"Pas als je het zelf ervaart, weet je wat dementie met iemand doet", zegt Lianne van Dam van het Odensehuis in Oud-Beijerland. "Dat geldt voor iedereen die om de persoon met dementie heen staat: van familie, professionals en mantelzorgers tot de caissière in de supermarkt."

Wat betekent dementie bijvoorbeeld voor jou in het dagelijkse leven? En hoe gaan anderen met je om? Met een speciale virtual reality-bril is dat nu te ervaren in het Odensehuis in Oud-Beijerland, een inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie. Zij, én hun netwerk, hebben in het beginstadium veel vragen en kennen vaak heftige emoties en verwarring.

Hoe kun je helpen?

Het Trimbos-instituut heeft de speciale bril ontwikkeld die inzicht geeft in de belevingswereld van iemand met dementie. Hoe maak je contact en hoe kun je iemand op de juiste manier kan helpen? Bijvoorbeeld op straat, in het café of in de supermarkt. Even later zet Lianne een van de brillen op het hoofd van Corrie. Na ruim tien minuten gaat de bril af.

Dit is wat ze onder andere heeft gezien: ,,Er is een dagelijkse situatie nagebootst. Je komt thuis en moet de boodschappen opruimen. Maar alle keukenkastjes zien er hetzelfde uit. Achter welke deur zit ook al weer de koelkast? Dan ga je koffie zetten. Ook dat lukt niet. Je vergeet het zakje en schept de koffie in de filter. Het apparaat werkt niet en je denkt dat het kapot is. Dan kom je erachter dat de stekker niet in het stopcontact zit. Maar ook de koffiepot ben je vergeten. Snel zet je er een mok onder om de koffie op te vangen. Wat heb je nou gedaan?, moppert je dochter als ze binnenkomt. Je snapt niet waarom ze zo boos is.”

Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat weinig inwoners in de Hoeksche Waard iets over dementie weten. Ongeveer de helft van de mensen heeft er niet mee te maken en reageert in de trant van: ‘Ik heb geen ervaring met dementie, ik kan dus niet zeggen wat ik mis in mijn omgeving om het dementievriendelijk te maken.’ Dat beeld zal de komende jaren sterk veranderen. Momenteel zijn er in de Hoeksche Waard 1600 mensen met dementie. In 2040 is dat aantal naar verwachting verdubbeld tot 3200.

Dit is waarmee het vaak begint

Door de vergrijzing van het eiland is de kans op dementie in de Hoeksche Waard een op vier, landelijk is dat een op vijf. De ziekte ontwikkelt zich langzaam. Het begint vaak met kleine gedragsveranderingen. Concentreren op bijvoorbeeld een tv-uitzending of een gesprek kost extra inspanning. Tussen het moment van de diagnose en de eindfase kunnen zes tot acht jaar liggen.

Zorginstanties komen meestal pas in de eindfase in beeld. Voor die tussentijd zijn Odensehuizen een uitkomst. Van Dam: „Onze ervaring is dat regelmatige bezoekers van een Odensehuis gemiddeld twee jaar langer thuis kunnen wonen.”

In 2019 bestond het Odensehuis vijf jaar. De GGD Zuid-Holland-Zuid heeft toen het programma Into D’Mentia in de Hoeksche Waard ingezet. Zij bekostigen de licentie, apparatuur en training. Inmiddels zijn zestien personen via verschillende organisaties getraind in het begeleiden van deze virtual reality-ervaring. Op dit moment reizen er vier brillen door de Hoeksche Waard. De brillen en licenties verlopen binnenkort en het is nog niet duidelijk wie het vernieuwde programma gaat financieren.

Kans op dementie verkleinen

Een gezonde leefstijl kan de kans op dementie verkleinen. Naast gezonde voeding is het belangrijk om in beweging te blijven, weet Van Dam. „Bijna dagelijks maken we een wandeling over de kinderboerderij. Maar we zoeken nog mensen die regelmatig langs willen komen voor het geven van een uurtje beweging of kunnen helpen bij een potje jeu de boules.’’