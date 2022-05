Bezoekers van zwembaden gaan binnenkort fors meer betalen voor hun toegangskaartje. Ook bestaat de kans dat het zwemwater een graadje kouder wordt en het patatje en blikje cola duurder. "Als de overheid niet bijspringt, wordt zwemmen onbetaalbaar."

Dat zegt directeur Bert Lavrijsen van Laco, dat 35 zwembaden exploiteert, onder meer in Driebergen-Rijsenburg en Doorn. "Prijsstijgingen kunnen niet uitblijven", zegt Lavrijsen. "Gasprijzen worden misschien wel vijf keer zo hoog. Daar blijft het niet bij. Ook de elektra en andere producten, zoals schoonmaakmiddelen en consumptiegoederen zoals eten en drinken, worden duurder. Dat werkt allemaal door op de prijs van het zwemmen."

Zwemmers zullen niet nu direct meer moeten gaan betalen voor hun toegangskaartje. De meeste baden hebben genoeg energie ingekocht om de stijgende energieprijzen nog even het hoofd te kunnen bieden, zegt Lavrijsen. "Maar in januari en mogelijk al in juli komt er een moment dat we deze stijgende kosten moeten gaan verrekenen".

Lastig

Zwembaden zitten in een lastig parket, verduidelijkt Lavrijsen. "We hebben veel verschillende doelgroepen: zoals babyzwemmen, survivalzwemmen, banenzwemmen, zwemmen voor ouderen. Bij banenzwemmen bijvoorbeeld kun je de temperatuur van het water misschien wel twee graden verlagen om energie te sparen. Maar babyzwemmers en ouderen kun je met zo'n maatregel kwijtraken. Dat wil je ook niet. Het is daarom echt goed wikken en wegen om te kijken wat mogelijk en wenselijk is."

Lavrijsen luidt de noodklok. "De prijs van zwemmen heeft een grens. Als zwembaden straks tien euro voor een kaartje moeten vragen, dan komen de bezoekers niet meer. Dat is zorgelijk. Zwemmen is een basisbehoefte die toch al nooit helemaal rendabel is. De overheid zou kunnen helpen door de energiebelasting voor zwembaden af te schaffen. Ik denk dat de branche daar binnenkort op gaat inzetten. Dit kan zo niet doorgaan."

De gemeente Utrecht, eigenaar en beheerder van de vier zwembaden De Kwakel, Den Hommel, Krommerijn en Fletiomare, onderzoekt op dit moment of en wanneer bezoekers iets gaan merken van de hogere gasprijzen. "Daarin nemen we zowel de temperatuur van het water als de toegangsprijzen mee", aldus een woordvoerder.

Openingstijden

SRO, exploitant van de zwembaden Dijnselburg in Zeist en Nieuw Brandenburg in Bilthoven verhoogt vooralsnog de prijzen niet, maar overweegt ook maatregelen als de gasprijzen zo hoog blijven als nu, aldus een woordvoerder. "We bekijken diverse mogelijkheden zoals de tarieven, openingstijden en andere mogelijkheden om energie te besparen."

Zwemmers die het AD dit weekeinde sprak bij De Zwoer in Driebergen lijken meer te zien in lagere watertemperaturen dan forse stijgingen voor het toegangskaartje, dat daar nu 6,95 euro kost. "Tien euro voor een zwemkaartje? Dat zou te gortig zijn", zeggen vader en moeder Posthuma, die met hun twee kinderen komen zwemmen. "Als de temperatuur, die nu meestal 28 graden is, een paar graden omlaag gaat, vinden we dat niet zo erg. Vroeger waren zwembaden nooit warmer dan 25 graden."

Kouder

Voor mevrouw Van Wijk uit Driebergen is 7,50 het maximale bedrag dat ze wil betalen voor een zwemkaartje. "Ik kom nu naar zwemles van mijn kleinzoon kijken en trek dan zelf wat baantjes. Als ze het water iets kouder maken, dan heb ik daar minder problemen mee dan een duurder kaartje."

Familie Van der Heiden uit Amersfoort, denkt er weer anders over. "Als het water kouder is dan nu, dan denk ik niet meer dat ik mijn vrouw meekrijg", glimlacht de man van het gezin.