Wéér regent het bedreigingen aan het adres van bekende Nederlanders, bleek dit weekend, waarin ook een voetballer van FC Twente door een toeschouwer werd geslagen. Nu buigt emeritus hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen zich over de incidenten. 'Wat ze voelen, moet er meteen uit.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Columnist en presentator Özcan Akyol vertelde het zaterdag zelf, tijdens zijn radioprogramma. Onze man in Deventer zat niet in Deventer, maar in Hilversum, vanwege ernstige bedreigingen aan zijn eigen adres én dat van zijn gezin.

Wat daarvoor naar buiten kwam: presentatrice Hélène Hendriks houdt zich op advies van de politie 'wat afzijdig', als het gaat over het verhaal dat Johan Derksen afgelopen week opdiste over een verkrachting. Omdat Hendriks 'banden met het programma heeft'- ze was weleens in VI te zien - wordt ook zij bedreigd.

En dan was er nog een bizarre voetbalwedstrijd in Twente, waar mensen vanaf de tribunes het veld opgingen, aan het doelnet werd getrokken en later FC Twente-speler Václav Cerný een klap in zijn gezicht kreeg van een toeschouwer tijdens een opstootje.

Drie incidenten, die we voorleggen aan een andere Derksen: emeritus hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen om precies te zijn.

Bent u verbaasd over drie van zulke berichten?

"Nee, helemaal niet. Op alle fronten neemt de agressie toe en dat zal alleen maar erger worden. Ik heb dat eerder ook al voorspeld, zeker na twee jaar corona, vol remmingen die mensen niet meer gewend zijn en de frustraties die daardoor ontstaan. Alles wat er toen niet uit kon, kan er nu wel weer uit."

Toch is het niet iets van de laatste tijd. Dat ondervond Akyol al: twee jaar geleden kreeg een man uit Almere nog een taakstraf, omdat hij op Twitter vertelde dat hij Eus' dochtertje zou verkrachten. Zo krijgen talloze mensen te maken met de vreselijkste verwensingen en bedreigingen. In 2020 sloeg het Openbaar Ministerie nog alarm: politici worden steeds vaker bedreigd, zelfs door jonge kinderen die hen de meest verschrikkelijke dingen toewensen, soms straffeloos omdat ze vanwege hun jonge leeftijd nog niet vervolgd kunnen worden.

Als we langer terugkijken, wat is er dan aan de hand?

"In mijn ogen is in de laatste veertig tot zestig jaar een nieuw type mens opgestaan. Die nieuwe Homo Sapiens kent minder remmingen, is zonder bijvoorbeeld religie vrijer om tot expressie te komen. Zo dreigt er geen hiernamaals meer. Er is ook geen vertrouwen meer in de politiek of de rechtsstaat, wat dat fenomeen alleen maar versterkt. Mensen zijn daardoor veel meer in staat om te doen wat in ze opkomt. En dat doen ze: ze gaan af op hun eigen buikgevoel en doen en laten wat in ze opkomt. Ik noem het culturele anarchie."

Maar er bestaat nog wel zoiets als straf: de man die de voetballer sloeg is meteen aangehouden. Helpt dat niet?

"Mensen plaatsen zichzelf hoger in de rangorde dan anderen, ze zien zichzelf als goed en wat ze voelen moet er meteen uit. Ze zijn het niet meer gewend om na te denken."

En dat is oppassen geblazen, zegt Derksen. Er is een groep narcistische, egoïstische mensen opgestaan, die niet empatisch is, niet in staat te reflecteren. Sociale media bieden ze extra eenvoudig de kans zichzelf centraal te stellen en van zich te laten horen. "Het zijn mensen die gewend zijn aan de lentecultuur, waarin alles en iedereen maar uit de knop moet kunnen komen. Als je boos bent op een columnist, zou je over zijn woorden ook kunnen denken: dat is een andere manier om het te bekijken. Maar narcistische mensen gebruiken boosheid om met zo'n andere visie om te gaan."

Zelf heeft Derksen ook ervaren hoe het is om de kop van jut te worden, nadat deze maand een opiniestuk van hem werd gepubliceerd. Daarin stelde hij dat bij onderzoek en behandeling van langdurige klachten na corona ook gekeken moet worden naar de persoonlijkheid van patiënten. Psychologische processen zouden vooral onbewust invloed uitoefenen, maar ook zelfstandig symptomen kunnen veroorzaken. "Op LinkedIn werd ik ondersteund door collega's, op Twitter werd ik een schietschijf, lekgeschoten. Niemand die daar dacht: die man is hoogleraar geweest, misschien zit er wat in."

Wat nu?

"Er is heel veel goed wetenschappelijk onderzoek gedaan, waar de politiek naar zal moeten kijken. Alleen is de politiek gewend te kijken naar de korte termijn, naar beeldvorming. Daarmee los je een complex probleem zoals dit niet op. Een cursus respect helpt niet. Wel kijken naar de opvoeding. In de vroegkinderlijke jaren wordt de basis gelegd voor het latere leven. Maar niemand die dat naar beleid vertaalt, bijvoorbeeld door langer zwangerschapsverlof naar Scandinavisch model."