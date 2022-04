Heb je als jong meisje gynaecologische problemen, dan kan alleen een kinderarts of alleen een gynaecoloog niet altijd even goed helpen. Door de krachten te bundelen, worden meisjes sneller geholpen. "Sommige problemen, zoals een huidafwijking aan de schaamlippen, worden bij kinderen niet gemakkelijk herkend.''

Menstruatieproblemen, overbeharing, pijn bij de vulva: het is een greep uit de klachten waarvoor jonge patiënten naar het spreekuur van Marloes de Vleeschouwer en Josine van der Heyden in het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlietland komen. De Vleeschouwer is gynaecoloog en Van der Heyden is kinderarts-kinderendocrinoloog (specialist op het gebied van hormoonaandoeningen). In de vijf jaar dat zij het spreekuur kindergynaecologie houden, hebben ze veel van elkaar geleerd.

Dat gezamenlijke spreekuur is belangrijk, vinden de artsen, omdat problemen met de geslachtsorganen waar jonge meisjes tegenaan lopen, vaak anders zijn dan problemen van volwassen vrouwen. "Als een patiëntje iets gynaecologisch heeft, maar ze is pas vijf jaar, dan kun je dat vaak niet alleen als kinderarts en niet alleen als gynaecoloog oplossen'', aldus De Vleeschouwer. "Wij kijken naar het complete plaatje.''

Van der Heyden geeft een voorbeeld: "Als de menstruatie uitblijft, dan komt dat óf door een probleem met de hormonen, óf doordat het bloed er niet uit kan; een aanlegstoornis. Dan kan ik eerst onderzoek doen en kunnen ze daarna naar Marloes, of ze komen in een keer bij ons en dan kijken we er samen naar.'' De Vleeschouwer vult aan: "Het fijne is dat je bij het eerste consult al een totaalbeeld krijgt. Wij vullen elkaar heel goed aan op alle vlakken, dus dat werkt fijn.''

Seksueel actief

De Vleeschouwer benadrukt dat niet elk meisje onder de 18 met gynaecologische problemen bij de kindergynaecologie terechtkomt. "Stel: je komt hier als je 17 bent. Je bent seksueel actief en hebt een chlamydia-infectie opgelopen via je vriendje. Dat heeft niets met kindergynaecologie te maken. Meisjes die dingen doen die volwassen vrouwen doen, komen naar het gewone gynaecologie-spreekuur.''

De klachten waarmee patiënten aankloppen zijn legio: van menstruatieproblemen tot overbeharing en van pijn in de buik tot aangeboren afwijkingen. "Als er bij een meisje dat aan het spelen is een kraaltje naar binnen gaat, krijgt het sterk ruikende afscheiding. Daar kom je bij een kind niet gauw achter en dat zijn dingetjes die je bij volwassen vrouwen niet tegenkomt'', aldus De Vleeschouwer. "Of misschien wel, maar dan zijn het andere dingen dan kraaltjes'', zegt ze lachend. "Dat is weer een heel ander verhaal.''

'Pittig examen'

Hoewel kindergynaecologie in Nederland geen officieel erkende specialisatie is, hebben de twee artsen wel hét internationaal examen afgelegd voor kindergynaecologie. Daarmee zijn ze twee van de zeven in Nederland die dat examen hebben gedaan. "Dat was een pittig examen'', vertelt De Vleeschouwer. "We zijn nu het enige ziekenhuis in Nederland waar zowel de kinderarts als de gynaecoloog dat certificaat heeft en - voor zover wij weten - zijn we de enigen die het spreekuur samen houden. Dat past bij ons als topklinisch ziekenhuis en daar zijn we trots op.''

Sinds de twee vrouwen samenwerken, merken ze hoeveel ze van elkaar leren. Van der Heyden: "Dat dingen niet altijd zo zwart-wit zijn als ze in de boeken staan, merk ik bij Marloes bijvoorbeeld heel erg met de anticonceptiepil. Dat is echt een vak apart.'' De Vleeschouwer: "Als ik zeg dat we een bepaalde pil voorschrijven, zegt Josine bijvoorbeeld: 'Heeft dit geen invloed op de groei?' '' Van der Heyden: "Precies, dat speelt bij mij weer. Daar kunnen we heel goed met elkaar over sparren en daardoor kunnen we de kwaliteit van de zorg verhogen.''

Deze gezamenlijke aanpak past volgens De Vleeschouwer goed in de huidige tijdgeest, waarbij in de zorg steeds meer naar het volledige plaatje wordt gekeken. "We realiseren ons steeds meer dat je echt naar de patiënt moet kijken en niet: dit is het ziektebeeld dat we uit ons boek kennen en elke patiënt past daarbij.''

Uitkleden

Ook voordat het spreekuur in het leven werd geroepen, overlegden de artsen al veel met elkaar. De Vleeschouwer: "We merkten dat we een gezamenlijke interesse hadden en gezamenlijke patiënten hadden die we apart van elkaar zagen. Toen zijn we op een gegeven moment op het idee gekomen die patiënten samen te zien.''

Bovendien, zo legt De Vleeschouwer uit, kan het voor meisjes best moeilijk zijn om met problemen aan de geslachtsorganen naar de dokter te gaan. "In de gynaecologie ligt dat vaak net even wat lastiger. Je moet je uitkleden en het onderzoek kan best ongemakkelijk zijn. Als kinderen maar één keer hoeven te komen en maar één keer van school hoeven weg te blijven, dan is dat gewoon veel beter. Soms sturen we er ook op aan dat we het kind even alleen zien. Even mama op de gang. We proberen het kind altijd op het gemak te stellen.''

Jeuk aan de schaamlippen

Of artsen zonder een samenwerking vaker diagnoses missen, durven ze niet te zeggen. Wel denken ze dat het in veel gevallen langer duurt voordat de juiste diagnose gesteld wordt. "Een voorbeeld is een huidafwijking'', vertelt De Vleeschouwer. "Bij volwassenen heb je Lichen Sclerosus: een afwijking met veel jeuk aan de schaamlippen. Die ziet er bij kinderen heel anders uit en wordt daarom soms niet herkend.''

Het spreekuur kindergynaecologie vindt nu een keer in de maand plaats, "maar dat zou best eens meer kunnen worden'', vertelt De Vleeschouwer. "Huisartsen weten ons steeds beter te vinden, omdat het bekender wordt. En we krijgen veel positieve feedback van ouders. Die geven terug: wat fijn dat jullie het allemaal in een hebben. Zij hebben het gevoel dat ze heel volledig gehoord worden.''