Het is de districtschef Karlijn Baalman menens: de politie in Oost-Nederland moet binnen vijf jaar meer kleur hebben. Ook in haar eigen regio Twente moet het 35 procent diverser en inclusiever. 'Iedereen moet hier kunnen werken.'

"Soms vraag ik mij af, waarom zijn we niet verder als samenleving en als politie?", verzucht Karlijn Baalman. De districtschef van de politie in Twente kent de pijnlijke verhalen van haar agenten. "Er zijn collega's die jarenlang zijn achtergesteld door hun etnische achtergrond. Die krijgen geregeld te horen dat ze 'zeker altijd te laat komen', 'lui zijn' en/of worden constant om hun politielegitimatie gevraagd. Dat doet hen pijn en dat raakt mij ook. Ik wil niet dat iemand dat moet meemaken", zegt ze op felle toon.

Meer diverse agenten in 2026

Het politiekorps in Oost-Nederland stelt zich onder meer ten doel om in 2026 een 'cultureel diverse' instroom te hebben die richting de 35 procent loopt. De behoefte aan een andere mix in agenten is het grootst bij de eenheden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar willen ze het percentage van 35 al een jaar eerder halen. In Oost-Nederland wordt het doel nog nader bepaald.

Baalman heeft voor de hele eenheid Oost-Nederland dit thema onder haar hoede. Het motto is 'Politie voor iedereen'. Haar eerste doelen zijn: politieteams waar iedereen zich veilig voelt en die meer agenten met een migratieachtergrond kennen. "Wat het aantal vrouwen betreft zit de top van de Nederlandse politie op zo'n 50 procent. In Oost-Nederland is dat 35 procent. Maar qua etnische achtergrond moeten we er echt nog harder aan trekken."

Witte mannen

Het is volgens haar geen makkelijke opgave, gezien het dalende vertrouwen dat minderheden hebben in de politie en gezien ook de toch al krappe arbeidsmarkt. Om nieuwe agenten binnen te houden gaat de politie Oost-Nederland aan de slag met de cultuur in de eigen organisatie.

De politie heeft als doel om over vijf jaar 'open, veilig en sociaal te zijn'. Iedereen moet 'gehoord en gezien' worden, zegt Baalman. De ambities schuren trouwens ook een beetje: door de focus op collega's met een migratieachtergrond zijn het nu de 'witte mannen van 55-plus' die zich soms achtergesteld voelen.

Geen twijfel: 'Het vrijblijvende gaat eraf'

Karlijn Baalman, districtschef van de politie in Twente en binnen Oost-Nederland belast met de thema's diversiteit en inclusiviteit laat er gaan twijfel over bestaan. Het korps moet er de komende jaren echt anders uit gaan zien. Qua etniciteit, qua culturele achtergrond, qua geaardheid et cetera. "Het vrijblijvende gaat eraf."

Zeker de aandacht voor thema's als etniciteit en inclusiviteit is er al langer bij de politie. Maar het heeft tot nu toe niet gebracht, wat het moest brengen. De reden volgens Baalman: "Het onderwerp werd gezien als 'erbij'. Maar dat is nu echt anders. Het is nu een van de vier prioriteiten binnen ons korps. Naast de aanpak van ondermijnende misdaad, de onlinecriminaliteit en het digitaal vaardiger maken van de eigen organisatie. Daarom worden er met alle teamchefs harde afspraken gemaakt en zal het ook terugkomen in de functioneringsgesprekken. Het vrijblijvende is eraf. Het is nu echt menens."

Baalman zegt dat de politie op een andere manier nieuw personeel gaat werven. Zo zullen agenten in hun eigen omgeving jongeren met een migratieachtergrond aanspreken en hen wijzen op de mogelijkheden van een baan bij de politie. Als zij vervolgens agent worden zorgt dat volgens haar voor een goede wisselwerking met de bewoners uit de wijken waar ze vandaan komen. De teams in Arnhem en Ede gaan hiermee van start, daarna wordt de wervingsstrategie in Twente toegepast. Ook past de politie haar vacatureteksten en selectiecommissies aan.

Buitengesloten

Niet alle agenten in Oost-Nederland ontvangen de plannen van de korpsleiding met gejuich. Baalman erkent dat het soms lastig is. "Er is nu ook een groep die zich hierdoor buitengesloten of achtergesteld voelt", aldus Baalman die met name wijst op de groep 'witte mannen van 55-plus'.

"Mijn eigen vervanger is een collega van 61 jaar. Hij en sommige anderen vragen zich af of zij nog meedoen in onze organisatie. Tegen hen zeg ik: natuurlijk doen jullie mee. Want wij hebben jullie ook keihard nodig. Ik zou niet zonder de ervaring van die collega's kunnen. Je hebt elkaar nodig om een sterk team te vormen."

Het doel telt

Baalman zegt begrip te hebben voor hun gevoel. "Het is natuurlijk makkelijker als iedereen in een groep hetzelfde denkt. In een groep met veer diversiteit kost het je meer inspanning om een richting te bepalen. Er zijn dan verschillende ideeën en invalshoeken, je gaat met elkaar in gesprek. Maar uiteindelijk kom je tot een beter resultaat."

Want de verandering is hard nodig om goed politiewerk te kunnen blijven doen, zegt Baalman. Door de veranderende samenleving, een beweging als Black Lives Matters en de krappe arbeidsmarkt. "Dit raakt het bestaansrecht van de politie. Een goede verbinding met alle groepen in de samenleving is voor ons heel belangrijk. Denk aan de contacten op straat, contacten met getuigen of het werk van onze wijkagenten."

Vertrouwen sleutelwoord

Vertrouwen is hierbij een sleutelwoord. Baalman vertelt dat vorig jaar uit eigen onderzoek bleek dat de politie een goede reputatie heeft bij de gemiddelde Nederlander. "Maar als je inzoomt zie je bijvoorbeeld dat de verbinding met minderheden achterblijft of zelfs afneemt. Vooral als je kijkt naar jonge mannen met een migratieachtergrond. Onze zorg is dat we het vertrouwen verder gaan verliezen als we nu geen meters gaan maken."

Het gaat de politie trouwens niet alleen om mensen met een andere etnische achtergrond. De roep om diversiteit is breder gericht. "Als de organisatie diverser wordt, dan kunnen we beter ons werk doen. Daarom willen we ook een goede werkgever zijn voor de lhbtiq+-gemeenschap en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen mensen beoordelen op wat ze kunnen en niet op wat ze zijn."

Gehoord en gezien

Karlijn Baalman benadrukte na de zaak Hoekerswever in 2021, waarin een Twentse agent ten onrechte werd beschuldigd van racisme en etnisch profileren, dat ze er blij mee is dat collega's de vrijheid voelen bij haar de kwesties waarmee ze zitten aan te kaarten. "Ik heb hen laten weten dat ze bij mij een luisterend oor vinden."

Ook nu is dat wat Baalman wil. Alle collega's horen erbij en moeten gehoord en gezien worden. Daarom vindt ze het belangrijk dat de basis is orde is. Zij wil een veilige werkomgeving bieden voor alle medewerkers, een werkomgeving waarin iedereen zich thuisvoelt. "Omdat je dan de mensen ook bij de politie kunt houden. Dan heeft het werven van een diverser personeelsbestand pas echt effect."

De plank misslaan

Tegelijkertijd beseft Baalman dat een hele politieorganisatie niet zomaar te veranderen valt. Ook waar het gaat om collega's ten opzichte van elkaar. "We zullen vast nog wel eens de plank misslaan. Het is en blijft mensenwerk. Maar daar moeten we wel open over praten. Want wat de één ziet als een onhandige opmerking, wordt door een ander als heel erg ervaren."

Van iemand met een 'andere' etnische achtergrond zeggen dat ie 'vast te laat komt' bijvoorbeeld. "Je ervan afmaken door te zeggen dat het een onschuldig grapje is kan echt niet meer."

Baalman wil dat alle collega's trots kunnen zijn op hun organisatie en dat ook willen uitdragen. Hoe het niet moet ondervond ze een tijdje terug, toen ze een collega sprak die jarenlang is gepest om haar afkomst. "Ze zei tegen mij 'Ik wil niet dat mijn kind bij de politie komt werken en meemaakt wat ik heb meegemaakt'. Dan breekt mijn hart. Dat gaat er bij mij echt niet in. Iedereen moet hier kunnen werken."