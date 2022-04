We mogen weer! Na twee coronajaren is Koningsdag morgen de allereerste nationale feestdag die we weer als vanouds kunnen vieren. Koningsdag barst van de tradities die op bijzondere wijze zijn ontstaan.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) zijn ze al goed aan het warmlopen voor alle feesten. "We gaan het zo uitbundig vieren als kan. We hebben namelijk wel echt iets in te halen,'' zegt woordvoerder en burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve. Volgens hem is Koningsdag een feest dat vooral draait om het samenzijn. En dat is na twee jaar afwezigheid iets om te koesteren. "We hebben allemaal zin in die saamhorigheid.''

Als er iets is waar Nederlanders goed in zijn, is dat wel het vieren van een feestje met oer-Hollandse tradities. "Tijdens Koningsdag doe je dingen die je anders echt niet zou doen. Spijkerpoepen, koekhappen en al je oude spullen verkopen op de vrijmarkt.'' Volgens Verhoeve zijn er duizenden mensen die al twee jaar al hun spullen verzamelen om morgen te verkopen op hun kleedje. "Alleen wij Nederlanders struinen voor onze lol de hele dag een vrijmarkt af. Nu is er eindelijk weer een kans om dat te doen. Hoe mooi is dat?''

Relletjes

Waar de vrijmarkt voor veel mensen klinkt als een eeuwenoude traditie, is het concept eigenlijk pas in 1971 ontstaan. De oorsprong ervan is met een simpel geschiedenislesje uit te leggen. "Op 10 maart 1966 trouwde Prinses Beatrix met de Duitser Claus von Amsberg. Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, werd dit huwelijk door veel mensen niet goed ontvangen, omdat Claus van Duitse afkomst was,'' vertelt historicus Dennis Bos. "De Koninginnedagen in de jaren erna waren daarom vaak het toneel van relletjes en protesten.''

De gemeente Amsterdam kwam in 1971 met een oplossing. In de voorgaande jaren verkochten veel mensen hun oude spullen in de straten verspreid over de stad. De gemeente besloot deze traditie naar het centrum te verplaatsen. Dit was een win-winsituatie, want hierdoor leefde Koninginnedag op en werd de relschoppers ruimte ontnomen. De vrijmarkt viel zo in de smaak dat de gemeente besloot er een traditie van te maken en nu, tientallen jaren later, kun je jaarlijks in vrijwel iedere stad je oude spullen verkopen.

Monster

De vrijmarkt is volgens historicus Bos niet de enige traditie die voortkomt uit een relletje. Eind 19e eeuw al begon de koninklijke familie met het bezoeken van Nederlandse steden, zoals de koning dat dit jaar doet in Maastricht, vertelt hij. Volgens de historicus hadden mensen in die tijd veel kritiek op het koningshuis. "Koning Willem III was echt een monster, hij was absoluut niet geliefd bij het volk. Zijn kleine dochter Wilhelmina was dat wel, dus besloot Willem zijn kind overal mee naartoe te slepen.'' De bezoeken vielen erg in de smaak bij het publiek.

De komst van de koninklijke familie is inmiddels, net als de vrijmarkt, een traditie die niet meer is weg te denken tijdens Koningsdag. Maar er komen vanzelf nieuwe bij.

"Om 9.00 uur worden op tal van plaatsen de klokken geluid als symbool van eenheid en hoop,'' vertelt Pieter Verhoeve. In veel gemeenten is er daarna een aubade waarbij onder meer het volkslied wordt gezongen. Om 16.00 uur is er weer een Nationale Toost, een traditie die werd bedacht tijdens Koningsdag Thuis aan het begin van de coronacrisis in 2020. Verhoeve: "Het klinkt heel kneuterig, maar laten we dat moment gebruiken om op de gezondheid van onze koning en van elkaar te toosten en zo deze feestelijke dag én tradities te omlijsten.''