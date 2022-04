Drones die drugs, telefoons en wapens gevangenissen binnensmokkelen zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid bij bewakingspersoneel. Vakbond FNV roept het ministerie van Justitie en Veiligheid daarom op snel maatregelen te nemen om drones te weren.

Alle gevangenissen in Nederland hebben in meer of mindere mate last van radiografisch bestuurde vliegtuigjes, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Exacte cijfers heeft de dienst niet. Vakbondsman Yntse Koensen van de FNV vindt dat het kabinet haast moet maken met de aanpak om het vliegen van drones boven gevangenissen onmogelijk te maken.

"Met behulp van drones brengen criminelen heel veel contrabande als drugs en telefoons binnen. Hierdoor kunnen gedetineerden binnen de gevangenismuren doorgaan met crimineel gedrag. Dat leidt tot onveiligheidsgevoelens bij het personeel'', zegt Koensen.

De DJI bevestigt dat in 2020 is geprobeerd zo'n duizend telefoons naar binnen te smokkelen. Bijna 90 procent van 1800 bevraagde medewerkers denkt dat gedetineerden daartoe in staat zijn, aldus een recent onderzoek van de FNV. Een gevolg hiervan is dat driekwart van het personeel vindt dat de intimidatie waaronder geweld toeneemt.

Netten

Een mogelijkheid om het binnensmokkelen van de contrabande via de lucht onmogelijk te maken is het spannen van netten boven luchtplaatsen. Een aantal gevangenissen in Nederland heeft deze maatregel genomen, zoals de PI Alphen. Toch probeerden criminelen begin maart hier via een op afstand bestuurd vliegtuigje twee mobiele telefoons naar binnen te smokkelen.

De PI Arnhem heeft sinds november een extra beveiligde afdeling voor 24 zware criminelen. Ondanks de noodkreet van de FNV kiest directeur Toon Molleman van de PI Arnhem niet voor deze vorm van bescherming. "Mijn medewerkers inspecteren de luchtplaats voor het luchtmoment uitvoerig", meent directeur Toon Molleman.

En dan zijn er nog de technische maatregelen om drones boven gevangenissen te weren. "Het gaat om maatregelen die drones kunnen detecteren en de radioapparatuur in de drones verstoren. Om veiligheidsredenen doen we hier geen nadere mededelingen over", zegt een woordvoerder van de DJI.

Geld

Vakbondsman Koensen denkt te weten waarom de DJI nog steeds geen oplossing heeft voor het prangende veiligheidsprobleem. "Er zijn proeven gedaan om gevangenissen te beschermen tegen drones. Kom op met de resultaten. We weten dat er technische mogelijkheden zijn, maar dat kost allemaal geld", zegt Koensen.

Daar zit volgens hem de bottleneck. Minister Sander Dekker heeft geen geld nagelaten om de werkdruk te verminderen en de veiligheid te verhogen, stelt de vakbondsman.

De DJI is het niet met hem eens. "Het kabinet heeft eerder al 3 miljoen euro structureel extra uitgetrokken voor onder meer de verdubbeling van het aantal speurhonden, extra netten en detectiemogelijkheden. Ook zijn er meer zoekacties in gevangenissen."

Kamerlid Michiel van Nispen van de SP heeft Kamervragen gesteld over maatregelen tegen drones. Hij vindt dat juist in gevangenissen met een extra beveiligde afdeling voor zware criminelen zoals in de PI Arnhem er alles aan gedaan moet worden om het personeel te beschermen tegen criminelen.

Expert: 'niet vliegen-zone' is niet zomaar geregeld

Afdoende bescherming tegen drones is geen sinecure, meent drone-expert Wiebe de Jager van de site Dronewatch.nl. In eerste instantie moet een gevangenis beschikken over radio-ontvangers of radarsystemen om rondvliegende drones te kunnen detecteren.

Inbreken op de radioverbinding of het verstoren van het navigatiesignaal (gps) van de drone brengt complicaties met zich mee. "Er zal maar net een vliegtuig overvliegen dat ook afhankelijk is van gps. Dat wil je niet treffen", zegt De Jager.

Een ander beveiligingsmiddel is om alle drones te voorzien van een kaart met daarop verboden locaties als gevangenissen, vliegvelden en havengebieden. Geofencing heet deze techniek, waarbij de drone tegen een soort virtueel hekwerk botst en niet verder kan. Nadeel hiervan is dat kwaadwillenden dit systeem kunnen omzeilen.

"Dan is er nog een Jip-en-Janneke-versie en dat is de binnenplaats van je gevangenis overspannen met een net. Dat kan lastig zijn met grote complexen en ze moeten echt heel goed bevestigd worden. Drones worden namelijk steeds kleiner", zegt De Jager.