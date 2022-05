De trapeze, die kennen we. Maar Lisa Chudalla (31) heeft een baan die zelfs in het circus opvalt. Ze is zwaardslikster. Hoe dat voelt? "Heb je wel eens het kontje van een ijshoorn afgebeten, waarna er een ijskoude klodder je slokdarm inschiet? Zoiets dus. Maar dan nog een tandje erger."

Chudalla had al vroeg een fascinatie voor het vreemde en bizarre. Waar andere leeftijdgenootjes in het Duitse Hückelhoven, net over de grens bij Roermond, kozen voor geijkte sporten als voetbal, tennis of paardrijden, was zij een beetje een buitenbeentje.

Zirkus Pepperoni

"Lange tijd dacht ik dat ik sport haatte", blikt Chudalla terug op de twaalfjarige stuiterbal die zij destijds was. "Nu weet ik dat ik gewoon niet zo goed kon kiezen. Een geluk dus dat in ons stadje Zirkus Pepperoni huisvest. Een jeugdcircus, waar ik alles kon proberen waarin ik zin had. Balanceren op een bal. Fietsen op een eenwieler. Of lekker jongleren of zwieren op de trapeze."

Vooral de 'aerials', een verzamelnaam voor diverse vormen van luchtacrobatiek, niet zelden uitgevoerd op duizelingwekkende hoogte, spraken aan. Een discipline waarin zij zich later verder bekwaamde bij het Rotterdamse Codarts Circus Arts, waar ze in 2013 afstudeerde met een 'bachelor in de circuskunsten'.

Deze hele geschiedenis tot een paar alinea's gereduceerd, doet echter geen recht aan het leven van bloed, zweet en tranen dat aan die prestatie voorafging. "Circus is topsport. Als je écht goed wilt worden, moet je zoveel trainen dat je soms denkt dat het misschien beter is om de handdoek in de ring te gooien. Volgens mij heb ik tijdens mijn hele studie spierpijn gehad."

Maar het moeilijkste vond ze misschien hoe zij haar studie te gelde kon maken. "Een diploma in de circuskunsten is niet hetzelfde als een bachelor bedrijfskunde. Bedrijven staan niet voor je in de rij. Al heb ik het geluk gehad dat ik na mijn afstuderen direct aan de slag kon als entertainer voor een grote cruisemaatschappij."

Daverend applaus

Zes maanden reisde ze zo de hele wereld over. Iedere avond opnieuw uitgeleid door een daverend applaus. Haar choreografisch perfect geregisseerde aerials waren een groot succes. Maar rond dezelfde tijd borrelde ook een nieuwe passie op.

Eentje voor de zogenoemde freakshows uit de eerste helft van de vorige eeuw, waarbij, naast de dame met de baard of andere personen met een zeldzame handicap of ziekte, ook degenslikkers, vuurspuwers of mensen die een spijker in hun neus slaan standaard op het programma stonden.

Chudalla ís inmiddels een van die 'freaks'. Zes jaar geleden begon zij zich te oefenen in de eeuwenoude vaardigheid, waarbij mensen een degen, zwaard of ander lang, meestal gevaarlijk uitziend voorwerp in de mond steken en door de slokdarm naar de maag bewegen.

Alhoewel, oefenen? Het was vooral gewoon doen, zegt zij. "Want het is in dit vak niet zo dat je bijvoorbeeld begint met een haring en dan steeds iets groter gaat. Dat hele zwaard moet in één keer - hup - naar binnen."

Gevaarlijk, want de kans op blessures is altijd aanwezig. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, doe ik niet aan trucages. Het zwaard is echt en niet inschuifbaar. Daarbij ben ik ook niet geboren zonder kokhalsreflex of zoiets."

Vooraf geen chocolade

En over dat zwaard gesproken; dat ding komt inderdaad op plekjes waar de zon niet schijnt. Op een volle maag trekt het soms zaken omhoog waar het publiek niet per se op zit te wachten. Niet eten voor de voorstelling is dan ook het devies. "Anders zie je, naast wat slijm, ook de chocoladereep van een uurtje daarvoor terug op het lemmet."

Desondanks, als je haar zo bezig ziet, lijkt het zo gemakkelijk. Schijnbaar kost het Chudalla geen enkele moeite dat grote metalen gevaarte naar binnen te werken. Het eigenlijke zwaardslikken is in een paar seconden bekeken. Vrij letterlijk gaat het van: hap, slik, weg!

Sommigen noemen het daarom een feesttruc. Maar Chudalla is toch echt een zeldzaamheid. De enige in Rotterdam, nee heel Nederland wonende artiest die de vaardigheid beheerst.

Incredible rubberman

Grappig dus dat zij voor Circusstad Festival op het podium staat met een man die eveneens een geoefend degenslikker is. Captain Frodo, ook wel bekend als 'The Incredible Rubberman'. Een Guinness World Record-brekend slangenmens die zich zonder grote moeite door een tennisracket wurmt.

Samen met hem en de Delftse Melinda Meijs, die aan haarhangen doet, heeft zij voor het festival een vrolijke freakshow voor het hele gezin gecreëerd waarvoor de voorbereidingen overigens allemaal online plaatsvonden vanwege corona. Inderdaad, dat waren volgens haar 'vrij vreemde Zoom-meetings'.

De kindvriendelijke voorstelling staat desondanks als een huis, zegt zij. "Mede omdat iedereen blij is dat we eindelijk weer mógen. Circusstad Festival wordt ons eerste festival sinds corona. Dus dat wordt knallen."

Jurk van acht meter lang

Zelfs haar jurk voor de aerials, zo'n acht meter lang en 4 meter breed, is daags voor de show zo goed als af. "Helemaal zelf aan elkaar genaaid in mijn woninkje op steenworp van winkelcentrum Zuidplein. Wat nog een hele klus was met twee speelse katten in de buurt."

Kortom, Chudalla is er klaar voor en hoopt op veel publiek. Want wie dacht dat het traditionele circus op sterven na dood is, zal zij wel even een poepie laten ruiken. Geen zin in 'onnatuurlijke' dierenshows? Geen probleem. Die zitten er ook niet in.

In plaats daarvan heeft het hedendaagse circus zich volgens haar geëvolueerd tot een vorm van vermaak waar zo'n beetje alles samenkomt in een eigentijds, meeslepend verhaal voor het hele gezin. "Met dans, zang, stand-up comedy en duizelingwekkende acts, waarvoor mensen zoals ik vaak jarenlang hebben getraind."

Langzaam opgebouwd en daardoor ook nooit te eng voor kinderen, benadrukt ze nog maar eens. "Kortom, een familievriendelijke freakshow die ook voor de kleintjes prima te slikken is."

Circusstad Festival is te zien in de meivakantie, van 4 tot en met 8 mei, grotendeels op en rond het Schouwburgplein, in de Doelen en Theater Rotterdam.