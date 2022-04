Veel vakantiegangers zagen afgelopen zaterdag hun vakantie in het water vallen door de wilde staking van bagage- en vrachtpersoneel van KLM. Er was veel onbegrip bij de reizigers, maar volgens bagagemedewerker Walter van der Vlies (53) kon het zo niet meer verder. 'Als er nu niets gebeurt, gaat de doos van Pandora open.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bagagemedewerker Walter van der Vlies (53) is al 33 jaar in dienst bij KLM. Hij begon op zijn twintigste bagage in en uit te laden. Nu is hij leidinggevende bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Zijn carrière begon ook in woelige omstandigheden zoals vandaag. "Voordat ik er werkte, was er ook een spontane staking uitgebroken om meer werkkrachten te eisen. KLM schreef vacatures uit, en toen ben ik erbij gekomen."

In al die jaren is het werk voor hem alleen maar belastender geworden. "Het is fysiek heel zwaar: we werken in weer en wind, het zijn onregelmatige uren en de koffers zijn vaak heel zwaar. De laatste jaren zijn er steeds meer vliegtuigen en meer passagiers bijgekomen. Dat wil zeggen: meer werk. Maar er zijn steeds minder mensen om dat werk uit te voeren."

Onvrede is er al langer

De staking was dan wel spontaan en niet georganiseerd door de vakbond, maar de onvrede onder het personeel was er volgens Van der Vlies al langer. "Al vanaf de zomervakantie van vorig jaar is de werkdruk enorm hoog en die is tijdens de latere vakanties alleen maar opgelopen."

De druppel die de emmer deed overlopen, was het nieuws dat KLM het bagagewerk zou uitbesteden aan een andere afhandelaar. "We wilden de directie spreken en samen nadenken over oplossingen."

Vooral de kwestie rond de uitzendkrachten veroorzaakt wrevel. Door de coronacrisis zijn alle mensen met een tijdelijk contract op straat gezet, en zij zijn nog niet teruggekomen. De arbeidsomstandigheden zijn onaantrekkelijk, vindt Van der Vlies. "11,50 euro als brutoloon en geen perspectief op een vast contract. Daar moet echt iets aan gebeuren. Als je een vast contract hebt bij KLM, heb je betere voorwaarden, maar vaste contracten biedt het bedrijf al jaren niet meer aan."

Samen oplossingen zoeken

Maar was een wilde staking nu de beste manier om dat punt te maken? Ook Van der Vlies stelt zichzelf die vraag. "Achteraf kan het altijd beter. We zijn teleurgesteld dat het zover heeft moeten komen. Het was ook ontzettend vervelend voor ons om passagiers teleurgesteld naar huis te zien vertrekken. Er was zeker begrip voor de reacties van de reizigers, maar niet voor KLM. De top is niet op tijd met goede maatregelen gekomen."

Van der Vlies hoopt dat er eindelijk veranderingen zullen komen. Volgens hem zal de directie van KLM met zowel de personeelsleden van de actie als met de vakbond spreken. "De zomer staat voor de deur en dan moeten we juist heel veel passagiers tevredenstellen. Dat kunnen we enkel door samen oplossingen te zoeken. Ik ga ervan uit dat de directie daar ook zo over denkt."

En wat als er niks verandert? Dan kunnen de passagiers van Schiphol zich voorbereiden op nog meer acties van het bagagepersoneel. "Dan gaat de doos van Pandora open. We willen niet zo veel, gewoon meer mensen om het werk te doen. Die veranderingen moeten er nu komen, niet pas tegen de zomervakantie." Als er niets gebeurt, wordt het probleem alleen maar groter, denkt hij. "Mensen staken alleen als ze wanhopig zijn. Hopelijk was dit de eerste en de laatste keer."