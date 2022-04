In juni riep Philips 5,5 miljoen Dreamstations terug na klachten over het apparaat door patiënten met slaapapneu. Of de klachten terecht zijn, is nog ongewis. Beleggers en juristen slijpen de messen. De gebruikers verlangen duidelijkheid.

Juichend onthaalde Cherly Beaumont (63) de Philips Dreamstation in haar slaapkamer. Door slaapapneu - waardoor ze ’s nachts regelmatig haar ademhaling stokt- raakte de Amsterdamse chronisch vermoeid en vergeetachtig. Dus toen het glimmend witte apparaat in 2016 op haar nachtkastje kwam te staan, verbeterde haar leven aanzienlijk. ‘Ik voelde me herboren.’

De vreugde bleek van korte duur. De Dreamstation begon vorig jaar plots raadselachtige bijwerkingen te vertonen. ‘Ik kreeg een droge keel en een brandend gevoel in mijn neus. En ik word soms wakker met water in mijn neus.’

Beaumont is niet de enige die haar apneu-apparaat wantrouwt. Sinds Philips in juni vorig jaar 5,5 miljoen Dreamstations terugriep, verkeert het elektronicaconcern in zwaar weer. Er zouden schuimdeeltjes kunnen afbrokkelen, die mogelijk kanker zouden kunnen veroorzaken. Wereldwijd stapten duizenden geschokte gebruikers naar de rechter om geleden gezondheidsschade op de fabrikant te verhalen.

Philips trekt bijna een miljard euro uit om reparaties uit te voeren, maar dat boezemt beleggers weinig vertrouwen in: de waarde van het aandeel is in een jaar tijd gehalveerd. Sommige beleggers, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters, sturen aan op het vertrek van topman Frans van Houten.

Nederland telt 100 duizend gebruikers van de Dreamstation, onder wie Greet Van Buren-Hardebol (78) uit Geldermalsen. Vrij snel nadat ze in 2016 de machine in gebruik nam, kreeg ze klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, geïrriteerde ogen en een zere keel. Bovendien heeft haar conditie een flinke knauw gekregen. ‘Voorheen fietste ik 80 kilometer, nu loop ik na 20 kilometer al te hijgen.’ Haar huisarts wijt het aan hartfalen, maar dat betwijfelt ze. ‘Ik geef dat apparaat de schuld.’

Of de slechte reputatie van het Philipsapparaat terecht is, is de vraag. Uit een steekproef van het RIVM vorig jaar blijkt dat er weinig deeltjes vrijkomen en de apparaten over het algemeen geen negatieve gezondheidseffecten veroorzaken. Wel raadt het instituut aan om nader onderzoek te doen naar het vrijkomen van styreen. Over deze plasticsoort bestaat nog geen overeenstemming in hoeverre deze kankerverwekkend is.

Die conclusie komt grofweg overeen met wat twee onafhankelijke toxicologen concluderen. Ze werden door Philips ingeschakeld om de beschikbare data te analyseren. Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht: ‘Er komen deeltjes vrij en die kunnen diep in de longen doordringen. Dat kan theoretisch leiden tot irritatie, maar aanwijzingen hiervoor heb ik niet.’ De toxicologen zien geen verhoogd risico op longkanker. Over styreen hebben de onderzoekers van Philips geen data ontvangen.

Het bedrijf noemt het ‘buitengewoon vervelend’ dat gebruikers geschrokken zijn, maar zegt dat het vorig jaar niet anders kon. ‘Toen we de terugroepactie aankondigden, gingen we uit van een worstcasescenario. We hadden beperkte informatie en konden niet uitsluiten dat sommige deeltjes kanker zouden veroorzaken. Dat zette ons voor de keus: of je roept alle apparaten terug en laat iedereen schrikken, of je creëert een gevoel van schijnveiligheid.’

Hoewel het concern meent dat de daadwerkelijke risico’s wel meevallen, laat het aanvullend onderzoek uitvoeren om alle risico’s uit te sluiten. De resultaten worden binnen twee maanden verwacht. Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken, niet alleen door Amerikaanse juristen die massaclaims voorbereiden, maar ook door de Nederlandse advocaat Mark de Hek. Hij vertegenwoordigt ruim vijfhonderd Dreamstation-gebruikers die het concern aansprakelijk stellen voor gezondheidsproblemen.

Ze willen precies weten welke schade het apparaat veroorzaakt. Een minstens even grote ergernis is het trage tempo van vervanging. Want van de 5,5 miljoen apparaten zijn er wereldwijd nu 1,4 miljoen vervangen. Dat betekent dat het overgrote deel (4,1 miljoen) nog in gebruik is, waarvan 75 duizend in Nederland. Eind 2022 wil Philips 90 procent vervangen hebben, zegt de woordvoerder, maar hij vraagt ook om begrip. ‘We produceren normaal gesproken een miljoen Dreamstations per jaar. Nu willen we in een jaar tijd vijf keer zoveel vervangen. Een enorme operatie.’

Gebruikers zoals Van Buren en Beaumont moeten daarom geduldig afwachten. Het plaatst hen voor een dilemma: de klachten voor lief nemen en de Dreamstation blijven gebruiken, of stoppen met gebruik. Een keuze uit twee kwaden, weet Ed van der Goes (60), die het apparaat sinds 2019 in huis heeft. ‘Als mijn ademhaling 's nachts stokt, heb ik gebrek aan zuurstof. Dat kan leiden tot hart- of nierbeschadiging. Maar ondertussen weet ik nog steeds niet wat de gevolgen zijn van het gebruik van de Dreamstation.’

Gebruikers proberen aan dit dilemma te ontsnappen door van leverancier te wisselen, die hen het apparaat in bruikleen geeft. Want waar bestaande apneupatiënten moeten wachten tot Philips de Dreamstation vervangt, ontvangen nieuwe patiënten direct een nieuw of gerepareerd model.

Voor deze sluiproute wordt een stokje gestoken: leveranciers nemen sinds vorige zomer geen klanten meer van elkaar over. Daarmee wordt het overstappen voor consumenten belemmerd. Hoewel de leveranciers meermaals overleg met elkaar voerden, benadrukken woordvoerders van Mediq en Vivisol dat ze het besluit ieder op eigen initiatief hebben genomen. Ze zijn bang dat er door massaal overstappen geen apparaten overblijven voor nieuwe patiënten. Het is vooralsnog onduidelijk of dit in strijd is met mededingingswetten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt beraadt zich nog op een standpunt.

Tot die tijd geven de meeste gebruikers zich noodgedwongen over aan de Dreamstation. Ook Cherly Beaumont, hoewel ze sinds vorig jaar gebruikte filters uit het apparaat zorgvuldig bewaart en telefoongesprekken met het concern opneemt. Het zijn tekenen van een diep wantrouwen tegen de fabrikant. Ze hoopt dat Philips snel langskomt om de machine te vervangen. Maar veel liever is ze überhaupt niet meer afhankelijk. ‘Ik bid dagelijks tot God dat hij mij geneest.’