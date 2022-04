Ze kwamen voor een beter leven naar Nederland, maar veel Oost-Europeanen belanden in een web van uitbuiting, huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus en leven in mensonterende omstandigheden. 'Dit mag in onze stad niet gebeuren'.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tien Poolse vrouwen zitten rond een tafel. Ze luisteren naar een man die hen in het Engels vertelt waarom hij hier is, en waarom zij hier zitten. "We willen jullie helpen", zegt de man. Het is Richard Moti, wethouder in Rotterdam. "We willen dat jullie hier ook een goed leven krijgen. Daarom zijn we hier."

Hij wil hun verhalen horen. Die vertellen ze, in het Pools (via een tolk), of in gebroken Engels. De meesten zijn boven de veertig, hebben kinderen, en wonen hier al jaren. Ze woonden in dorpjes of provinciesteden voor ze hier naartoe kwamen, op zoek naar werk en een beter leven. Of dat gelukt is? Ze halen één voor één hun schouders op.

Langzaam komen de verhalen los. Over hun werk, vooral. De één maakt frikandellen in Brabant, de ander guacamole in Ridderkerk. Het uurloon schommelt bij de meesten rond de tien euro, een vast contract heeft niemand. Ze hebben allemaal wel ergens last van: rugpijn, zere nek, een tennisarm.

"Ik werk harder dan ik kan, want ik wil blijven", zegt Zalina, een tengere vrouw van 32. "De Hollanders klokken na acht uur uit, de Polen, Slovenen en Roemenen gaan nog uren door." Moti: "En wat gebeurt er als je je ziek meldt?" Zalina kijkt verbaasd. "Dat doen we nooit."

Eén van de vrouwen zegt dat ze zeven dagen per week werkt, twee verschillende banen, om 1075 euro per maand te kunnen betalen voor haar kamer. De meeste anderen betalen rond de 1200 per maand, terwijl bij sommigen de ratten door de kamer lopen en ze het toilet vaak moeten delen. Ze vertellen over hoge bemiddelingskosten en duizenden euro's borg. Allemaal cash. De meesten staan niet ingeschreven bij de gemeente. "Volgens mijn huisbaas raak ik dan alles kwijt", zegt Zalina.

Nu zijn de vrouwen hier, in het nieuwe infopunt voor EU-migranten. Een kantoorruimte aan de Pleinweg in Carnisse, een wijk waar volgens officiële cijfers inmiddels een kwart van de 12.000 inwoners uit Oost-Europa komt, van wie de helft uit Polen. Behalve Poolse supermarkten zijn er inmiddels ook Poolse kroegen, kappers, kledingwinkels, een makelaar, een belastingadviseur en zelfs een kraamzorginstelling.

In het kantoortje waar we nu zijn, aan de Pleinweg, zat tot voor kort één van de tientallen uitzendbureautjes in de wijk. Nu is het gebouwtje het domein van twee Poolse medewerkers van de gemeente. Vandaag, op 21 juni 2021, wordt het officieel geopend. Er hangen groene en witte ballonnen om het te vieren. Dit moet één van de uitvalsbases worden van waaruit Rotterdam de problemen met de tienduizenden Oost-Europese arbeidsmigranten te lijf wil gaan.

'Huisbaas is ook mijn baas'

Ze krijgen er onder meer taalles, ook om voor zichzelf op te kunnen komen. "We worden minderwaardig behandeld", zegt Magda, die met haar vriendin in een fabriek in Zwijndrecht werkt. "Dat pikken we niet meer." Ze kunnen er ook uitleg krijgen over hoe ze kunnen klagen over hun woning, en worden er gestimuleerd om zich in te schrijven bij de gemeente.

Sommigen lieten het al doen, zoals Karolina (45), die een woning bleek te hebben waar je volgens de regels maximaal 520 euro per maand voor zou mogen vragen. Ze betaalde het dubbele. Of het nu is opgelost? "Nee, want mijn huisbaas is ook mijn baas. En ik kan mijn werk niet missen."

Twee maanden eerder wandelt Moti in een lange, zwarte jas een lokaaltje in Oud-Mathenesse binnen. Om de hoek zitten twee Poolse supermarkten en een Poolse slijterij. In deze wijk komt officieel 20 procent van de bewoners uit Oost-Europa - in werkelijkheid waarschijnlijk nog een stuk meer. "We weten niet eens wie hier precies wonen", zegt Moti. "En daardoor kunnen we mensen ook niet helpen."

En die hulp, zegt Moti, is nodig. Hij spreekt over mensonterende situaties, over uitbuiting, over huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus, over mensen die in kelderboxen zonder sanitair op de grond slapen. "Dit mag in onze stad niet gebeuren."

Een kelder in een portiek in de Tarwewijk, waar een Poolse man wekenlang sliep tot de politie hem wegstuurde en de kelder liet dichttimmeren. Een kelder in een portiek in de Tarwewijk, waar een Poolse man wekenlang sliep tot de politie hem wegstuurde en de kelder liet dichttimmeren.

En daarom zijn we hier. Eind 2020 besloot het college een wethouder speciaal op dit onderwerp te zetten. Burgemeester Aboutaleb wees Moti aan als portefeuillehouder. Topambtenaar André Vervooren werd aangesteld als directeur, en voor de periode 2021-2025 werd drie miljoen euro vrijgemaakt. Vandaag gaat het actieprogramma 'Werken aan een menswaardig bestaan' van start.

Cynisme ligt op de loer. Want tien jaar geleden kwam toenmalig wethouder Hamit Karakus met precies hetzelfde verhaal. Huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus moesten keihard worden aangepakt, de registratie moest beter... Karakus en Aboutaleb reisden er zelfs voor naar Roemenië en Bulgarije.

Niet ernstig genoeg

Ook topambtenaar Vervooren was er bij betrokken. "We hebben het inderdaad eerder geprobeerd", zegt hij op een regenachtige morgen in het stadhuis. "Maar je zet een paar stappen, en dan komen er ineens andere problemen die de aandacht opeisen, en dan zakt zo'n onderwerp weer weg. Het was blijkbaar nog niet ernstig genoeg."

Nu wel, zegt Vervooren. "Het gaat nu om zoveel mensen, en er gaan zoveel dingen tegelijk mis. Daarom hebben we nu ook een meerjarenplan gemaakt, over de duur van dit college heen. We gaan het anders doen, met nog meer samenwerking tussen alle partijen die bij het onderwerp betrokken zijn."

Terug naar de Pleinweg, 21 juni. Buiten klinkt getoeter: het Nederlands elftal heeft zojuist de eerste wedstrijd op het EK gewonnen. Binnen heeft Richard Moti nog één vraag aan de vrouwen: is er, ondanks alle ellende, ook iets fijn aan Nederland?

Even is het stil. Dan zegt een jonge vrouw: "De kinderen kunnen overal buiten spelen. En de dieren hebben het hier goed." Een ander: "De ziekenhuizen zijn veel beter." Andere vrouwen vallen bij. De wegen zijn beter, de scholen ook. Niemand wil terug. "In Polen wist ik dat mijn leven nooit beter zou worden", zegt een alleenstaande moeder. "Hier misschien wel."

En Magda? Ze pakt de hand van haar vriendin. Ze wonen samen. In een hok, maar toch. "We kunnen hier hand in hand over straat lopen. Thuis zouden we allang in elkaar zijn geslagen. We gaan nooit meer terug."