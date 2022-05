Het gemiddelde salaris ligt er laag, áls de bewoners al een baan hebben. Hun gezondheid is niet best en de woonomstandigheden zijn dat evenmin. Een portret van De Bilthovense wijk Brandenburg, waar vorige week met een doffe knal een sociale huurflat verwoest werd. "Je kijkt hier 's avonds drie keer om je heen."

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie aan Bilthoven denkt, denkt aan grote villa’s, mooie auto’s, dure kleding, hoofdzakelijk witte, autochtone Nederlanders. Cijfers bevestigen dat: maar liefst één op de negen inwoners van De Bilt is miljonair volgens het CBS. Maar het villadorp kent óók het omgekeerde.

Op een steenworp afstand van het welvarende Bilthoven-Noord – na de Apollobuurt in Amsterdam-Zuid, de wijk met de duurste woningen van Nederland – ligt Bilthoven-West. De straten rondom de Planetenbaan, zoals de Weegschaal, waar de geëxplodeerde flat staat, kent géén miljonairs. Wel heel veel gezinnen die leven van een bijstandsuitkering.

Volgens gegevens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het hier om ruim vierhonderd mensen. Het gemiddeld inkomen per inwoner is hier 25.700 euro. Ter vergelijking: in Bilthoven-Noord is dat 57.500 per jaar.

Kommer en kwel

Maar of het dan ook gelijk kommer en kwel is? Op dit moment misschien even wel, verzuchten Agnes (51) en haar man Remko (55) Stockschen. Zij wonen recht tegenover het ontplofte flatgebouw. Vanaf de galerij, daar waar ze geregeld op een paar plastic stoeltjes een sigaretje roken, kijken ze precies op de ‘plaats delict’. ,,Wij zaten hier toen het gebeurde. We moesten wegduiken voor het puin dat op ons afkwam. Dat was pittig, voor de meesten van deze flat.”

Waar ze eerder uitkeken op de balkonnetjes van hun overburen, kijken ze nu naar hekken, een grote kraan en op felverlichte bouwlampen. Die staan er voor de veiligheid; al op de eerste avond was er een poging tot inbraak in de getroffen flat. ,,We zitten hier 24/7 met herrie opgescheept en van de bouwlampen slaapt niemand. Ik heb geprobeerd de woonstichting te bellen, maar de communicatie naar de bewoners van deze flat is zeer slecht.”

En dat is niet het enige slechte, zegt het koppel. Het onderhoud van het pand uit 1954 is er ook niet al te best aan toe. In de afgelopen twintig jaar is er twee keer een schilder langs geweest en hebben ze één keer een nieuwe ketel gehad. Iedereen heeft last van lekkages en dat de voegen eruit springen als de trein voorbijkomt, interesseert woonstichting SSW volgens hen allerminst. ,,Het gebouw is al twee keer verzakt en het enige dat je krijgt, is een latje erop.”

Buurtgevoel

Maar meer is er niet te mopperen. Het buurtgevoel is hoog hier. De onderlinge sfeer goed. Wanneer een buur beneden langsloopt, steekt het stel even een hand op of roept wat. Ze hebben ook een groepsapp met elkaar. Zeker na de ontploffing vlak voor de deur is de band hecht geworden, zegt het paar. ,,We praten meer met elkaar, al hebben wij sowieso veel contact omdat we buiten roken.”

Het stel vindt het hierdoor ‘heerlijk’ om hier te wonen, maar signaleert ook dat de buurt verandert, sinds een jaar of zes geleden. ,,Wij zijn echt het afvoerputje van Bilthoven. Wanneer iemand hier weggaat, komt er een vluchteling voor terug. En die mensen worden enorm slecht begeleid.”

Een groot probleem was bijvoorbeeld het omgaan met vuil: in de islam is het niet de bedoeling dat je eten weggooit. ,,Ze flikkerden het zo over de reling. Sindsdien hebben we een rattenplaag.”

In het begin was het daardoor ‘ondoenlijk’ in de wijk, vindt het stel. ,,Syriërs, Afghanen, Marokkanen. Het is hier echt multicultureel. Nu ze beter Nederlands spreken, gaat het de goede kant op.” De familie Stockschen overdrijft niet. 30 procent van de bewoners van deze wijk is van westerse afkomst; de rest heeft een migratie-achtergrond.

Oorlog

Basal Lamal Aljundi vluchtte uit Syrië voor de oorlog en kreeg vijf jaar geleden met zijn vrouw en vier kinderen een flat toegewezen aan de Weegschaal. Basal spreekt spreekt slecht Nederlands. Met hulp van zijn zoon vertelt hij dat hij best tevreden is met zijn woning. De gasexplosie in de flat aan de overkant doet daar weinig aan af. Wijzend naar het gapende gat in de flat aan de overkant merkt hij droogjes op: ,,Zo zien in sommige Syrische steden alle flats eruit na de oorlog.”

Fleurig

Misschien wel de fleurigste flat aan de Weegschaal wordt bewoond door Carla van Elven. Aan de galerij aan de voorkant van haar woning domineren bloembakken met viooltjes het beeld. In de gezellig ingerichte driekamerflat is alles keurig opgeruimd. Het achterbalkon is de trots van Carla. Een meterslange strip met bloemen, planten en een fraai uitzicht op het nieuwe gedeelte van het wijkje.

,,Ik noem dit mijn bowlingbaan”, zegt Carla. ,,Omdat het zo’n lang balkon is. Veertien jaar geleden verhuisde Carla met haar man, die vorig jaar overleed, naar Bilthoven. ,,We woonden in de Parkstraat in Utrecht. Vanwege mijn gezondheid zijn we naar een gelijkvloerse woning verhuisd. Dit was destijds nog een betere wijk. Je hebt hier alles: de markt zit op loopafstand en met de bus ben ik zo in Utrecht.”

Dat de buurt achteruit gaat, is Carla van Elven niet ontgaan. ,,Ik ga ’s avonds niet in mijn eentje over straat en er zijn hier steeds meer mensen met sociale problemen komen wonen.” De cijfers onderstrepen dat. 72 procent van de bewoners noemt zich een ‘drinker’, de helft heeft overgewicht en 31 procent is chronisch ziek.

Carla vindt het jammer dat zoveel bewoners de taal niet of nauwelijks spreken, want dat maakt het lastig om contact maken. Maar er zijn ook heel lieve mensen bij, zegt ze; toen haar man vorig jaar overleed, bood de Syrische vrouw op haar galerij aan dat ze iedere dag bij haar langs mocht komen voor troost.

Slopen

Terug naar Remko en Agnes Stockschen. Ze hopen dat de gasexplosie het moment is voor woonstichting SSW om de buurt eens flink te renoveren. Remko: ,,Deze oude, afgeschreven flats zouden ze moeten slopen en vervangen door nieuwe, betaalbare woningen. Misschien dat de dramatische explosie ons dan toch iets positiefs brengt.”

Directeur Danny Visser van woonstichting SSW kan de bewoners op dat gebied echter niet blij maken. ,,Er zijn geen sloopplannen voor deze buurt. We zijn stap voor stap bezig met groot onderhoud aan onze flats in Bilthoven, maar er zijn andere panden waar dat nu harder nodig is. Het is niet meer zo dat een flatgebouw automatisch na veertig of vijftig jaar wordt gesloopt en vervangen. Dat geld is er niet. Renovatie en verduurzamen; daar zetten we op in.”

Uitzondering geldt voor de flat waar vorige week de explosie huishield. Uit onderzoek moet blijken of dat gebouw nog kan worden gerenoveerd, of dat sloop de oplossing is.

Weg willen de bewoners die we spreken ook niet. Remko Stockschen: ,,Je kijkt hier ’s avonds drie keer om je heen. Ze hebben een meisje zo de auto ingetrokken en die hebben ze later in Overvecht weer losgelaten. Er zijn weleens bedreigingen en scheldpartijen, maar wíj vinden het hier gezellig. Het is hier kinderrijk, in de zomer worden overal badjes neergezet. Er is altijd leven.”