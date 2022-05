De drugscriminaliteit in Oost-Nederland blijkt een miljardenhandel. Elk jaar wordt er voor 3 miljard euro omgezet: 1 miljard aan wiet en 2 miljard aan synthetische drugs, zoals xtc.

Dat zegt Marthyne Kunst, hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland, op basis van nieuwe cijfers van onder meer de politie. Zij wil extra geld voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Oost-Nederland is volgens haar inmiddels koploper als het gaat om drugslabs en dumpingen van drugsafval.

3 miljard aan drugsomzet is een enorm bedrag, erkent de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Ter vergelijking: PostNL had in 2021 een jaaromzet van circa 3,5 miljard euro.

Reëel

Het is voor het eerst dat het cijfer van 3 miljard zo expliciet wordt genoemd. Uiteraard gaat het om schattingen. Drugscriminelen doen nu eenmaal niet aan belastingenaangiften. Toch is dit een zeer reëel bedrag, zegt ook het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

In Nederland wordt volgens het RIEC per jaar minstens 20 miljard euro omgezet in de synthetische drugs. Gedeeld door tien politie-eenheden kom je op 2 miljard voor Oost-Nederland. Met wiet wordt jaarlijks 1 miljard verdiend. Dit deel van het land telt ongeveer 4000 illegale hennepkwekerijen. Gemiddeld rolt de politie er elk jaar 700 in Oost-Nederland op, hetgeen betekent dat 3300 wietfabriekjes vrolijk doorgaan met oogsten.

Zorgen

Kunst maakt zich zorgen over de groei van de drugscriminaliteit. Veel misdaadgeld vloeit terug de legale samenleving in: er worden huizen of winkels gekocht of verbouwd. Ook wijst zij op de aanwas van jongeren, die in de drugshandel snel en veel geld kunnen verdienen. Om de criminaliteit hier goed aan te pakken, pleit zij voor extra geld. ,,Ook de gemeenten in Oost-Nederland kennen veel wijken waar meer geïnvesteerd moet worden in preventie, om ervoor te zorgen dat jongeren niet bezwijken voor de verlokkingen van een crimineel bestaan.”

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid maakte recent bekend dat ze jaarlijks 82 miljoen euro wil uittrekken om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de zware misdaad. Drugscriminelen rekruteren jongeren en dat begint soms al op de basisschool. Arnhem is een van de vijftien steden die miljoenen extra krijgen om jongeren voor het drugsmilieu te behoeden. De Tweede Kamer moet daarmee nog instemmen.

In Oost-Nederland zijn vorig jaar minder drugslabs opgespoord: 13 in 2021 tegen 23 in 2020. Opvallend is wel dat het aantal dumplocaties redelijk gelijk bleef: 40 in 2020 en 36 in 2021. Vermoed wordt dat de drugscriminelen op andere manier hun chemische rotzooi lozen. Het drugsafval werd vooral in het zuiden van Gelderland aangetroffen.