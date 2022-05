Strijders van toen over de oorlog van nu. Drie West-Brabantse oud-militairen vertellen hoe zij kijken naar 'Oekraïne'. "Als ik morgen een belletje zou krijgen, zit ik overmorgen in het vliegtuig."

Sjaak Duine (68) uit Rijsbergen dient in Libanon, Joegoslavië en Afghanistan. De missies maken hem tot een wereldburger. Het liefst zou hij zijn Nederlandse paspoort verbranden en met een Europees paspoort de wereld over reizen. "Ik ben een ander mens geworden."

De ervaringen die de in 2010 bij Defensie gestopte Duine als militair opdeed, hebben zijn leven verrijkt. "Sinds mijn eerste uitzending naar Libanon volg ik met veel interesse veel ontwikkelingen, zeker na de val van De Muur. Ik probeer veel te reizen, wil andere culturen opsnuiven en probeer me niet te beperken tot een landsgrens."

Helikopterview

Met die blik kijkt Duine ook naar de oorlog in Oekraïne. Zijn analyses vat hij in stukjes voor Probus Breda. "Een club van oud-Lions en Rotarymensen waar presentaties worden gegeven over onze ervaringen", legt hij uit. "Dat kan zijn over waterbeheersing in West-Brabant, over kunst en bij mij gaat het over Oekraïne."

Duine probeert met een helikopterview naar de oorlog te kijken. "Ik ben niet bezig met hoeveel tanks er aan de ene en hoeveel tanks er aan de andere kant staan. Wel met wat je op afstand allemaal ziet gebeuren in het conflict."

Cowboyverhalen

Zo valt hem onder meer op dat de Duitsers zich in zijn ogen afwachtend opstellen. "Economisch gezien is het het machtigste land van Europa, maar ze nemen niet het voortouw. Het land is nog bezig vriendjes met Rusland te blijven. Daar kijk ik van op. Eigenlijk zouden ze veel meer de lead moeten nemen."

Duine geeft sinds zeven jaar namens het Nederlands Veteraneninstituut les op middelbare scholen. In de klassen geeft hij een PowerPoint-presentatie met als centrale vraag: wat gaat er om in een soldaat als hij in een ander land zit? "Het zijn geen cowboyverhalen", benadrukt hij.

De Rijsbergenaar vindt het belangrijk om in zijn lessen en artikelen gebeurtenissen in een bredere context te plaatsen. Met sociale media heeft hij niet veel op. "Het nadeel is dat iedereen elkaar achternaloopt. Het is informatie delen, delen, delen, overschrijven en weer overnemen van de ander. De vraag is of het allemaal klopt wat er wordt geschreven."

Sociale mediaoorlog

"Wat mij de eerste maand opviel was dat iedereen vond dat Zelinski de informatieoorlog had gewonnen. Hij staat elke dag voor de tv en spreekt elke dag tegen de mensen. Dus oké, dat kan je roepen. Maar wat heeft hij er eigenlijk mee gewonnen? Aan de andere kant zie je Poetin, die de meest vreselijke dingen doet en daarmee wegkomt. Die heeft in Rusland zijn eigen sociale mediaoorlog al lang gewonnen."

Het gesprek gaat verder over de Russische president. Duine: "Ik wil niet zeggen dat we Poetin hebben uitgelokt, maar we hebben het hem wel relatief gemakkelijk gemaakt. de Krim kon hij pakken, hij heeft in Syrië ingegrepen met gifgas en we hebben hem nooit de prijs laten betalen."

Vredesillusie

Daar betalen wíj nu de prijs voor, gelooft hij. "We hebben met z'n allen de illusie gehad dat de tegenstelling tussen Oost en West weg was. Lange tijd hebben we geleefd in een soort euforie: 'Yes, het is vrede'. Ook ik. Helaas hebben we niet het vermogen gehad de signalen op te pikken dat het de verkeerde kant op ging. We hebben niet het besef, de wil of de moed gehad om te zeggen: jongens, dit gaat niet goed."

Chris Zorge (43) gaat in 1999 als twintiger op missie naar Kosovo. Op papier als chauffeur van een officier, maar in de praktijk al snel als mortuariumbeheerder. Hij loopt er door mijnenvelden, heeft meerdere keren geluk dat een boobytrap niet afgaat en werkt mee aan onderzoeken naar massagraven.

Zijn missie: ervoor zorgen dat de tot dan toe onbekende doden hun naam terugkrijgen. Hij helpt met het identificeren van de lichamen. Wat hem het meest bijblijft, is een graf met tachtig lichamen, waarvan er zo'n vijftig à zestig kunnen worden geïdentificeerd.

Beter dood dan nooit gevonden

Zorge ziet in de massagraven de gruwelijkste beelden die op zijn netvlies staan gebrand. Toch kijkt hij tevreden en positief terug op zijn tijd in Kosovo. Hij verrichtte er dankbaar werk, vindt de man die nu uitvaartondernemer in Woensdrecht is.

"Dankzij die positive ID's kunnen families hun dierbaren ophalen en zorgen voor een herbegrafenis. Er is een term: beter dood dan nooit gevonden. Zo is het ook. Nabestaanden zijn intens dankbaar, omdat ze de overledenen een graf kunnen geven waar ze naar toe kunnen."

Het zijn zulke herinneringen die geregeld bovendrijven sinds de oorlog in Oekraïne is losgebarsten. Als Zorge de krant leest of een nieuwsapp opent, gaan zijn gedachten naar de familie Berisha. Nadat tientallen familieleden in 1999 zijn vermoord in een pizzarestaurant, raakt Zorge bevriend met de oude meneer Berisha en enkele familieleden die door geluk overleven.

Nu Zorge ruim twintig jaar later de gebeurtenissen in Oekraïne aan zich voorbij ziet trekken, beseft hij dat het land al veel families kent als de Berisha's. Families waarvan een flink deel is vermoord en voor het leven zijn getekend.

Bodybags

Het gaat hem niet in de koude kleren zitten. Daarom heeft zich bij Stichting Vluchteling en het Rode Kruis aangemeld als vrijwilliger. "Als ik morgen een belletje zou krijgen, zit ik overmorgen in het vliegtuig naar Oekraïne. Al zou ik alleen moeten helpen met het sjouwen van bodybags of met het uitzoeken van lichamen: als ik kan helpen, help ik."

Hij legt uit: "Dat 'stukje helpen' heb ik altijd gehad. Deze mensen hebben het zo hard nodig. Ze hebben in zo'n korte tijd zoveel ellende meegemaakt. Dan is het in mijn ogen je taak om daar iets mee te doen."

Iets doen is wat hem betreft niet het opvangen van vluchtelingen in eigen huis. "Ik denk niet dat dat goed is. Die mensen komen met een trauma bij je binnen. Ze spreken een andere taal, hebben andere leefgewoontes, enzovoorts. Ze moeten zich terug kunnen trekken, hun eigen ding kunnen doen. Wat nou als een Oekraïense vrouw een telefoontje krijgt dat haar man is vermoord? Hoe ga je daar mee om? Deze hulp kan je niet bieden, hoe graag je ook wil."

Center Parcs

Na een korte stilte: "Je hoort nu ook dat mensen die vluchtelingen in huis hebben genomen het toch te zwaar vinden. Dan moeten die mensen weer ergens anders naar toe. Dan hebben ze de tweede domper te pakken."

Hij zou het beter vinden als de overheid bijvoorbeeld een Center Parcs afhuurt. "Boek als overheid het hele park af en er kunnen duizend gezinnen worden opgevangen."

Berichten waarin wordt vermeld dat hoge Russische regeringsfunctionarissen en de legertop hun vraagtekens zetten bij Poetins optreden, geven hem hoop. "Heeft die man zoveel macht dat hij nog stappen kan maken en genoeg mensen om zich heen krijgt? Of is de vraag misschien hoe lang het gaat duren voordat er intern een complot wordt opgesteld tegen Poetin?"

Oekraïne in

Het is een kwestie van tijd voordat die vragen zullen worden beantwoord. Vooralsnog is het afwachten of zijn telefoon gaat. Zijn vrouw, ook een oud-militair, zou hem niet tegenhouden als hij naar het oorlogsgebied besluit af te reizen, sluit Zorge af.

"Op eigen houtje zou niet verstandig zijn. Maar als ik kan helpen via een stichting, doe ik het. Wat mij betreft wordt het gewoon het land inrijden, met een Rode Kruis-vest aan. Niet in Polen, niet in Roemenië, maar in Oekraïne zelf."

Ruud Krijnen (61) gaat op z'n 22e naar Libanon, dient later in Joegoslavië en is in 2019 nog in Afghanistan. De inmiddels gepensioneerde Klundertenaar leert er een emotionele zonnebril op te zetten. "Die schermt je af van bepaalde emoties. Je laat niet alles meer binnenkomen."

Als commandant geniegroep in Libanon is hij in 1983 nog maar nauwelijks aan de slag gegaan als hij vaststelt dat de oorsprong van het conflict eeuwenoud is. Een belangrijke conclusie, vindt Krijnen, die anno 2022 ook op de oorlog in Oekraïne van toepassing is. "De wortels liggen veel dieper."

Berlijnse Muur

In zijn ogen zijn er twee gebeurtenissen aan te wijzen die een belangrijke rol bij de totstandkoming van Poetins oorlog hebben gespeeld. Op de eerste plaats denkt hij aan de val van de Berlijnse Muur (1989). "Met de val van het IJzeren Gordijn valt Rusland. Rusland voelt zich de verliezer, het land valt uit elkaar. De grote USSR is in één keer verdeeld. En Poetin is een kind van de Koude Oorlog. De grote USSR is zijn wereld."

Dan is er nog het Oekraïne-referendum (2016), waarbij 61 procent van de stemmers 'nee' zegt tegen een verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het verdrag is een samenwerkingsovereenkomst op zowel economisch als politiek vlak. "We hebben duidelijk gezegd: we willen niet dat jullie er bij zijn, want jullie hebben een aantal zaken niet voor elkaar. Daar willen we niks mee van doen hebben."

Bitterballen

Hij trekt de vergelijking met het verdelen van een portie bitterballen. "Als ik zeg dat ik de laatste niet hoef, dan pak jij 'm toch. Rusland ziet dat Europa Oekraïne niet wil hebben en zegt: dan pakken wij het wel."

Zoals een voetballer alle voetbalwedstrijden volgt, volgt een (oud-)militair een oorlog, vertelt hij. 'Oekraïne' houdt hem dan ook erg bezig. Waar de Nederlandse bevolking zich bij 'zijn' oorlogen in Libanon, Joegoslavië en Syrië erg afzijdig hield, zitten zijn landgenoten er nu 'vol in', vindt Krijnen. "Terwijl we dus hebben gezegd: jullie zijn een onbetrouwbaar land. MH17 heeft natuurlijk ook niet geholpen."

Corona

De Klundertenaar die namens het Nederlandse Veteraneninstituut op middelbare scholen over zijn ervaringen als militair vertelt, laat een stilte vallen en denkt na. "Goede kans dat corona er ook aan heeft bijgedragen. Mensen hebben ervaren hoe het is om onder een regime te leven, als ik dat zo mag noemen. Dat is wel wat er is gebeurd met mondkapjes, een avondklok en dichte winkels. Je mocht niet zus, je mocht niet zo. De vrijheid was beknot. Maakt dat nu bij de mensen iets los, vraag ik me af."

Er is een verschil tussen hoe een 'gewone' burger oorlogsbeelden verwerkt en de manier waarop hij dat doet. "Foto's en beelden op televisie zeggen voor anderen misschien ook veel, maar ik heb er de geuren bij. De beleving, de ángstbeleving."

Vogels

Zijn woorden brengen hem in gedachten voor eventjes terug in Libanon. Hij herinnert zich nog altijd de eerste indrukken die hij daar opdoet. "Ik kwam daar en dacht: oh joh, er vliegen hier ook gewoon vogels. Bij de eerste beschietingen dacht ik: ah, vervelend, het gaat onweren. Dan zie je mensen de bunkers ingaan, hoor je het alarm en valt het kwartje pas."

Zo zullen veel Oekraïners het nu ook hebben ervaren, vermoedt hij. "Pas tijdens een oorlog weet je wat 24/7 betekent. Het gaat dag en nacht door."