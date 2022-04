Narda Teke-Bozkurt is een slachtoffer van het toeslagenschandaal. De Enschedese moest 30.000 euro onterecht terugbetalen. De maand nadat ze de laatste termijn overmaakte naar de Belastingdienst werd ze beëdigd als advocaat. Nu staat ze vijftig andere gedupeerden bij.

De strijdlust is enorm bij Narda Teke-Bozkurt. Ze draaide haar eigen leed om in kracht, zegt de 32-jarige Enschedese. Met die kracht helpt ze als sociaal advocaat vijftig gedupeerden in het toeslagenschandaal. Allemaal mensen die jarenlang onterecht als fraudeur te boek stonden en daardoor tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag onterecht moesten terugbetalen. Waardoor levens zijn verwoest, relaties zijn gestrand, mensen uit hun huis werden gezet of zelfs hun kinderen kwijtraakten.

Narda Teke is één van hen. Iets waar ze pas onlangs publiekelijk voor uitkwam. "De schaamte is enorm", zegt ze aan de tafel in haar kantoor bij Bolwerk Advocaten, waar ze partner is. De tafel waaraan ze afgelopen jaar tientallen huilende mensen sprak. Die het niet meer zagen zitten, omdat ze onterecht tienduizenden euro's moesten terugbetalen.

Schaamte te groot om te vertellen

Een verhaal dat de Enschedese maar al te goed kent. Jarenlang zat ze in dezelfde ellende en had ze geen cent over, omdat de Belastingdienst al haar geld opeiste. Lang hield ze zich stil, de schaamte was te groot. Tot ze half maart een excuusbrief kreeg van de regering, ondertekend door premier Mark Rutte. 'U bent geen fraudeur. Daarom bieden wij onze excuses aan.' "Dat wist ik natuurlijk allang, dat ik geen fraudeur ben", zegt ze. "Die formulering voelt als een trap na. Alleen de confetti ontbrak."

Het deed zo'n pijn dat ze besloot haar stilzwijgen te doorbreken. Ze plaatste een bericht op haar LinkedIn-profiel, dat inmiddels meer dan een miljoen keer gelezen is. Haar cliënten wisten al wel dat hun advocaat ook een slachtoffer is. Teke: "Ik had heel veel huilende mensen aan deze tafel. Ik zeg dan: 'Ik begrijp wat u voelt'. Ze snapten niet hoe ik dat kon voelen, maar als ik dan vertelde dat ik zelf ook slachtoffer ben, dan schiep dat gelijk een band."

Geen geld voor boodschappen

Want de Enschedese weet donders goed hoe 'het' voelt. Al haar geld ging jarenlang op aan het afbetalen aan de Belastingdienst. Ze had geen geld voor boodschappen, geen geld om een nieuwe jas voor haar kinderen te kopen. En het belangrijkste: geen tijd om bij haar jonge kinderen te zijn.

Het begon in de periode 2011-2013. Ze studeerde hbo Rechten en huurde thuis een gastouder in voor haar twee kinderen via gastouderbureau Bebim en later For Kids. Alle papieren waren in orde maar in 2013 kreeg ze de melding dat alles werd teruggevorderd. Teke: "Een buitenlandse achternaam, een gastouderbureau met een buitenlandse naam. Dan sta je gelijk op de zwarte lijst."

Ze maakte bezwaar, stuurde alle papieren op en kreeg telkens de mededeling dat de Belastingdienst niets had ontvangen. Ook niet als ze de papieren aangetekend verstuurde en een bevestiging kreeg dat de papieren waren afgeleverd. "Het standaardverhaal, ik hoor het nu ook bij mijn cliënten", zegt ze. "We grappen wel eens dat de Belastingdienst ergens een enorme berg papier moet hebben. Ik lach nu wel, maar de frustratie is enorm."

Belastingdienst eist 30.000 euro terug

Als jonge rechtenstudent voelde ze zich machteloos en zag geen andere uitweg dan de teruggevorderde 30.000 euro te betalen. Geld voor een advocaat had ze niet en de tegenstand was zo groot dat ze op eigen kracht de strijd niet aan kon. "Ik studeerde, had twee kleine kinderen, mijn partner mocht nog niet werken", zegt ze. "Al snel had ik een huurachterstand, achterstand op de energienota en ik kreeg bericht van de hogeschool dat ik binnen twee dagen collegegeld moest betalen en anders zou ik worden uitgeschreven. Het was heftig, maar ik zette mijn verstand op nul en zocht verschillende bijbanen."

Narda Teke werd een maand nadat ze de laatste termijn afbetaalde aan de Belastingdienst beëdigd als advocaat. Ze is nu partner bij Bolwerk Advocaten in Enschede. Narda Teke werd een maand nadat ze de laatste termijn afbetaalde aan de Belastingdienst beëdigd als advocaat. Ze is nu partner bij Bolwerk Advocaten in Enschede. Foto: Frans Nikkels Fotografie

Ze draaide dubbele diensten bij een supermarkt, 's ochtends in de bakkerij, in de middag en avond achter de kassa. En ze werkte bij een incassobureau. Haar jongste kind was toen net geboren. "Ik was altijd weg. Ik ben parttime mama, mijn kinderen weten niet anders", zegt ze.

Advocaat worden als de grote droom

Ze had echter een doel voor ogen: advocaat worden. Daarvoor mocht ze niet failliet gaan. Als dat in de boeken staat, dan kan ze niet beëdigd worden. Zeven jaar deed ze erover om alles terug te betalen, met veel ondersteuning. Teke: "Er waren weken dat ik geen boodschappen kon doen. Als mijn kind een jas nodig had, dan moest ik mijn ouders, broer of zus aankijken. Dat voelde verschrikkelijk."

Ze zette echter door. "Maar de tijd die ik gemist heb met mijn kinderen krijg ik nooit meer terug." Jarenlang ging al haar geld naar de Belastingdienst. Werd op de 20ste van de maand haar loon gestort, dan werd het diezelfde dag alweer afgeschreven. Na al die jaren kwam daar in januari 2020 eindelijk een einde aan, de laatste termijn werd afgeschreven. Een maand later werd ze beëdigd als advocaat.

Vijftig cliënten als sociaal advocaat

Nu heeft ze vijftig cliënten die in hetzelfde schuitje zitten. Ze is sociaal advocaat, de gedupeerden worden via de Raad voor Rechtsbijstand naar haar doorverwezen. De Enschedese wil hen dolgraag helpen, maar heeft het gevoel overal te worden tegengewerkt. Teke: "Sinds januari 2021 ben ik bezig om dossiers op te vragen. Ik heb nog niets gehad. De inhoud van dossiers moet eerst worden zwart gelakt. Waarom? Wat heb je te verbergen?"

Zonder dossiers kan ze niets. Die zijn nodig voor de toetsing van de situatie en op basis daarvan wordt bepaald of iemand recht heeft op terugbetaling en op hoeveel geld dan. Ze heeft de Belastingdienst inmiddels in meerdere zaken in gebreke gesteld, plus een dwangsom gevorderd. "Ik wacht acht weken en als ik dan geen reactie heb, dan dien ik beroep in bij de rechtbank", zegt ze.

Inmiddels heeft ze dat in vier zaken gedaan, maar ook daar wordt niet op gereageerd. "Eentje heb ik al in november ingediend, de rechtbank heeft het nog niet behandeld", aldus Teke. Ondertussen duurt de ellende bij haar cliënten voort. "Ik denk dat 80 procent van de gedupeerden hier niet goed uit is gekomen", zegt ze. "Een enkeling vond de kracht om zich er net als ik uit te vechten. Maar als er uit het niets 150.000 euro wordt teruggevorderd, dan weet je echt niet meer wat je moet doen."

Nog door na diagnose kanker?

Ze heeft een cliënt van amper 40 jaar bij wie net voor de tweede keer kanker is geconstateerd. Die vraagt zich af of ze de zaak nog wel door moet zetten. Teke: "Want gaat ze überhaupt meemaken dat dit wordt afgerond?" Of de vrouw die vijf succesvolle ondernemingen had en er met drie noodgedwongen is gestopt. Die haar huis in de Randstad moest verkopen en nu met haar gezin in een eenkamerappartement in Enschede woont, omdat het hier goedkoper wonen is. En de gedupeerde die niet naar de begrafenis van haar eigen ouders kon, omdat ze niet meer welkom was in de familie nadat de Belastingdienst haar officieel als fraudeur aanmerkte.

Het is maar een kleine greep uit de verhalen die Teke elke dag hoort van haar cliënten. Uitzicht op een oplossing is er niet. Premier Mark Rutte zei vorige week dat hij vreest dat de afhandeling nog jaren duurt. Ook Teke denkt dat het zeker twee tot vijf jaar duurt voordat al haar cliënten geholpen zijn.

Geen enkele informatie van de overheid

"Het is drie keer ruk hoe het nu loopt", zegt ze. "De dossiers moeten onmiddellijk naar de advocaten en de gedupeerden. Hoezo alles zwart lakken? Dat moet zogenaamd volgens de privacywet AVG, voor de medewerkers die de dossiers hebben behandeld. Maar wat denken ze dat ik daarmee doe? Het gaat mij echt niet om die namen. Ik heb erg het gevoel dat ze nu allerlei regeltjes aan het bedenken zijn om dingen terug te draaien. Het kabinet deed het slim. Die zei: 'Jullie krijgen allemaal een gratis advocaat.' Maar die advocaat krijgt geen enkele informatie." Maar opgeven, dat nooit. Teke: "Ik geloof heilig dat het goed komt. Maar dan moet het huidige kabinet wel inzien dat het nu niet loopt. Misschien moet hier een aparte minister voor worden benoemd."

Eigen zaak uit handen gegeven

Haar eigen zaak behandelt ze niet, die heeft ze in handen van een andere advocaat buiten de regio gegeven. Ook die krijgt nog geen enkele informatie. Elke gedupeerde heeft ook recht op in elk geval 30.000 euro. Daar heeft ze zelf ook nog geen cent van gezien. En het is ook niet genoeg vindt ze, het is namelijk precies het bedrag waar ze sowieso recht op heeft, omdat ze dat onterecht aan de Belastingdienst terugbetaalde. En daar moet dan nog een vergoeding bij voor alle geleden schade.

Leed omgezet in kracht

Zelf leeft ze nu haar droom als sociaal advocaat. Teke: "Dat is mijn passie. Ik kon mijn leed omdraaien in kracht. Maar het was verschrikkelijk. Als je als jonge vrouw studeert en werkt en je kunt nog niet eens je eigen boodschappen betalen. Dat je daarvoor een beroep moet doen op je ouders. Mijn moeder komt nog wel eens met een tas boodschappen langs. Dan zeg ik: 'Mam, dat is nu echt niet meer nodig'. Maar dat zit er zo bij haar in."

Ze werkt nu fulltime als advocaat, haar man draait lange diensten in een bakkerij. Maar kinderopvangtoeslag aanvragen? Dat nooit meer. "Dat durf ik niet meer. De angst voor de overheid is te groot."