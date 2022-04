We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: kan te veel koffie een hartaanval veroorzaken?

Er zijn allerlei manieren om een kop koffie te zetten. De een heeft graag filterkoffie, terwijl de ander de voorkeur geeft aan de French press. Niet alleen de smaak is per bereidingswijze anders, ook de samenstelling die uiteindelijk in het kopje terechtkomt verschilt. Is de ene koffie gezonder dan de andere?

Hoe meer gefilterd de koffie, hoe beter. "Dat heeft te maken met cafestol en kahweol," legt hoogleraar voeding en ziekte Ellen Kampman van Wageningen University uit. "Dat zijn twee vetachtige stofjes die het slechte LDL-cholesterol in je bloed verhogen. Bij filtering van de koffie blijven ze, in ieder geval grotendeels, in de drab achter."

LDL-cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een teveel in je bloed blijft plakken aan de binnenkant van je bloedvaten, waardoor de kans op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte groter wordt.

French press - ook wel doordrukkoffie genoemd - kun je om die reden beter laten staan. "Daar zit vaak een bepaalde mate van drab in," zegt de hoogleraar. "Net als in kookkoffie."

De minste cafestol zit in koffie gezet met een papieren filter, met een percolator, van pads en in oploskoffie. In koffie van de populaire cupjes en in espresso zit meer van de vettige stof. Daarom raadt het Voedingscentrum aan daarvan maximaal twee à drie kopjes per dag te drinken.

Koffie kent wat gezondheidseffecten betreft een bijzondere paradox. Het drinken van drie à vier koppen gefilterde koffie kan hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker juist voorkomen. "Hoe dat precies zit, wordt momenteel verder onderzocht, maar het lijkt een gunstige werking te hebben op het vet rondom de lever." Het devies van Kampman? "Voorkom dat je die koffiedrab binnenkrijgt."