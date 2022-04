Peter Teggeler (61) uit De Lutte is weer vrij man. Lange tijd werd hij gezien als het brein achter meerdere drugstransporten vanuit Spanje via Frankrijk naar Nederland. Hij zat vijf maanden vast, maar op 6 april sprak een Franse rechtbank in Bordeaux hem vrij.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij is blij dat hij weer Twentse grond onder de voeten heeft. Voor Peter Teggeler uit De Lutte schijnt letterlijk de zon weer na een nachtmerrie die vijf maanden duurde en waarin hij 'te gast' was in meerdere gevangenissen in het buitenland. Verdacht van- en zelfs bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel. Ten onrechte, blijkt nu.

Drie keer per week naar Duitsland

Zijn nachtmerrie begint op 11 november 2021 als Teggeler voor zijn werk onderweg is naar Stuttgart. Daar heeft een van zijn bedrijven een grote opdracht voor de aanleg van glasvezel. Daarnaast heeft hij een bedrijf in asbestsanering in Nederland. "Ik reed drie keer per week van Nederland naar Duitsland om te zien hoe het met de opdracht ging en of de werknemers alles voor elkaar hadden. Jaarlijks rij ik 90.000 kilometer voor de zaak."

Het is dan ook puur toeval dat Teggeler er bij een routinecontrole van de verkeerspolitie in Gronau op 11 november wordt uitgepikt. Toen de agenten zijn naam door het politiesysteem trokken, gingen de alarmbellen af. Wat bleek, de ondernemer uit De Lutte stond internationaal gesignaleerd. Hij bleek in 2017 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Maar zelf heeft de ondernemer nooit enig bericht uit Frankrijk gehad dat hij zelfs maar verdachte was.

In de boeien

"Ik werd meteen in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau in Gronau. Ik ging ervan uit dat het een misverstand was en dat ik diezelfde avond nog naar huis kon, maar in plaats van naar huis, werd ik overgebracht naar de gevangenis in Münster. Toen kreeg ik wel in de gaten dat het niet zomaar iets was, waarvoor ze me hadden gepakt. Maar ik kon niks doen. Ja, nog net een appje sturen aan een van de medewerkers om de zaken waar te nemen."

Voor Teggeler begint dan een bizar verhaal, dat hij gek genoeg nu vrij kalm vertelt aan de keukentafel. Geen spoor van woede bij de inwoner van De Lutte. "Ik ben van mezelf vrij rustig en schiet er niks mee op om boos te worden. Het blijkt allemaal een groot misverstand, al zijn daarbij wel cruciale fouten gemaakt door met name de Franse justitie."

Drugs tussen een lading uien verstopt

En dat is allemaal terug te voeren naar 11 september 2014, als douanebeambten in het departement Gironde in Frankrijk een Duitse vrachtwagen van het bedrijf van Ard B. uit Westerhaar controleren die op een parkeerplaats langs de snelweg staat. De wagen is geladen met uien volgens de vrachtpapieren. Als de douane verder zoekt, blijkt tussen de uien een partij marihuana van 127,5 kilo verstopt te zijn. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 900.000 euro en zijn geladen in Spanje. De chauffeur wordt direct aangehouden.

De Franse douane vond drugs tussen de ladingen uien die in Spanje gelden bleken te zijn © Franse douane

Nooit iets gehoord van de Franse justitie

Pas drie jaar later volgt er een vonnis van de rechtbank in Bordeaux en worden Ard B. en Peter Teggeler veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor hun rol bij de smokkel van vier ladingen drugs. En daar wringt de schoen, want Teggeler zegt nooit op de hoogte te zijn gebracht van de strafzaak en al helemaal niet van het vonnis, dat hem een verblijf van drie jaar in een Franse gevangenis in het vooruitzicht stelt.

"Dat neem ik de Franse justitie kwalijk. Ik ben nooit uitgenodigd voor een verhoor en wist helemaal niet dat er een strafzaak tegen mij diende. Anders had ik de Fransen meteen kunnen uitleggen hoe het zat en hoe het kan dat mijn naam op papieren van het Duitse bedrijf van B. staan. Een familielid van B. bevestigt desgevraagd dat Teggeler de man is geweest die heeft geholpen bij het opzetten van de Duitse bv en dat daarom zijn naam overal voorkwam.

Diezelfde Ard B. is volgens een familielid ooit in Hardenberg wel door twee Franse rechercheurs verhoord over de verdenking tegen hem. "Hij heeft een verklaring afgelegd en daarna heeft hij er nooit meer iets over gehoord. Ard dacht dat de zaak daarmee was afgedaan en hij reed ook in de jaren die volgden internationale transporten door heel Europa en dus ook door Frankrijk. Dat doe je niet als je weet dat ze je zoeken."

Financieel adviseur van Ard

Volgens eigen zeggen was Teggeler als financieel adviseur van Ard B. gevraagd om te helpen bij het oprichten van een GmbH in Duitsland. De GmbH is de meest voorkomende ondernemingsvorm of rechtsvorm in Duitsland. Voluit betekent deze afkorting Gesellschaft mit beschränkter Haftung en is te vergelijken met de Nederlandse BV, ook wel besloten vennootschap genoemd.

Ik ben nooit uitgeno­digd voor een verhoor en wist helemaal niet dat er een strafzaak tegen mij diende

Peter Teggeler, ondernemer

Contactpersoon voor een klant

"Ik was bij de oprichting van dat transportbedrijf contactpersoon voor de notaris, de bank, de Duitse boekhouder en de verhuurder van het pand, omdat Ard de Duitse taal niet machtig was. Tot aan het moment dat hij voor het eerst de weg op kon, heb ik heel veel zaken geregeld. Ook arbeidsrechtelijke contracten met de chauffeur. Maar dat mijn naam op een vrachtbrief van een lading uien zou staan, waar tussen drugs verstopt zijn, is klinkklare onzin."

Hoe het kan dat Teggeler nooit een document van de Franse justitie heeft ontvangen, wordt hem pas veel later duidelijk. Maar dan zit hij al vier maanden in de Duitse cel. "Ik wist inmiddels via mijn Duitse advocaat dat er een ogenschijnlijk onherroepelijk vonnis lag van de rechtbank in Bordeaux. En veel zin om drie jaar in een Franse cel te zitten voor iets waar ik niks mee te maken heb, daar voelde ik niks voor. Daarom heb ik me verzet tegen de uitlevering naar Frankrijk. De Franse justitie blijkt stukken naar een adres in Duitsland te hebben gestuurd en die hebben mij nooit bereikt."

Toch in beroep tegen het vonnis

Maar eenmaal in handen van justitie is er voor hem geen ontkomen meer aan. Op 3 februari stond het gevangentransport in Hamm voor de overlevering van Duitsland naar Frankrijk klaar voor Teggeler. "Werd ik eerst naar Saarbrücken gebracht, waar ik twee dagen bleef en daarna door naar Straatsburg, waar de overlevering plaatsvond. Daar kwam ik er, via een mij toegewezen Franse advocaat, achter dat ik in beroep kon tegen het vonnis. Doordat ik nooit was gehoord en geen kans had gehad mij te verdedigen, was het vonnis nog niet onherroepelijk. Dat gaf me iets meer moed, want ik was er bepaald niet gerust op, ondanks het feit dat ik er niks mee te maken had."

Van Straatsburg naar Bordeaux ging Teggeler in de handboeien en met gillende sirenes dwarsdoor Frankrijk. "Alsof ik Ridouan T. was", grinnikt hij. Op 6 april was het D-day voor Teggeler toen hij zich bij de rechter moest verantwoorden. "Om 13.30 uur begon de zitting en die duurde zeer kort. Om 17.30 uur werd me meegedeeld dat ik was vrijgesproken en dat ik vrij was om te gaan. Dan valt er wel even iets van je af."

Franse documenten die hem vrijpleiten

Hij toont de Franse documenten die hem zijn status als vrij man teruggeven. Op 6 april om 20.22 uur ondertekent strafrechter Anne Cercle Ernst van het Tribunal correctionnel, in het arrondissement Bordeaux, vergelijkbaar met de meervoudige kamer zoals we die kennen in de rechtbank in Nederland, het vonnis. Daarmee staat zwart op wit dat hij onschuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten. Er zit ook een ontslagbrief bij van het Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, het bewijs dat hij de gevangenis mag verlaten.

Teggeler keert 's avonds na de uitspraak nog even terug naar de gevangenis om wat persoonlijke spullen op te halen, maar de afdeling die zijn telefoon, bankpassen en andere waardevolle spullen in bewaring heeft, is al gesloten en dus moet hij wachten tot de volgende ochtend voor hij kan vertrekken naar Nederland. "Ik kon in hotel vlak bij de gevangenis terecht en ben de dag erna via Parijs en Brussel naar Amsterdam gereisd met de trein en van daaruit terug naar Twente."

Stappen voorbereiden tegen onterechte tijd in de cel

En nu beraadt hij zich op stappen tegen justitie, want zijn bedrijven hebben zwaar te lijden gehad onder zijn absentie. "Ik moet het allemaal nog goed uitzoeken en zien hoe groot de schade zal zijn, maar dat ik het hier niet bij laat zitten, mag duidelijk zijn. Ik heb vijf maanden onterecht vast gezeten."

Hoe hij die tijd doorkwam? "Gewoon aanpassen aan de omstandigheden en normaal doen. In Hamm had ik al snel een baantje binnen de gevangenismuren om structuur te hebben elke dag en ook in Frankrijk had ik al met een bewaarder in de gevangenis overlegd, dat als ik terug de cel in zou moeten, dat ik dan aan het werk kon. Je moet er wel het beste van maken."

Grote zorgen bij familie van Ard B.

Dat geldt ook voor Ard B. die wel veroordeeld is en in de Franse cel zit. De familie en vrienden van B. maken zich ondertussen grote zorgen om hem. Volgens het familielid verblijft B. sinds vorige week in een ziekenhuis in Bordeaux. Hij zit sinds vorig jaar mei zijn straf van drie jaar uit in de gevangenis in Uzerche en het gaat lichamelijk niet goed met hem.

"We zijn bezig om hem zijn straf verder in Nederland te laten uitzitten, maar de Franse autoriteiten houden zich niet aan gemaakte afspraken met de Nederlandse justitie. Ard zou maximaal vier maanden in de Franse cel verblijven om daarna naar Nederland overgebracht te worden, maar in mei zit hij al weer een jaar vast in de Franse cel. We hebben bijna dagelijks contact en hopen dat hij snel naar Nederland komt."