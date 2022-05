Ze weten het zeker, acteur George Clooney is binnenkort hun wereldberoemde buurman. Voor 2,6 miljoen euro bezit hij een buitenhuis in de duurste straat van een Nederlands stadje. "Wij kwamen hier in de Albert Heijn ook de dochter van Poetin tegen, dus waarom zou dit niet waar zijn?"

Sommige inwoners hebben George Clooney (60) en zijn vrouw Amal (44) al door het centrum zien struinen. Hij zou al bij de kapper zijn geweest en een taart bij de bakker hebben gekocht. Anderen geloven er helemaal niets van. "Deze straat is de grootste en duurste die wij hebben. Maar zij willen toch zeker een enorm huis met een zwembad?"

Klein kun je de verouderde vrijstaande villa in Voorburg met geblokte tegelvloer en glas-in-loodramen uit 1916 zeker niet noemen. 2,6 miljoen euro is neergeteld voor een vloeroppervlakte van 247 vierkante meter en totale grond van 3830 vierkante meter. Met vier slaapkamers en een badkamer, verdeeld over drie verdiepingen, een aangebouwde garage, balkon, buitenhuisje en aanlegplaats voor een bootje aan de Vliet is er meer dan voldoende luxe.

Onbewoonbaar

Maar voorlopig is het pand compleet onbewoonbaar. Een puinbak vol bakstenen en een stapel houten pallets op de oprit verraden het nodige onderhoud. In de hal staan allerlei zakken met bouwafval. Naast de voordeur is een ouderwets model van Nederlands' trots Gazelle geparkeerd.

Bij Wijnkoperij Van Dop wrijven ze zich in de handen alleen al bij het idee dat het echtpaar een luxueuze wijn komt uitkiezen. "22,50 euro voor deze fles?" vraagt een klant verschrikt. "Met George in de buurt gaan de prijzen meteen omhoog."

"Waar rook is, is vuur", zegt een vrouwenkledingverkoopster over de maandenlange geruchten. "Ze kunnen toch ook in Wassenaar of in het Haagse Statenkwartier gaan wonen? Ik ben er heilig van overtuigd dat zij het écht zijn, hoor. Laat ze maar langskomen. Dan mag hij komen afrekenen."

Vanuit een schoonheidssalon in de bekende Herenstraat zien ze Amal en George al bijna langslopen. "Maar dan wel met een Labradoodle, want dat doen we hier in Voorburg. Wij kwamen hier in de Albert Heijn ook de dochter van Poetin tegen, dus waarom zou dit niet waar zijn?"

De gedachte is niet eens zo gek, want Amal Clooney werkte jarenlang voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Een hotel gaat ook vervelen, waarom dan niet een buitenhuisje in het pittoreske centrum van Voorburg?

Bij de buren van de Clooney's, nóg groter huis, enorme oprit en vijf auto's voor de deur, zouden ze het toch moeten weten. "George Clooney? Een fabeltje! Flauwekul. Écht een giller", schreeuwt zijn toekomstige buurvrouw uit. "Er komt hier een jonge vent wonen die een beetje op hem lijkt. Wát een onzin!"

Glanzend grijs haar

Dan zelf maar eens aanbellen bij de dubbelganger van de uitgesproken koffiefanaat. De voordeurbel doet het niet. Maar na lang aankloppen doet toch iemand open. Zongebruind, glanzend grijs haar, rond de vijftig jaar oud, zo'n 1,75 meter lang en gekleed in een overall. Een overall?

Het blijkt een bouwvakker, die beweert bevriend te zijn met de eigenaar, een Iraniër die het pand twee maanden geleden kocht. Dan maar even bellen met die vriend Foad (42), op papier de eigenaar van het huis. "Of Clooney hier komt wonen? Ja, dat klopt", zegt hij aan de telefoon. Hij zegt later meer te willen vertellen, maar blijft daarna telefonisch en op WhatsApp onbereikbaar.