Vijftien jaar na haar grote Diana-biografie schreef Tina Brown (68) een boek over de nieuwe gesels van het Britse koningshuis, zoals Meghan, Harry en Andrew. 'Epstein was de hoofdvogel voor Andrew.'

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het was vorige week weer smullen geblazen voor royaltywatchers en andere roddeltantes. De Britse prins Harry had immers aan een Amerikaanse journaliste verteld dat hij na een paar jaar afwezigheid nog eens op bezoek geweest was bij zijn oma, de Queen dus, omdat hij zeker wou zijn dat ze veilig was en er wel goed voor haar werd gezorgd. "Dat is dus echt niet de beste manier om weer op een goed blaadje te komen bij de Britten", merkt Tina Brown hoofdschuddend op. "Hé, beste vriend, zeggen die dan, waar heb jij de voorbije twee jaar gezeten dat je opeens zo ongerust moet zijn over je oma? Waar was je tijdens de pandemie? En waar was je toen prins Philips gezondheid zienderogen achteruitging? Harry weet toch ook dat de koningin omringd wordt door heel veel toegewijde mensen die ze al jaren kent en met wie ze op vriendschappelijke wijze omgaat.

"En weet je wat hij zei toen de journaliste vroeg of hij in juni naar Elizabeths feestje ter ere van haar 70 jaar koningschap zou gaan? Dat het ervan afhing of de Britse autoriteiten zijn veiligheid konden waarborgen. Wat een arrogante kwast. Ik weet het natuurlijk niet echt, maar ik denk dat de kans klein is dat hij überhaupt nog uitgenodigd wordt. Ergens hoop ik het wel, het zou mooi zijn om de royals allemaal samen op het balkon van het paleis te zien staan, alleen hebben ze een gloeiende hekel aan schijnheiligheid, en zeker de koningin."

Dat Elizabeth II niet van schijnheiligheid of reuring houdt mag blijken uit het nieuwe boek van Tina Brown dat vandaag wereldwijd verschijnt, De Palace Papers, waarin ze haar verhaal over de Britse koninklijke familie voortzet waar ze het vijftien jaar geleden in De Diana Legende had afgebroken. "Dat nooit meer", had Elizabeth II na alle commotie rond de echtscheiding van Charles en Diana en de vroegtijdige dood van de prinses gezegd. The Firm, zoals de familie ook wel wordt genoemd, had altijd bekend gestaan voor haar discretie en samenhorigheid. Diana had daar verandering in gebracht door op haar eentje populairder te worden dan alle anderen samen en dat was niet voor herhaling vatbaar.

De Windsors waren altijd saai geweest en dat wilden ze voortaan ook weer worden. En dat lukte. Nu en dan was er wel wat commotie rond Charles en Camilla en de vraag of zij nu wel of niet zouden trouwen, maar eens dat achter de rug, leek de toekomst alleen nog maar zonnige dagen te beloven. Tot Meghan Markle opdook, ze de ene mediarel na de andere uitlokte en uiteindelijk na twintig maanden met slaande deuren terug naar Amerika vertrok. Om het podium aan Andrew te laten, de broer van kroonprins Charles die wel heel dikke vriendjes bleek met Jeffrey Epstein en door Virginia Giuffre werd beschuldigd van seksueel misbruik. Harry en Meghan gingen daarop de vuile Britse was uithangen voor de camera's van Oprah en Andrew liep in tien sloten tegelijk toen hij door BBC-journaliste Emily Maitlis werd uitgehoord over zijn connecties met Epstein en Giuffre. Zelfs koningin Elizabeth, toonbeeld van rustige standvastigheid, zal toch wel even de wenkbrauwen gefronst hebben.

"Het begon nochtans allemaal zo mooi", vertelt Tina Brown, de Britse die carrière maakte in de VS en als voormalige hoofdredactrice van Vanity Fair en The New Yorker, en als oprichtster van The Daily Beast uitgroeide tot een ware journalistieke legende. "Meghan was een Amerikaanse vrouw van 35 met een eigen leven en een eigen carrière. Ze beukte de vermolmde paleisdeuren open en iedereen was meteen in de wolken. Zo'n vrouw van kleur in de Windsor-familie was een teken dat ze mee waren met hun tijd, vond iedereen. Alleen vond Meghan er zelf maar niets aan en hield ze het na twintig maanden voor bekeken."

Tina Brown. 'Meghan is enthousiast, een flapuit die zegt wat ze denkt. Daar kom je binnen de Engelse upperclass nergens mee.'Beeld NYT

Waar liep het mis, op het feit dat ze een 35-jarige Amerikaanse vrouw met een eigen leven en een eigen carrière was?

Brown: "In feite wel, ja. Bij Oprah vertelde ze dat ze wel dacht te weten waaraan ze begon omdat ze het gewoon was om in Hollywood met supersterren om te gaan. Ik viel bijna van mijn stoel. Er is geen groter verschil denkbaar dan dat tussen een Hollywood-ster en een Britse royal, en het is gek dat ze dat niet doorhad. Ze wist gewoon niet hoe ze met die stijve gesloten Engelse cultuur om moest gaan. Meghan is enthousiast, een flapuit die zegt wat ze denkt. Daar kom je binnen de Engelse upperclass nergens mee. Zij vinden dat gewoon plat en vulgair, en een teken van een gebrek aan opvoeding."

Is het niet gek dat ze niet inzag dat het een kwestie van buigen of barsten was? Zij kon de hele koninklijke familie toch niet veranderen?

"Dat vind ik inderdaad het meest verrassende. Ik heb met mensen gesproken die haar al kenden voor haar relatie met Harry begon en die benadrukten allemaal dat ze steeds heel erg goed voorbereid was als actrice. Ze bestudeerde de rol die ze zou spelen en leefde haar helemaal in. Bij Oprah vertelde ze dat ze voor de rol van prinses helemaal niets had ingestudeerd. Ze had Harry niet gegoogeld, zei ze letterlijk. Toch wat naïef, denk ik dan, want het is toch de Britse koninklijke familie waar je in gaat huwen. Als ze bereid was geweest wat opzoekingswerk te verrichten, had ze alle problemen op voorhand kunnen weten."

Wat was de rol van Harry daarin?

"Dat kun je je inderdaad wel afvragen. Hij moet toch gezien hebben hoezeer Meghan en zijn familie van elkaar verschilden? Waarom deed hij dan niets om haar beter voor te bereiden op de toekomst?"

Hoe schat u de rol van de Britse pers in deze?

"De Britse tabloidpers gaat over lijken. Er zijn racistische zaken over haar geschreven, dat is zeker. Maar ze heeft ook veel goede pers gekregen. Toen ze nog verloofd waren, was iedereen gewoon stapelgek op Meghan en Harry. Alleen begon ze na verloop van tijd steeds meer fouten te maken. Je mag dan een leuke Amerikaanse meid zijn, maar wanneer je een paar keer per week in een privéjet naar een glamoureuze bestemming vliegt, val je uit de gratie. Net zoals wanneer je de uitnodiging van de koningin afslaat om haar in (de Schotse zomerresidentie) Balmoral te bezoeken. Dat valt gewoon verkeerd bij de Britten."

Ze zou het koninklijk personeel ook heel onbeschoft en uit de hoogte behandeld hebben. Is daar iets van aan?

"Ja, dat is helemaal waar, maar ook dat is in feite terug te voeren op het cultuurverschil tussen Amerika en Engeland. Ik vind het ook raar wanneer ik een e-mail naar Engeland stuur en een out of office-boodschap terugkrijg. Zo gaat dat in Amerika niet. Wanneer je in Hollywood een persmedewerker hebt, kun je die de hele tijd rondbevelen en na de werkuren opbellen. In Groot-Brittannië ben je vriendelijk tegen je personeel, vraag je of ze iets voor je willen doen en wacht je tot de volgende dag wanneer hun werkdag erop zit. Zeker binnen de koninklijke familie. Meghan deelde pr-mensen met Harry, William en Kate en ook daar zag ze niet dat ze fouten maakte. Ze bleef ze maar hooghartig bevelen geven, wat haar bijzonder onpopulair maakte."

Was er ook racisme binnen de koninklijke familie?

"Meghan zei dat tijdens het Oprah-interview, maar niemand heeft dat bevestigd. Misschien dat Harry het er in de autobiografie die hij aan het schrijven is over zal hebben. Wat wel zeker is, is dat Meghan in een bastion van witte privileges terechtkwam en dat ze daar niemand tegenkwam die er als haar uitzag. Daardoor moet ze zich vaak alleen gevoeld hebben. Maar hoe de familie zich tegenover haar gedroeg weet ik niet."

Over naar Andrew. Zag die niet dat hij zich verbrandde door met Jeffrey Epstein op te trekken?

"Dat vind ik dus ook onvoorstelbaar. Hij stond erom bekend foute vrienden te hebben, zoals Libische wapenhandelaars of de Kazachse president Nursultan Nazarbayev. Dat viel te verklaren door zijn eeuwige geldnood. Het geld vloog sneller buiten dan het binnenkwam en dus probeerde hij overal wel een slagje te slaan. Hij zocht mensen met veel dubieus geld en zij zochten mensen met een goede naam, zoals kinderen uit een koninklijke familie. Andrew en Epstein leken dus wel voor elkaar gemaakt.

"Andrew zag in Epstein een slimme kerel met belangrijke vrienden als Bill Clinton en Donald Trump, die wist hoe hij veel geld kon verdienen. En bovendien was hij altijd omringd door jonge meisjes, wat Andrew, die erom bekendstond dat hij alles meepikte wat er mee te pikken viel, natuurlijk ook enorm apprecieerde. Epstein was de hoofdvogel voor Andrew, alleen hield hij zijn wensen voor waarheid en zag hij de realiteit niet. Epsteins New Yorkse huis hing vol pornografische of op zijn minst toch dubieuze kunst, zoals het schilderij van Bill Clinton die de blauwe jurk van Monica Lewinsky draagt."

Wat hield Epstein over aan de vriendschap?

"Al had Andrew ook toen al een kwalijke reputatie, hij was wel een Britse prins. En ergens met een Britse prins opdagen opent deuren. 'Ach,' zei Epstein ooit tegen een vriend, 'Andrew is een idioot, maar wel een nuttige idioot.'"

Andrew mag zijn titels niet meer gebruiken en zit in het verdomhoekje. Komt het ooit nog goed tussen hem en de andere royals?

"De carrière van Andrew is voorbij. Wellicht vraagt iedereen in de familie zich af wat ze de komende decennia met hem aan moeten. Hij is een gezonde 61-jarige man, die is nog lang niet dood. Voor zover bekend gaat hij vaak paardrijden in Windsor Park en voert hij dan lange gesprekken met zijn paard. Voor Elizabeth moet het heel pijnlijk zijn. Ze heeft altijd een zwak gehad voor hem. Op de herdenkingsdienst voor prins Philip was hij degene die aan haar arm liep. Je kan dat ongepast vinden, maar ze blijft wel zijn moeder natuurlijk, en het was de herdenkingsdienst voor zijn vader. Maar ik denk niet dat Charles of William hem ooit gratie zullen verlenen. Hij zal nooit nog een publieke functie kunnen vervullen."

Elizabeth II werd vorige week 96. Er komt een moment waarop de troon over zal gaan in andere handen. Wat dan?

"De dood van Elizabeth zal met een grote, welgemeende golf van verdriet gepaard gaan, iets wat we sinds de dood van Victoria niet meer hebben gezien. Ze is immers bijzonder populair. Maar ik denk dat Charles goed voorbereid is. Het is best mogelijk dat het land zich volmondig achter hem schaart, zolang Harry maar stopt met amok maken. Ik denk dat Charles trouwens ook persoonlijk onder diens aanvallen lijdt en niet goed weet waarom hij zo bitter en rancuneus is geworden.

"Iedereen herinnert zich nog hoe Harry alleen maar lovende woorden over had voor zijn vader en beschreef hoe hij er altijd was voor zijn kinderen na de dood van Diana. Hij beschreef Charles als een warme, beschermende vader. En opeens sloeg dat om en kon hij geen goed woord meer kwijt over hem. Volgens mij gaat het alleen maar over geld. Harry toeterde heel luid dat hij financieel onafhankelijk wilde zijn van de koninklijke familie. Dus zette Charles zijn toelage stop en werd Harry gloeiend kwaad omdat hij het zo niet bedoelde. Tja, denk ik dan, je moet weten wat je wil."

Charles is al zeventig. Zou de troon niet beter meteen naar William gaan?

"Ik denk dat hij als overgangsfiguur nuttig kan zijn, dan heeft William nog wat tijd voor zichzelf. Hij is een jonge vader die er voor zijn gezin wil zijn en niet staat te trappelen om nu al koning te worden. Charles zou het koningschap ook kunnen moderniseren en een bruggenbouwer tussen twee tijdperken worden. Want ik denk dat William uiteindelijk een ander soort koning zal zijn, losser, en niet meer zo hoog verheven boven het volk als Elizabeth en Charels dat zijn. Misschien wordt William wel iemand als jullie koning Filip, die veel toegankelijker lijkt dan Charles."

Elizabeth is niet alleen de koningin van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van veertien landen uit de Commonwealth, waaronder Canada en Australië, maar ook Jamaica en Grenada. Hoe ziet u dat evolueren na haar dood?

"Daar zal niets meer van overblijven. Eens Elizabeth weg, zullen zij zich losmaken van het Britse koningshuis. Zo werd onlangs bekendgemaakt dat Edward, de jongere broer van Charles, en diens vrouw Sophie niet welkom waren op Grenada tijdens hun rondreis door de Caraïben. En dit nadat William en Kate vorige maand het deksel op de neus kregen op Jamaica toen ze daar volgens velen een neokoloniaal spektakel hadden neergezet inclusief een rondrit in een open witte Land Rover, gekleed in gala-uniform. De dagen van die grote koninklijke tournees zijn geteld."

Tina Brown, De Palace Papers, Het onthullende verhaal van de Windsors, van Camilla tot Meghan, 576 p., 24,99 euro.