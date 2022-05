Bevers maken met hun gegraaf en geknaag meer kapot dan Brabant lief is. De provincie maakt het voortaan mogelijk om het beschermde dier te doden. Maar alleen ‘in zeer uitzonderlijke situaties’.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De terugkeer van de bever in Brabant is zó succesvol dat het beschermde beest nu zelfs mag worden gedood. Als niks anders werkt om de overlast te bestrijden, mogen jagers het knaagdier voortaan afschieten. Maar alleen met toestemming van de provincie en die ‘wordt niet lichtzinnig verleend’.

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Brabant het afschieten van bevers zou toestaan. Het dier is eind vorige eeuw met veel moeite opnieuw geïntroduceerd en beschermd in Nederland, waar het bijna tweehonderd jaar geleden officieel was uitgestorven. Experts schatten in dat Brabant nu tussen de 800 en 1000 bevers van een jaar of ouder telt. De dieren duiken soms zelfs op in woonwijken, zoals vorig jaar in Den Bosch.

De succesvolle comeback van het grootste knaagdier van Europa gaat gepaard met schade en overlast. Bevers graven gangen in dijken en waterkanten, of onder wegen en spoorlijnen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Door dammen en burchten te bouwen, verstoren de beesten het waterpeil en wordt het op plaatsen te nat of te droog. Daar kunnen landbouwers veel last van hebben. Door hun geknaag gaan jaarlijks heel wat bomen verloren, vraag dat maar aan fruittelers.

‘Noodzakelijk kwaad’

,,Er zijn zo ontzettend veel bevers dat de maatregelen niet meer voldeden. Het werd echt tijd om een en ander aan te scherpen”, zegt Wiet van Bragt namens Waterschap Aa en Maas. De organisatie is jaarlijks ruim een ton en ‘gigantisch veel uren’ kwijt aan het herstellen van alle beverschade, zoals het dichten van gaten in een dijk in Ravenstein.

,,Het einde is niet in zicht en de kosten gaan verveelvoudigen”, aldus Van Bragt. Dit jaar neemt het waterschap voor drie ton aan preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld door dijken beter te beschermen met gaas.

Van Bragt vindt het goed dat de provincie het mogelijk maakt om bevers te doden. ,,Het is een noodzakelijk kwaad. Nu konden we ze in het uiterste geval vangen en ergens anders uitzetten. Maar dat was helemaal niet realistisch, je kunt nergens met ze naartoe omdat ze al op zoveel plekken zitten. Als je het beest uitzet in het territorium van een andere bever maken ze mekaar af. Dan liever een kogel. Dat is een fijn beverleven, maar korter. En we laten ze alleen afschieten in noodgevallen, als het echt niet anders kan.”

Iedereen kan toestemming vragen voor het doden van een bever, maar alleen jagers met de juiste vergunningen mogen de trekker overhalen. De provincie heeft een richtlijn om te bepalen of er geen andere oplossingen meer zijn om overlast tegen te gaan.

Limburg staat het al sinds 2017 toe om de grote knaagdieren af te schieten. Afgelopen jaar werden daar 81 bevers gedood, het jaar ervoor 29. Ook andere provincies waar het beest huishoudt, lijken overstag te gaan met toestemming om te doden. Dat gebeurt in Brabant op advies van onder meer de waterschappen, de faunabeheereenheid en de Zoogdiervereniging.

‘Anders blijf je schieten’

,,Het is goed dat we nu die extra mogelijkheid hebben, voor als andere oplossingen niet werken of veel te duur worden”, zegt Vilmar Dijkstra, beverdeskundige van de Zoogdiervereniging. Hij vindt het verstandig dat de provincie na het afschieten ook maatregelen eist om te voorkomen dat andere bevers zich in hetzelfde gebied gaan vestigen. Een beverwerend raster kan daarbij helpen. ,,Anders blijf je schieten.”

Dijkstra en Van Bragt pleiten ook nog voor een geldpot voor particulieren en ondernemers die schade hebben door de bever. Dat voorkomt dat mensen eigen rechter gaan spelen, denkt Dijkstra. Van Bragt (Aa en Maas) ziet het ook als geste. ,,Wij willen als overheid de bever terug omdat we vinden dat die in Nederland thuishoort, maar de rekening komt nu voor een deel bij particulieren en ondernemers terecht. Dat moet je goed afspreken.”

‘Jammer en bezwaarlijk’

Partij voor de Dieren in Brabant is faliekant tegen het afschieten van bevers. ,,Heel jammer en bezwaarlijk”, noemt partijleider Marco van der Wel het besluit. ,,Als je nu zegt dat je bevers gaat doodschieten heb je gewoon gefaald met je natuurbeleid.” De fractievoorzitter ziet liever dat organisaties meer doen aan preventie, door gebieden en waterkeringen beverbestendig te maken.

Van der Wel denkt nog na over een protest tegen het provinciale besluit. Hij benadrukt dat de bever goed is voor de biodiversiteit. Daar zijn ook de voorstanders van afschot het over eens. ,,Het is een fantastisch dier dat echt in ons kikkerlandje thuishoort”, zegt Dijkstra, expert van de Zoogdiervereniging. ,,De bever is goed voor biodiversiteit omdat hij ruimte maakt voor amfibieën, vogels, vissen, waterinsecten. Maar ik ben nuchter genoeg om mijn ogen niet te sluiten voor problemen die er ook zijn.”