Het koningskoppel van de whiskywereld woont in Zwolle. Naast Becky en Hans Offringa is er buiten Schotland geen enkel stel dat is toegetreden tot het exclusieve gezelschap Keepers of the Quaich. De Zwollenaren houden zich op in de hoogste kringen van het vloeibare goud. Met dank aan een toevallige ontmoeting tijdens een tentoonstelling in Amerika.

Dit verhaal draait vooral om Becky Offringa-Lovett (51), die eindelijk uit de schaduw stapt van Hans (66). Maar vraag haar wat ze écht wil en de geboren Amerikaanse met Schotse voorouders zou nu net zo lief op haar werkkamer in de Zwolse wijk Assendorp teksten redigeren.

Maar niets van dat alles, want tijdens het interview deze zaterdagmiddag in het Zwolse café De Tagrijn zijn de schijnwerpers op haar gericht. Nou ja, bijna dan. Eerst toch nog even terug naar haar man.

De naam van whiskykenner, -auteur en -ambassadeur Hans Offringa is al decennia tot ver over de landsgrenzen bekend. De Zwollenaar is voor zijn inzet voor de Schotse whiskywereld zes jaar geleden benoemd tot Keeper of the Quaich (een quaich is een kelk waar vroeger whisky uit gedronken werd). Wie langdurig professioneel bijzondere verdiensten heeft verricht voor de Schotse whisky-industrie - bakermat van het eeuwenoude ‘levenswater’ - kan op voordracht deze onderscheiding ontvangen en daarmee toetreden tot een exclusieve, internationale club. Die eer viel sinds de jaren 80 ruim 2800 mensen te beurt.

Twee keer per jaar worden nieuwe leden geïnaugureerd tijdens een uitgebreide ceremonie in het Schotse Blair Castle. Het was daar dat Becky eerder deze maand door een erehaag liep van Atholl Highlanders, het enige privéleger in Groot-Brittannië. Met Hans aan haar zijde.

Maar dit keer waren de rollen omgedraaid.

Becky werd benoemd tot Keeper of the Quaich, na te zijn voorgedragen door John Grant, eigenaar van distilleerderij Glenfarclas, en de befaamde whisky-auteur Charles MacLean.

Dat maakt Becky en Hans één van de slechts vier koppels ter wereld waarvan beide echtelieden ‘keeper’ zijn. Van dit kwartet komen alleen zij niet uit Schotland. Tevens is Becky één van de drie vrouwelijke ‘keepers’ van Nederland.

Dan te bedenken dat ze elkaar in 2005 bij toeval tegen het lijf liepen. Hans was in het Amerikaanse Charleston (South Carolina) nadat hij een mediabedrijf waarvan hij mede-aandeelhouder was, had verkocht aan Amazon. Een dag voor hij terugkeerde naar Zwolle, bezocht hij een expositie van de vrouw van zijn zakenpartner Mitchell Davis.

En daar verscheen Becky ten tonele. ,,Ik ken Mitchell al sinds de basisschool. Toen ik hoorde dat hij zijn bedrijf aan Amazon had verkocht, kon ik het niet geloven. Ik ging naar de tentoonstelling en vroeg het hem, waarop hij zei dat ik het dan maar moest verifiëren bij z’n Nederlandse zakenpartner Hans. Het was liefde op het eerste gezicht. Een jaar later trouwden we op het strand met Mitchell als getuige.’’

,,We zijn eigenlijk meteen gaan samenwerken. Ik ben universitair opgeleid als zeebioloog, maar die banen liggen niet voor het oprapen. Na negen jaar als bedrijfsmakelaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Toen we begonnen dacht ik: hier kan ik al mijn onderzoeksvaardigheden in kwijt, ook al is het dan in een wat ander jasje.’’

,,Hans is van de grote lijnen, ik ben van de details. Hij staat altijd in de schijnwerpers, dat vind ik prima. Hans is de beste whiskyschrijver van Nederland en behoort zeker tot de top vijf van de wereld. Laat mij maar achter de schermen werken en bezig zijn met details, onderzoek, vormgeving en dat soort zaken. We hebben inmiddels samen tien whiskyboeken gemaakt.’’

Aankomst bij Blair Castle in Pitlochry, waar de ceremonie werd gehouden. Becky en Hans Offringa (rechts) op de rode loper samen met John en Ishbel Grant. Zij zijn eigenaar van Glenfarclas Distillery en John heeft Becky officieel voorgedragen. © Keepers of the Quaich Society

,,In 2019 kwamen we met de vijfdelige serie The Unseen Valentino Zagatti Collection. Onderzoek doen naar elke fles en de bedrijven die erachter zitten, dat vind ik prachtig. Tijdens dat project heb ik veel contact gehad met John Grant, blijkbaar was hij onder de indruk en nomineerde hij me daarna voor de Keepers of the Quaich.’’

,,Van whisky wist ik eigenlijk niets. Hans’ tweede vraag nadat we aan elkaar voorgesteld waren, was of ik van whisky hield. ‘Nou, ik houd van Talisker. Ik denk dat dat een whisky is’, reageerde ik. Hij kwam met een hele lijst vergelijkbare whisky’s. Daar wilde ik meer van weten. Ik ben meegegaan naar festivals en naar Schotland. Ze zijn daar zo open en blij dat andere mensen meer willen weten over hun drank.’’

Zeventien jaar nadat ze elkaar voor het eerst in de ogen keken, zijn Becky en Hans privé én zakelijk onafscheidelijk. Ze schrijven boeken, organiseren bijeenkomsten, jureren in diverse internationale competities en maken marketingmateriaal voor multinationals als Diageo, Pernod Ricard, Edrington, Beam Suntory en Scotch Whisky International.

The Whisky Couple

De Zwollenaren presenteren zich als The Whisky Couple, hun officiële handelsmerk. Dat ontstond bij toeval, toen Becky voor de grap eens hun voicemail afsloot met ‘the whisky couple’. Het koppel werkt samen, maar ook apart. In hun woning hebben ze ieder een eigen werkkamer. Hans: ,,We kloppen netjes bij elkaar op de deur om te vragen of we binnen mogen komen. Rond lunchtijd mail ik haar altijd even om samen beneden een hapje te gaan eten.’’

Becky leerde Nederlands en helpt Hans juist met de vertaling van zijn whiskyboeken naar het Engels. The Whisky Couple leeft door het jaar heen in drie landen. Zes maanden in Nederland, drie maanden nabij Becky’s familie in Amerika en drie maanden in whiskywalhalla Schotland. Naast de plek voor interviews, onderzoek en fotografie is dat land voor Becky ook een reis naar het verleden. ,,Mijn familie is van Schotse komaf. We gingen vroeger altijd naar de Highland Games en mijn vader is heel erg bezig met familiegeschiedenis.’’

De kelk die ze deze maand als kersverse ‘keeper’ ontving, gaat ook ver terug in de tijd. Becky: ,,Misschien is het een legende, maar ik heb begrepen dat men vroeger uit de schedel van een overleden vijand whisky dronk. Daarna werd het deze zilveren kelk en tegenwoordig vaak een glas.’’

Bij de Offringa’s is het ruiken, proeven en uitspugen van deze sterke drank minstens zo belangrijk als het daadwerkelijk nuttigen. Hans: ,,Proeven is vooral ruiken en Becky beschikt over een uitzonderlijk reukvermogen.’’ Vaak openen ze ’s ochtends een whiskyfles, schenken twee glazen in en ruiken om de paar uur om te kunnen beoordelen wat er met de whisky gebeurt. Ze laten een slok whisky in hun mond dansen om vervolgens uit te spugen. Aan het eind van de middag wordt er pas ‘echt’ gedronken.

En genoten. Want ook Becky weet inmiddels dat er zo veel meer is dan Talisker. De leek mag dan misschien achteloos het jaar rond dezelfde fles uit de schappen pakken, volgens The Whisky Couple verdient elk moment zijn eigen whisky. De herfst leent zich voor een op sherryvaten gerijpte Dalmore, de zomer is voor The Famous Grouse, bij een opgewekte stemming past Glenfarclas, terwijl Four Roses helpt een dip te boven te komen. Becky: ,,En soms pak ik gewoon nog eens een Talisker. Een whisky waar je niet te veel bij na hoeft te denken, een oude vriend.’’