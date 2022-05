Bijna 11.000 liter melk geven de 350 koeien van Hans Roeleveld uit Beuningen dagelijks. Nog nooit kreeg de boer daarvoor zoveel euro's terug als nu. Door krapte in de grondstoffenmarkt is de melkprijs met 52,50 euro per 100 liter historisch hoog, maar zeker niet te hoog, vinden hij en andere Twentse boeren. "Het is jarenlang spotgoedkoop geweest."

Het is bijna veertig jaar geleden dat Hans Roeleveld economie kreeg, maar de simpele les die hij destijds leerde, gaat nog altijd op: hoe meer vraag er is, hoe hoger de prijs. "En dat werkt nergens zo sterk door als in de foodsector", zegt hij. "Omdat het een primaire levensbehoefte is."

Samen met zijn broer Alfons runt hij in Beuningen landbouwbedrijf Hasman. 350 koeien lopen er rond, goed voor 10.000 tot 11.000 liter melk per dag, daarmee zijn ze naar Twentse begrippen groot. Hij kan zich niet herinneren dat de prijs voor een liter zo hoog lag als nu, maar onterecht vindt hij het zeker niet. De kosten zijn immers ook gestegen. En, zegt hij, "melk is spotgoedkoop geweest. Misschien wel te goedkoop."

35 cent per liter, daar konden boeren het jarenlang mee doen, zegt de Haaksbergse melkveehouder Joost Onland. "Dat is dezelfde prijs als boeren eind jaren '70, begin jaren '80 kregen. De inflatie werd daarbij niet meegenomen."

Gekkenwerk in grondstoffenland

Het leidde tot schaalvergroting, niet omdat boeren het wilden, zegt hij, maar om een redelijk inkomen aan het bedrijf over te houden. "Toen ik twaalf jaar was, hadden ze 40 koeien, waren ze op zaterdagmiddag mooi op tijd klaar", zegt Onland. "Nu heb ik er 216, lopen we ook op zondagen met vier man rond en verdienden we de afgelopen jaren 'geen kloten'." Die hogere prijs van nu, zo'n 52 cent per liter, is 'gewoon nodig', vindt hij.

Erwin Wunnekink, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland, is het daarmee eens. "Het is gekkenwerk in 'grondstoffenland'", zegt Wunnekink, zelf melkveehouder in Haarlo. "Je blijft je verbazen over prijzen. Ik heb net 98 euro betaald voor 100 kilo kunstmest (dat gebruikt wordt voor de groei van mais en gras, oftewel: het koeienvoer, red). Dat is vier keer zoveel als een jaar geleden. De hele keten is verstoord."

Productie daalt

Energie, brandstof, tarwe: het is allemaal duurder sinds de oorlog in Oekraïne. Maar de stijging van de melkprijs is ook een gevolg van de gedaalde productie wereldwijd. In Australië met 6 procent, in Nederland was het in het eerste kwartaal van dit jaar 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De belangrijkste redenen zijn volgens ZuivelNL onder meer de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer en de hoge veevoerprijzen. "Extra krachtvoer geven, dat laat je dan wel", zegt Wunnekink. Met als gevolg dat een koe minder melk geeft.

Volgens Wunnekink moeten boeren zoeken naar de juiste balans. De koeien moeten gezond zijn en blijven en zoveel mogelijk goede melk leveren, maar tegelijkertijd moeten de kosten niet de pan uit rijzen.

Dat een consument de komende tijd meer voor brood, maar ook voor een litertje melk gaat betalen, is niet eens zo verkeerd, vindt Roeleveld. In Nederland geven mensen immers maar zo'n 10 procent van hun inkomen uit aan voedsel. En dat is, als je het vergelijkt met omliggende landen, heel weinig, voor een eerste levensbehoefte.