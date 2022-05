De bierprijzen zijn mede door de oorlog in Oekraïne opnieuw gestegen. Ook café- en terrasbezoekers merken dat. 'Als deze pitcher dertig euro gaat kosten, bestel ik 'm misschien niet meer.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Zuid-Afrikaanse expats die op het terras van 't Blauwe Theehuis zitten, kennen de prijs van hun drank precies: 21,50 euro voor een pitcher session IPA, een kan van ongeveer anderhalve liter stevig bier van Brouwerij 't IJ. Een glas IJwit kost 4,75 euro.

Het zijn behoorlijke prijzen, zeggen de Zuid-Afrikaanse vrienden. Maar ze bestellen er vandaag geen glas minder om.

Ze hebben goede argumenten: de zon, het mooie terras in het ontluikende Vondelpark en de verjaardag van één van hen. "Omdat we allemaal aardige banen hebben en al een tijdje werken, hoeven we niet op elke euro te letten," zegt Stefan Marais, die als financieel controller bij TomTom werkt. "Dat speelt natuurlijk ook een rol."

Grote tank

De prijzen in 't Blauwe Theehuis zijn een paar weken geleden omhoog gegaan. Een glas IJwit ging van 4,50 euro naar 4,75. De grote kan bier ging van 20,50 naar 21,50 euro.

Met zo'n verhoging staat 't Blauwe Theehuis vanzelfsprekend niet alleen, zegt Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam. "Je ziet prijsverhogingen in bijna alle cafés en restaurants. Je ziet het in de hele maatschappij."

De oorlog in Oekraïne stuwt de prijs op van het graan; een essentieel ingrediënt van bier. Heineken verhoogt mede daardoor de pilsprijs voor horecaondernemers per 1 mei met 2,7 procent. Grolsch ging eerder dit jaar al omhoog met 3,9 procent en Bavaria met 3,5. Een café dat pils kan opslaan in een grote tank betaalt de brouwers voor een liter zo'n 3 tot 3,5 euro.

Maar niet alleen het bier is duurder geworden voor de horeca, zegt Doornhegge."Ook de kosten voor energie, personeel en leveranciers zijn gestegen."

Doorberekenen aan consument

Tel daarbij op dat de horeca de afgelopen twee jaar de deuren vaak en lang moest sluiten vanwege de pandemie. "Maar die beroerde jaren worden bij lange na niet doorbelast aan de consument," zegt Doornhegge. "Als dat zou gebeuren, verjagen de prijzen de klanten."

De Zuid-Afrikaanse expats zullen hun bezoeken aan cafés als 't Blauwe Theehuis niet snel staken. Als een pitcher binnen een paar maanden 30 kost, spreken ze misschien vaker in het park af, zegt iemand. Een ander stelt: "De stevige prijs is ook een manier om de horeca na een moeilijke tijd te ondersteunen. Een biertje op een vol terras in de zon heb ik tijdens de pandemie wel gemist."

Fooien verdubbeld na corona

Bart van Bergen, eigenaar van Barrica food & wine in Oud-West, merkt veel waardering van zijn klanten nu alle coronabeperkingen tot het verleden behoren. "De fooien zijn bijna het dubbele van voor corona," zegt hij. "Cafés en restaurants hebben een sociale functie die mensen hebben gemist. Dat gemis willen ze nu inhalen. De prijsstijgingen nemen de meeste mensen op de koop toe. Ze gaan misschien iets minder vaak uit eten, maar als ze gaan, kijken ze niet op een tientje meer. Ze willen genieten."

In café de Doffer in de Runstraat heeft eigenaar Gijs Benders aan het begin van het jaar de prijs van een biertje met 20 cent verhoogd. In het bruine café betaal je nu 3,30 euro voor een vaasje. "We houden de prijzen even zo, maar als Heineken de prijzen verhoogt, moeten wij mee. We zien dat bij andere cafés de prijs van speciaalbier flink stijgt. Wij denken er over na om dat ook te doen. Bij ons kost een IJwit 5,10 euro, maar in De Pijp gaan ze al voor 5,80."

De gasten van de Doffer blijven gelukkig nog komen. "Ik heb er nog geen gasten over gehoord, maar dit moet niet zo doorgaan. Anders moet ik straks 4 euro voor een biertje gaan vragen en dat is gewoon te veel voor sommige mensen."

Duurdere bitterballen

Max van Ipenburg is eigenaar van café de Sluyswacht tegenover het Rembrandthuis. "Ik heb mijn bier vorige maand met 10 cent moeten verhogen. De Hertog Janbrouwerij verhoogde de prijzen met 5,9 procent. Normaal verhogen ze maar met zo'n 3 procent." De nieuwe prijs van 3,30 euro kost van Ipenburg ook geld. "Ik lever marge in. Maar ik ben heel benieuwd wanneer mensen het echt niet meer pikken. Zolang de prijzen geleidelijk stijgen, kan het ver gaan denk ik. Ik heb de gasten er nog niet over gehoord, op een rekening van tien bier scheelt het maar een euro natuurlijk."

Wie een bitterbal naast zijn biertje wil in café Fonteyn op de Nieuwmarkt, gaat ook meer betalen. "We hebben de prijs van een portie bitterballen met tien cent verhoogd, omdat de prijs van frituurvet is gestegen," zegt barvrouw Lotte Mans. "Het is maar een kleine verhoging. Ik denk niet dat mensen dat merken."

Voor de Zuid-Afrikaanse expat Marais gaat het genieten in 't Blauwe Theehuis met water. De vroege dertiger drinkt geen bier vanwege een medische oorzaak: hij krijgt chemotherapie tegen darmkanker. "Bier smaakt me niet nu," zegt hij. "Maar dit samenzijn met vrienden wil ik absoluut niet missen. Het is heel waardevol."