waarin ik een hoopje ellende was. Dat voel ik dan ook weer even.''

Sinds 2013 helpt ze als therapeut vrouwen en soms mannen met een eetstoornis. Die vertellen haar vaak soortgelijke verhalen. "Ze hebben ook eetbuien, zo'n emmer, kotsen in zakjes of proberen het door het doucheputje te duwen. Ook hun walging is groot, want het blijft een vies verhaal. En het is ook voor hen vaak een heel eenzame periode. Niet zelden ben ik de eerste met wie ze hun ervaringen delen.''

Hoeveel mensen hebben in ons land een eetstoornis?

"Volgens een ruwe schatting een kleine tweehonderdduizend. En slechts één op de tien zoekt hulp. Driekwart van deze mensen - overigens net zoveel mannen als vrouwen - heeft elke week meerdere niet te stoppen eetbuien. De meesten compenseren dat niet, met als gevolg dat ze steeds zwaarder worden.''

Dat strookt niet met het beeld dat de doorsnee Nederlander heeft van mensen met een eetprobleem.

"De meeste mensen zien dan een tenger meisje met anorexia voor zich. Maar daarvan zijn er 'slechts' zo'n 5600 in ons land. Mensen met eetbuien zijn er dus veel meer. Zo'n 22.000 van hen proberen de calorieën weg te werken met een streng dieet, veel sporten, laxeren of overgeven. Dan is er sprake van boulimia. Maar heel precieze cijfers zijn er niet, want er is nooit bevolkingsbreed onderzoek naar gedaan.''

Waarom is eten voor uw cliënten een tijdelijke redding?

"Eten stimuleert de aanmaak van het genotsstofje dopamine en zorgt zo voor verdoving. In die zin werkt eten hetzelfde als seks, gamen of alcohol drinken. Normaal neemt de mens voedsel tot zich omdat er een fysieke noodzaak is, voor de smaak en vanwege de gezelligheid van het samen tafelen. Dat is waar eten voor bedoeld is. Maar deze mensen voelen zich ellendig, onzeker of gestrest en door te eten krijgen ze hun hoofd stil. Helaas maar voor even. Als de zak chips of de bak ijs leeg is, gaat het hoofd spoedig weer tekeer. Een cliënte van mij noemde dat one week of shame after ten minutes of fame.''

Hebben uw cliënten voordat ze bij u komen al met anderen over hun probleem gepraat?

"Zelden. En als ze het wel doen, zijn de reacties vaak minder prettig. Dan wordt er gezegd dat iedereen wel eens een eetbui heeft, of dat ze er toch zelf bij zijn wat ze in hun mond stoppen. Sommigen schamen zich zo voor hun eetbuien dat ze soms verzuchten dat ze in plaats van boulimia liever anorexia hadden gehad. Dan leg ik ze uit dat die aandoening ook een gevangenis is en medisch veel gevaarlijker. Maar we moeten boulimia niet onderschatten. Ik begeleid vrouwen die al dertig jaar ongelukkig zijn.''

Wanneer is iets een serieus eetprobleem? Als je een zak chips met schuldgevoel leeg schranst?

"Dat is een vraag die de persoon in kwestie zelf moet beantwoorden. Eet je gewoon een keer te veel, of wil je zo je ellende vergeten? Reageer je jezelf af na een zware dag, of is het eerder uitstel-eten en moet je eigenlijk aan je scriptie werken? Dat schuldgevoel is op zich niet erg. Dat helpt misschien om de volgende keer een bakje te vullen in plaats van de zak te pakken.''

Aan het eind van die zeven jaar met boulimia lukte het Paludanus om zélf de knop om te zetten. "Ik heb het aan mijn ouders en zus verteld, en toen ik twee weken eetbuivrij was aan twee vriendinnen. Dat ik zo blij was met dat record deed ze beseffen hoe erg het was geweest.''

Wie zijn uw cliënten eigenlijk?

"Doorgaans vrouwen en van alle leeftijden, met een piek tussen de 25 en de 40 jaar. Maar het aantal 50-plussers neemt gestaag toe. Velen van hen hebben geen zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Het zijn couveusekinderen, of ze hebben te maken gehad met scheiding, pestgedrag, misbruik, met ouders die het ene na het andere strenge dieet volgden, ze kwamen erachter dat ze op het eigen geslacht vielen, of ze werden op school niet serieus genomen vanwege hun dyslexie. Het kan er allemaal voor gezorgd hebben dat ze zichzelf niet konden zijn en het gevoel kregen dat ze niet goed genoeg waren.''

Is het een voordeel dat u diezelfde strijd heeft gestreden?

"Absoluut. Daarom hoeven ze bij mij niet op hun hoede te zijn. Ik hoor veel verhalen, maar kijk nergens van op, heb het ook gehad en kan er eindeloos over meepraten.''

En u bent het levende bewijs dat een eetstoornis overwonnen kan worden.

"Ongeveer de helft van de mensen lukt dat. Mijn cliënten help ik daarbij, onder meer door ze te leren wat ze kunnen doen als de verleiding te groot dreigt te worden. Ook duiken we in het verleden en gaan op zoek naar de aanleiding voor hun eetstoornis. Pas daarna begin ik met ze over hun eetgedrag. Anders gooi ik ze in het diepe zonder zwembandjes.''

Wat kun je doen als je je zorgen maakt over iemands eetgedrag?

"Dat vragen mijn kinderen soms ook. Dan zeg ik: ga altijd het gesprek aan en laat ze weten dat je ongerust bent. Mensen met een eetstoornis hebben de neiging om zich terug te trekken in hun eigen wereld. Informeren hoe het met ze gaat, kan altijd.''

Wat zegt het dat zoveel mensen een eetstoornis hebben en de helft van de bevolking overgewicht?

"Naar mijn idee heeft dat te maken met gebrek aan sociale binding in onze individualistische samenleving. Als je ergens bij hoort waar ze je oké vinden zoals je bent, heb je dat eten veel minder nodig. En we moeten beseffen dat we niet zo perfect hoeven te zijn als de mensen op Instagram. Die zijn namelijk ook niet altijd gelukkig.''

Zelf nooit een terugval gehad?

"Nee. Ik was nog een jaar erg op mijn hoede, maar daarna kon ik het loslaten. Wat voor ex-patiënten lastige momenten zijn? De life events, zoals scheiding en dood. Gevaarlijk is het ook als je mensen tegenkomt die je kennen met een ander postuur en daarover beginnen. Net als alle andere gesprekken over eten, diëten en sport. En zelfs een opmerking als 'wat zie je er goed uit' kan iemand weer onzeker maken. Dat geldt ook voor de bikini- en zwembroekenperiode die er nu weer aankomt. Maar over al die dingen heb ik het gehad met mijn cliënten. Ze weten wat ze moeten doen.''

Wat zegt u tegen mensen die dit lezen en ontdekken dat ze zelf ook een eetprobleem hebben?

"Zoek hulp. Ik begeleid nu een vrouw van 61 die er van jongs af aan last van heeft. Recent vierde ze dat ze honderd dagen zonder eetbui is doorgekomen. Geloof me, dat feestje hoeft niet per se veertig jaar op zich laten wachten.''

5 TIPS

Herken je in dit artikel wat van jezelf of een naaste? Deze tips van therapeut Charlie Paludanus helpen je wellicht op weg.

Niemand ontwikkelt expres een eetprobleem. Het sluipt er langzaam in totdat je beseft dat je gevangen zit. Het is dus niet jouw schuld.

Het is echt mogelijk 100 procent te herstellen. Dus hou hoop en zoek nieuwe wegen. We hebben als mens ongelooflijk veel veerkracht. Jij dus ook.

Twijfel je of je een eetprobleem of eetstoornis hebt? Zoek dan informatie op internet (bijvoorbeeld weet.info, proud2bme.nl of vrijvaneetstoornis.nl), deel je zorgen met iemand die je vertrouwt of schaf een zelfhulpboek aan. Of maak een afspraak bij huisarts of praktijkondersteuner. Ze kunnen meedenken over geschikte hulp.

Trap niet in de valkuil van het zoveelste dieet. Dit is nooit de oplossing (95 procent van de dieetpogingen mislukt) en maakt het vaak alleen maar erger. Blijf ook niet alleen aanmodderen, maar zoek professionele hulp. Dat is anderhalf keer effectiever.

Doe direct meer dingen waar je energie van krijgt en blij van wordt en wacht niet tot je eetprobleem is opgelost. Hoe meer je dat doet, hoe meer het eetprobleem naar de achtergrond zal verdwijnen.