In Heerlen is een nieuw mijnmuseum geopend dat het bredere verhaal van voor en na de mijnsluiting vertelt. 'De jeugd weet nu alleen dat hun opa ooit in de mijn heeft gewerkt', zegt een oud-koempel. 'Dat vinden onze kleinkinderen best stoer. Maar ze moeten ook weten van alle ellende en ziekte na de mijnsluiting.'

'Je moest wel wennen aan de hitte onder de grond', zegt oud-mijnwerker Martin Herbergs (86) in het nieuwe Nederlands Mijnmuseum in Heerlen, dat zaterdag officieel is geopend. 'Bij 100 meter was het 16 graden, maar bij elke 100 meter dat je dieper ging, kwam er 3 graden bij. In de Wilhelmina-mijn ging je tot 785 meter diep en was het 35 graden bij een luchtvochtigheid van 80 procent.'

En dan al dat stof. 'Als je met drie man achter elkaar door zo'n gang liep en je was nummer drie, dan zag je niets meer door al het stof dat opdwarrelde', aldus de bejaarde Limburger, die eerst mijnmeter en later kaartenmaker was.

Limburgs mijnverleden

Sinds 2005 heeft Heerlen al een klein mijnmuseum, opgezet door voormalige koempels, gevestigd in het oude schachtgebouw van de Oranje Nassau I-mijn. Maar met het verstrijken der jaren werd de roep om een groter museum dat het bredere verhaal van het Limburgse mijnverleden zou vertellen steeds luider. Niet alleen over de ondergrondse werkzaamheden van 'stoere koempels', maar ook over de bovengrondse samenleving en de desastreuze maatschappelijke gevolgen van de mijnsluiting na 1974.

Ruwweg 75 jaar werd de Mijnstreek in Zuid-Limburg bestuurd door de drie-eenheid 'mijn, kerk en staat'. De steenkolenindustrie bracht de voorheen arme boerenregio welvaart en een multiculturele samenleving van toegestroomde mijnwerkers uit Friesland, Drenthe, Duitsland, België, Oostenrijk, Italië, Polen, Hongarije en Slovenië.

'In de jaren vijftig van de vorige eeuw stond Heerlen te boek als een van de rijkste steden van Nederland. Vrijwel nergens was de bontjassendichtheid op straat zo hoog', vertelt Bram de Groot, directeur van het mijnmuseum.

Bovengrondse welvaart

Ook het Klein Glaspaleis, het gebouw waarin het nieuwe museum is gevestigd, dateert uit die glorietijd. Het is het voormalige warenhuis Kneepkens, gebouwd in 1939 naar een ontwerp van architect Frits Peutz. Die ontwierp enkele jaren eerder ook het vermaarde Glaspaleis Schunck, destijds eveneens een warenhuis, nu een cultureel centrum.

'We hebben het museum ingericht als warenhuis, met producteilanden en vier verdiepingen met elk hun eigen thema en kleur', legt conservator Simone Claessens uit. Bezoekers beginnen op de begane grond met 'zwart', waar het verhaal van de steenkoolwinning en mijnwerkers wordt gepresenteerd.

De eerste verdieping kleurt 'goud' en vertelt het verhaal van de bovengrondse welvaart die de steenkoolindustrie de Limburgse Mijnstreek bracht. Mijnwerkers verdienden beter dan fabrieksarbeiders. Ook het sociaal-cultureel leven kwam tot bloei, van harmonie tot duivensport, van wielrennen tot voetbal (met Roda JC en Fortuna Sittard als fusieclubs in respectievelijk de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek).

Keerzijde medaille

De tweede verdieping is 'grauw' en toont de schrikbarende keerzijde van de medaille, zoals de onveilige en ongezonde werkomgeving. Bijna 1.500 mijnwerkers kwamen om het leven en daarna nog een veelvoud daarvan aan beroepsziekten als stoflongen (silicose). Achter een klepje is zelfs een geprepareerde stoflong op sterk water te zien. Schrijnend is ook dat de diagnose silicose vaak niet of te laat werd vastgesteld. Het werd afgedaan als astmatische bronchitis of tuberculose om uitkeringen vanuit het mijnbedrijf te voorkomen.

Alle gevaren werden gebagatelliseerd, bevestigt oud-koempel Herbergs. 'In Treebeek had je een longinstituut', vertelt hij. 'Daar moest je fietsen en zo werd je gecontroleerd door een longarts. Die vroeg altijd: heb je konijnen, kippen, duiven of kanaries? En als je wat aan je longen mankeerde, was je hobby altijd de oorzaak. Stoflongen werd gewoon niet gezien als een beroepsziekte.'

Drugsoverlast

Ook het collectieve trauma van de mijnsluiting komt op de grauwe verdieping aan de orde. Minister van Economische Zaken Joop den Uyl kondigde in 1965 de sluiting van alle twaalf mijnen aan en beloofde vervangende werkgelegenheid, die jaren later uiteindelijk nauwelijks van de grond kwam. Heerlen en de hele mijnregio gleden weg in een diep dal van werkloosheid, depressie en krimp. 'Het was een monocultuur. Iedereen leefde van de mijnen, ook de bakker en de slager', zegt Herbergs.

'Niet alleen het werk was weg, de hele sociale structuur was verdwenen', aldus Claessens. 'De mijnen zorgden voor een dak boven je hoofd, kolen in de kachel, brood op de plank, opleiding voor de kinderen. Ze subsidieerden de harmonie en andere verenigingen. Dat was natuurlijk ook een manier om mensen in het gareel te houden. Maar toen dat allemaal wegviel, zakte het hele sociaal-maatschappelijk leven in elkaar.'

Heerlen veranderde van een van de rijkste steden van Nederland tot 'een drugshol vol prostitutie en criminaliteit'. Amerikaanse militairen op de Navo-basis in Brunssum zouden de nieuwe harddrug heroïne in Zuid-Limburg hebben geïntroduceerd, die gretig aftrek vond in een regio vol ellende en depressie. Pas sinds Operatie Hartslag begin deze eeuw de drugsoverlast overwon, is de Limburgse stad op de weg omhoog en is het elan terug.

Stoere opa

In de hele mijnstreek is het motto al langer: van zwart naar groen. Oftewel: van steenkolenwinning naar een groene, toeristisch aantrekkelijke omgeving. Daarbij zijn echter wel bijna alle restanten van die ooit zo roemruchte mijnbouwperiode uitgewist.

Ook daarom is de 86-jarige oud-koempel Herbergs zo blij met het nieuwe mijnmuseum, dat vanaf 1 mei opengaat voor publiek. Want de jongere en toekomstige generaties moeten weten wat er allemaal in en boven de Limburgse grond is gebeurd.

'De jeugd weet nu alleen dat hun opa ooit in de mijn heeft gewerkt', zegt Herbergs. 'Dat vinden onze kleinkinderen best stoer. Maar ze moeten wel het hele verhaal weten, ook van alle ellende, teleurstelling en ziekte na de mijnsluiting.'