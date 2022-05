Op de basisschool vonden klasgenoten Sammy-Jo Hof (32) dik en lelijk. Nu staat ze in de finale van de Miss Curve Nederland-verkiezingen en wordt ze lastiggevallen door opdringerige fotografen. "Hoeveel dickpics ik wel niet heb gehad? Dat is niet normaal."

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

,Je bent dik en lelijk! Als kind op de basisschool in Oud-IJsselmonde ben ik tot op het bot gepest om mijn stevige figuur. Ik was anders dan de rest, vonden klasgenoten en kinderen op straat. Tot mijn 13de jaar was ik een depressief kind.

Laat ze maar praten, Sammy, reageerde mijn moeder, als ik voor de zoveelste keer verdrietig thuiskwam. Jij mag er zijn. Maar ik nam haar complimenten niet aan. Welk meisje in de puberteit doet dat?

Veel hebben mijn ouders gedaan om te achterhalen waarom ik als enige van het gezin wat zwaarder was. Ooit ben ik een tijdje opgenomen in een kliniek. Daar werd ik door diëtisten begeleid en moest ik intensief sporten. Op de dag dat ik naar huis mocht, moest ik op de weegschaal. Wat denk je? Nul progressie!?

Wat duidelijk werd, is dat ik gewoon wat sneller aankom dan iemand anders. Dat heb ik moeten accepteren en dat is een lange reis geweest.

Gelukkig was daar altijd mijn moeder om mij te steunen en te inspireren. Ze was echt een leuk wijf: verscheen op tv, heeft gezongen. Door haar ben ik geïnteresseerd geraakt in theater en naar de middelbare theaterschool gegaan. Daar voelde ik me direct thuis. Op de theaterschool zijn alle leerlingen wel een beetje anders.

De jaarlijkse Miss Curve Nederland-verkiezing is bedoeld om de zelfacceptatie van volle vrouwen te stimuleren. Uit honderden aanmeldingen zijn 29 vrouwen geselecteerd voor de finale in Emmeloord op 11 juni. Er zijn drie categorieën: meiden van 16 tot 25 jaar, ongehuwde dames van 26 tot 35 en getrouwde vrouwen tot 35 jaar. Online stemmen op jouw favoriete finalist kan tot en met vrijdag 10 juni.

Maar het goede gevoel op school veranderde, toen bleek dat ik in het theater nooit een hoofdrol kreeg. Waarom was dat, denk je? Omdat kostuums meestal worden hergebruikt en de griet voor mij maatje 36 had. Die kleding paste ik niet.

Ga dan naar de kappersacademie, adviseerde mijn moeder. Dan kun je mijn kapperszaak ooit overnemen, als ik ermee stop. Dat moment kwam helaas eerder dan verwacht, doordat ze plotseling overleed op haar 51ste.

Hoewel haar dood voelde alsof er bij mij een been werd geamputeerd, heb ik de moeilijke fase in mijn leven aangegrepen om niet meer in de slachtofferrol te kruipen. Nu is het klaar, dacht ik bij mezelf en ben ik mijn kapsalon en nagelstudio ‘Glam By Sam’ begonnen.

Mijn salon is gevestigd in de kelder van mijn ouderlijk huis; een dijkhuisje in Oud-IJsselmonde, waar mijn vader nog altijd woont. Na de dood van mijn moeder is hij gaan dementeren. Nu kan ik werken en er voor hem zijn als hij mijn hulp nodig heeft.

Nadat ik een profiel van mijn zaak had aangemaakt op sociale media, ging het hard met mijn bekendheid. Twintig vaste klanten werden er al snel honderd. Ik zat elke week bomvol en zag er representatief uit. Wat zie je er weer leuk uit vandaag, Sammy, zeiden klanten mij vaak.

Dat is het startpunt geweest van Curvy Sammy-Jo, een Instagramprofiel, waarop ik mezelf en mijn rondingen laat zien. Waarom zou ik in wijde kleren gaan lopen met een maatje meer? Als ik de juiste maat draag, dan zie je tenminste mijn vormen.

Al snel kwamen de aanbiedingen van fotografen binnen. Zij wilden vaak niet alleen foto’s maken. Daar zaten ook viespeuken tussen. Hoeveel dickpics ik wel niet heb gehad, sinds die tijd. Dat is niet normaal.

Maar tussen al die berichten zat ook een verzoek van een jurylid van de Miss Curve Nederland wedstrijd. Of ik in een cocktailjurkje auditie wilde doen. Dat heb ik gedaan, waarbij ik de jury heb overtuigd en ben uitgekozen, met 28 andere volle vrouwen uit Nederland.

Ik doe mee aan deze verkiezing, omdat ik een inspiratiebron wil zijn voor andere volle vrouwen en voor mijn twee kinderen. Dat mijn dochtertje (1) leert om trots te zijn op wie ze is. Dat mijn zoon (11) weet dat hij er altijd mag zijn. Ook met een maatje meer.

Van de gedachte dat hij bijna naar de middelbare school gaat, krijg ik al buikpijn. Kinderen op die leeftijd kunnen zo gemeen zijn. Daarom zorg ik ervoor dat hij in hippe kleding rondloopt en dat zijn kapsel in orde is. Ik heb zelfs al een stoere Nike-schooltas aangeschaft.

Apetrots is hij op zijn moeder, die nu kans maak op de titel Miss Curve Nederland. De jury bepaalt na de finaleronde wie er in drie categorieën als winnaars uit de bus komen. Er kan ook online worden gestemd door het publiek. Hopelijk win ik.

En dan? Tja. Als je een missverkiezing met slanke dennen wint, dan krijg je veel geld, aanzien en een internationaal modellencontract aangeboden. Wij krijgen een kroon, een lintje en de titel miss Curve Nederland. En dat is het dan wel.

Toch ben ik blij met waar ik nu sta in het leven; in de finale van Miss Curve Nederland en zelfverzekerder dan ooit. Steeds vaker kijk ik in de spiegel en denk ik bij mezelf: wat een mooie ogen en kijk die billen eens! Je moeder had gelijk. Je mag er zijn.”