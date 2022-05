Ruim de helft van de huidige bewindspersonen maakt gebruik van hun privémail voor werk. Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in reactie op Kamervragen. Twaalf van de 29 regeringsleden gebruikten ook berichtendiensten als WhatsApp.

Eerder deze maand onthulde de Volkskrant dat Hugo de Jonge in zijn tijd als minister van Volksgezondheid zijn privémail gebruikte voor communicatie over zijn werk. De Kamerleden Laurens Dassen (Volt), Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Jesse Klaver (GroenLinks) wilden naar aanleiding daarvan weten of ook andere bewindslieden dit deden. Het gebruik van privé-mailaccounts of berichtendiensten wordt ernstig ontraden, omdat de communicatie dan waarschijnlijk minder goed beveiligd is en niet automatisch wordt gearchiveerd.

Bruins Slot meldt nu dat zestien van de huidige ministers en staatssecretarissen ‘incidenteel’ gebruik maken van hun privémail, bijvoorbeeld toen ze pas net beëdigd waren of om berichten die ze privé ontvangen door te sturen naar hun werkaccount. Ook werken de zakelijke apparaten die de bewindslieden hebben gekregen niet altijd naar behoren, waardoor ze documenten of vergaderlinks door moeten sturen naar hun privéapparaat.

Ook gebruiken twaalf bewindspersonen privé-berichtendiensten zoals WhatsApp en Telegram voor werkdoeleinden. Dan gaat het met name om ministers of staatssecretarissen die persoonlijk benaderd worden vanuit het netwerk dat ze voor hun aantreden opbouwden. Die relaties beschikken alleen over het privénummer van de bewindspersoon, en nemen met dat nummer contact op over werkgerelateerde kwesties. Drie andere bewindspersonen geven toe ‘incidenteel’ dit soort berichtendiensten te gebruiken, bijvoorbeeld als hun zakelijke telefoon slecht bereik heeft of bij haast.

Onder meer minister Dilan Yeşilgöz (Justitie), Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), Sigrid Kaag (Financiën), Kajsa Ollongren (Defensie), Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Micky Adriaansens (Economische Zaken) maakten gebruik van hun eigen e-mailadres. Ollongren, Van Gennip en Adriaansens gebruikten ook andere berichtendiensten zoals WhatsApp, net zoals onder anderen Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel), Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

De minister benadrukt dat er voor zover bekend geen beveiligingsincidenten zijn geweest als gevolg van het gebruik van privécommunicatie. Ook zijn volgens Bruins Slot alle berichten die vanwege hun inhoud daarvoor in aanmerking kwamen gearchiveerd. Hetzelfde geldt voor de communicatie van bewindspersonen van het vorige kabinet.

Bruins Slot geeft toe dat het gebruik van privé-communicatiemiddelen voor werk sterk wordt ontraden, maar stelt dat ‘de bewindspersoon ook ruimte heeft om hier onder omstandigheden van af te wijken’, bijvoorbeeld om praktische redenen of in noodgevallen. De minister heeft haar collega’s nogmaals op deze regels gewezen, maar blijft erbij dat het aan henzelf is om de juiste afweging te maken.