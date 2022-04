Het aantal zelfdodingen was vorig jaar vergelijkbaar met voorgaande jaren, al springt een groep in het oog.

In 2021 overleden elke dag in Nederland ongeveer 5 personen door zelfdoding. Dat aantal is al enkele jaren stabiel, toch zijn eronder wel bewegingen zichtbaar. Zo steeg het aantal zelfdodingen onder mannen tussen de 20 en 30 jaar met 34 procent, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceert.

In totaal stierven vorig jaar 1295 mannen en 564 vrouwen aan zelfdoding. “Dat er meer zelfdoding is onder mannen dan vrouwen zien we bijna overal ter wereld”, zegt Renske Gilissen, onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie. “Een van de redenen is dat mannen vaker dan vrouwen problemen voor zich houden en minder snel hulp zoeken.”

Verschil neemt toe

Het verschil tussen mannen en vrouwen in Nederland neemt de laatste jaren toe. Dat was ook vorig jaar het geval. Terwijl het percentage suïcide onder vrouwen met 5 procent afnam, nam het percentage onder mannen juist met 5 procent toe. “Wellicht hebben vrouwen beter geleerd over problemen te praten dan mannen”, zegt Gilissen. “Als je een probleem in je eigen hoofd houdt, is het moeilijker om uit die donkere tunnel te komen. Dus: praat erover. Dat geldt zowel voor degene die suïcidaal is als voor mensen die zich zorgen maken om iemand anders. Probeer het gesprek aan te gaan, hoe moeilijk dat ook is.”

De meeste zelfdodingen komen voor onder mannen en vrouwen tussen de 50 en 60 jaar. Maar de grootste stijging zit in de groep mannelijke twintigers. Het aantal zelfdodingen in deze groep ging van 124 in 2020 naar 167 in 2021.

Komt het door corona?

“Dat zagen we ook al bij CANS”, zegt Gilissen. CANS staat voor Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, waar Gilissen de voorzitter van is. “De precieze oorzaak van de stijging in deze groep weten we niet. Er is zelden één oorzaak voor suïcide, het is een opeenstapeling van meerdere factoren, die ook voor iedereen weer anders is. De vraag is: komt het door corona? We zien in andere onderzoeken dat met name jongvolwassenen eruit springen als het gaat over somberheid en eenzaamheid. Op die manier kan corona hebben bijgedragen aan meer suïcide onder de groep, maar het zal niet de enige reden zijn geweest. We zien in de actuele cijfers over de eerste maanden dit jaar dat de stijging in elk geval niet doorzet.”

Tot haar spijt moet Gilissen te vaak ‘we weten het niet’ zeggen als haar naar oorzaken voor suïcidecijfers wordt gevraagd. Daar heeft ze een oplossing voor. “Onderzoek elke suïcide. Na een moord of ongeval volgt altijd een onderzoek om te kijken wat er is gebeurd, maar bij suïcide gebeurt dat niet. Omdat het niet gebeurt, weten we bijvoorbeeld niet waarom er een toename in zelfdoding is onder mannelijke twintigers. We hebben wel psychosociale autopsie gedaan waarin we nabestaanden interviewen. We deden dit toen er een piek was onder jongeren onder de 20 jaar. We zagen destijds bijvoorbeeld dat perfectionistische meisjes een behoorlijke groep vormden, net als jongens met autisme.”

