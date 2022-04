Vechtgroepen van voetbalsupporters knokken niet meer alleen tegen elkaar op afgelegen plekken, maar rukken op naar winkelstraten. Ook zoeken ze vaker 'ruzie' met de politie bij politieke demonstraties. 'De kans dat het een keer fout gaat, neem toe.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat stelt Bureau Beke uit Arnhem. Het gaat om een trend die zorgen baart, stelt onderzoeker Joey Wolsink van Bureau Beke uit Arnhem. "Ze beginnen een gevaar te vormen voor de politie en burgers."

Beke deed nieuw onderzoek naar vechtafspraken tussen hooligans van betaaldvoetbalclubs. Hun eerste onderzoek vier jaar geleden gaf een inkijkje in de wereld van hooligans die afspraken maken om tegen elkaar te gaan vechten. De goedgetrainde knokploegen troffen elkaar op afgelegen plekken; in bossen of industrieterreinen. De vechtafspraken bleken voorzien te zijn van regels, een competitiereglement en een scheidsrechter.

Uit het rapport dat vandaag verscheen blijkt dat de geoefende vechtmachines zich niet meer beperken tot de bossen. In coronatijd zijn ze ook actief geworden bij politieke demonstraties, zoals bij de coronarellen in Rotterdam. Daardoor vormen ze een bedreiging voor de openbare veiligheid. "De vechtgroepen oefenen en selecteren door, waardoor het niveau van de vechters omhoog gaat. Er worden ook vechters 'ingehuurd' voor de onderlinge wedstrijden", aldus het nieuwe rapport.

Wapens

"Nu zie je ook dat de regels bij de vechtafspraken niet meer zo strak worden gevolgd en dat er wel wapens worden meegenomen. De kans dat het een keer fout gaat en iemand bijvoorbeeld overlijdt neemt toe", aldus Wolsink. Ook verlaten ze de bossen en zijn er confrontaties op plekken, zoals de horeca, waar ook andere mensen zijn.

"Je ziet bovendien dat ze vaker tijdens demonstraties de confrontatie opzoeken met de mobiele eenheid. Het is dan voorstelbaar dat de ME een keer het onderspit delft." De aanpak van de vechtgroepen kun je daarom volgens hem niet meer alleen overlaten aan de 'voetbal-agenten' van de politie.

"Straks staan ze een keer tegenover andere agenten. De politie moet zich daar bewust van zijn en zich daarop breder voorbereiden."

Rellen na NEC - Vitesse. Rellen na NEC - Vitesse. Foto: Paul Rapp

Bivakmutsen

In het vervolgonderzoek werd informatie uit de politiesystemen over vijf verschillende voetbalclubs onderzocht. De onderzoekers moesten toezeggen niet bekend te maken welke clubs dat zijn. Uit het onderzoek van vier jaar geleden bleek dat van de Gelderse clubs Vitesse en NEC over een vechtgroep beschikken.

In het nieuwe rapport worden ongeregeldheden genoemd. Na afloop van NEC-Vitesse braken Vitessefans met bivakmutsen op uit het uitvak van De Goffert. "Of dit zo'n vechtgroep is, kan ik niet zeggen. Dat weten we niet. Maar het is aannemelijk. Deelname geeft veel status binnen de harde kern. Zo'n bivakmuts in de kleuren van de club verdien je, denk ik, niet zomaar."

Wie zijn deze vechters? Vrijwel alle deelnemers aan vechtafspraken zijn supporter van de betaald voetbal organisatie (BVO) in wiens naam zij vechten. Vaak zijn het mannen van rond de dertig jaar, die in de stad of dichtbij de stad van hun club wonen. Het betreft een gemêleerd gezelschap bestaande uit personen met een laag IQ, studenten, werklozen, zelfstandigen en criminelen. Meestal is hun opleidingsniveau laag en gebruiken ze drugs. Ze dragen bivakmutsen en vissershoedjes in de clubkleuren van de BVO, plakken stickers met het logo van de vechtgroep in stadions en in steden, dragen T-shirts en tatoeages. De vechtgroep bestaat uit ongeveer 20 tot 35 mannen.

Wolsink stelt dat het voor de politie moeilijk en lastig is om door te dringen 'tot de heimelijke wereld van de vuistgroepen.' In het rapport zegt een politiebron het te betreuren dat de politie de eigen aanpak, de persoonsgerichte aanpak van hooligans heeft losgelaten.' Zeker nu er nieuwe aanwas is van jongere relschoppers.

"Die jonge gastjes in al die zwarte kleding zijn soms nog gekker dan vroeger. Onder invloed van drugs en alcohol denken die totaal niet aan een stadionverbod. Ze laten zich meeslepen in de sensatie", aldus de politiebron. Bij de methode Hooligans in Beeld werden notoire relschoppers uit de anonimiteit gehaald.

"Buiten het voetbal zochten we hooligans op, spraken hen aan of maakten ze het leven zuur. Dat werkte hartstikke goed en preventief. Ze bleven weg of hielden zich gedeisd. Maar dan moet je wel precies weten welke gasten je moet hebben."