Na bijna veertien jaar zijn ze terug op televisie: de voormalige Lama’s, tegenwoordig bekend als Tafkal, verschijnen in het najaar op Videoland. De improvisatiekunstenaars hebben meer nieuws: hun tour is verlengd.

Het initiatief kwam van Patrick Lodiers, al jaren de vaste aangever van Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben van der Meer en Ruben Nicolai. Natuurlijk zien zo'n 35.000 liefhebbers Tafkal -The Artists Formerly Known as Lama's- in deze tour live spelen, maar 'eigenlijk groeit een hele generatie op zonder'. "Moeten we niet weer eens denken aan een televisieavontuur?''

We zitten op een terras in Den Haag waar ze een avond daarvoor hebben opgetreden. Ruben Nicolai vertelt dat een meisje van zestien meedeed op het podium. "Ze was een megafan. Ik dacht: hoe kan dat nou? Ze was was twee jaar toen we stopten. Hoe dan?''

Sociale media

Het antwoord: sociale media, zoals TikTok, YouTube. "Mijn middelste dochter zei het laatst ook: hé, je bent een hashtag op TikTok. Ontzettend leuk'', voegt Beckand toe. Lodiers: "We hebben daar een tweede leven, maar ik vind ons alleen maar beter geworden. Er zit zoveel talent en humor in deze groep. De behoefte om dat te laten zien, groeide.''

Het denken werd doen: Videoland omarmde het idee en brengt na de zomer zes afleveringen. Beckand: "In 2024 bestaan we twintig jaar. Dan willen we uitpakken. Net als we toen met de Heineken Music Hall ook deden. De Johan Cruijff ArenA? Haha, een grapje zeker? Dat zou mooi zijn. Maar dan is het ook fijn als we weer op tv zijn en niet dat mensen terug moeten naar 2008.''

Tafkal is wederom hot. De mannen verlengen hun tour medio 2023 (te beginnen op 10 februari 2023 in Maastricht) en keren weer terug op de buis. Negen seizoenen waren ze daar te vinden bij BNNVARA met tientallen gasten. Tussen de eerste (Yvon Jaspers) op 28 juni 2004 en de laatste (Heleen van Royen) op 7 november 2008 kwamen tal van prominenten langs, van Matthijs van Nieuwkerk tot Femke Halsema en van Georgina Verbaan tot Beau van Erven Dorens.

Aan welke gast bewaren zij zelf bijzondere herinneringen?

Ruben Nicolai: "Bijna alle gasten hadden zoiets: waar kom ik in terecht? Ze waren een beetje in de war en gingen dan vaak geforceerd gek doen. Beau van Erven Dorens was het mooiste voorbeeld. Toen hij de vloer op moest, zei hij: Ik moet even naar de wc. Tijdens de opnames. Minutenlang zaten we te wachten. Kwam hij terug met ontbloot bovenlijf. Met een pleeborstel als een soort scepter. Een een wc-rol om zich heen gewikkeld. Ik zie hem zo komen. 'Tadaaa!' Nee, dat is nooit uitgezonden.''

Jeroen van Koningsbrugge: "Veel gasten hebben in hun eigen programma de controle, maar waren bij ons overgeleverd aan een stel malloten. Van Matthijs van Nieuwkerk weet ik dat hij bloedzenuwachtig was. En als er íemand toch de controle wil, dan is hij het. We speelden een scène uit Turks Fruit na. Ik Rutger Hauer, hij Monique van de Ven. Uiteindelijk zaten we op grond, keek ik hem romantisch aan, gleed met mijn hand over zijn rug en pakte 'm vol op z'n mond. Ik hoorde zijn hart tekeergaan. Die opluchting toen het voorbij was, schitterend.''

Tijl Beckand: "Het was de begintijd. Horace Cohen had zelf naar ons gebeld. Het leek hem hartstikke leuk om mee te doen. Nou was hij best bekend en dus welkom. De bezetting was iets anders. Ruben Nicolai was er, maar ook nog Arie Koomen, Martijn Oosterhuis en Kristel Zweers. Na afloop zag dat ik Kristel heel veel gasten had. Ouders, familie, vrienden die in het publiek hadden gezeten. Ik raakte aan de praat met één van hen, die zei: 'Echt jammer dat Job Cohen er niet was'. Had Kristel het in de aanloop toch niet zo goed verstaan. Dacht ze dat de burgemeester van Amsterdam naar ons had gebeld om mee te doen.''

Ruben van der Meer: "Ik deed een nasynchronisatiescene met John de Wolf over zijn favoriete film The Champ. John zei alleen niet 'tsjemp', maar 'tsjimp'. Dus ik deed een chimpansee na. Patrick wilde toen de scène stopzetten maar ik bleef doorspelen en uiteindelijk hebben we ontzettend gelachen. Ook na afloop, al moest ik snel naar huis. Mijn vrouw was hoogzwanger. En ik lag die nacht nog niet naast haar of het begon en een paar uur later is onze dochter geboren.''

Patrick Lodiers: "Guus Meeuwis, écht een goeie gast in alle opzichten. Een van de spellen is met een doventolk. Hij was met zijn band dus ik dacht: dan doen we een muzikale doventolk. Zij zouden vier hits achter elkaar spelen. Was best spannend. Ging dit werken? Nou, het werd één van de meest legendarische scenes. Iedereen kent nog wel de manier waarop Ruben van der Meer 'blikken in de ogen', een zin uit Geef mij je angst, uitbeeldde. Kijk naar die band achter hem. Volgens mij sloeg die drummer zelfs mis omdat hij zo hard moest lachen.''